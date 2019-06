Airmedic se dote d'hélicoptères Airbus parmi les plus performants au monde

LONGUEUIL, QC, le 17 juin 2019 /CNW Telbec/ - Leader dans le transport médical aérien, Airmedic poursuit sa croissance avec l'acquisition de trois nouveaux hélicoptères EC145e® à la fine pointe de la technologie. L'entreprise mise sur l'expertise du géant mondial Airbus et le savoir-faire de Metro Aviation, chargé notamment de la configuration intérieure d'aéronefs destinés aux services médicaux d'urgence. L'investissement de près de 30 M$ permettra avant tout à Airmedic de déployer les appareils les plus performants au monde pour sauver toujours plus de vies, partout au Québec.

« Nous avons toujours eu le souci de définir les standards de notre industrie, de bâtir une culture d'excellence et de capitaliser sur les équipements et les technologies les plus avancées. Aujourd'hui, nous bonifions une flotte d'aéronefs déjà ultraperformante avec ce qui se fait de mieux sur la planète pour offrir une meilleure couverture du territoire, une répartition encore plus stratégique et un service rehaussé à nos clients », de commenter Sophie Larochelle, vice‑présidente exécutive d'Airmedic.

« Grâce à la livraison de l'hélicoptère bimoteur d'Airbus, l'EC145e, Airmedic disposera du soutien supplémentaire nécessaire pour aider son équipe hautement qualifiée à assurer un transport médical d'urgence sécuritaire, rapide et extrêmement spécialisé aux personnes gravement malades et blessées. Les appareils de la famille EC145 ont la réputation d'être la solution la plus éprouvée au monde pour les services médicaux d'urgence. Nous sommes très fiers de ce nouveau partenariat et nous avons hâte d'appuyer la mission importante d'Airmedic, qui vient en aide aux patients québécois en leur offrant des services vitaux. », a déclaré Romain Trapp, Président, Airbus Helicopters Canada.

Avant la livraison des appareils, Metro Aviation a veillé à la formation des pilotes et des instructeurs d'Airmedic grâce à son simulateur de vol unique au monde.

Airmedic a choisi avec soin les hélicoptères EC145e® qui porteront à neuf le nombre total d'aéronefs entièrement dédiés aux services médicaux d'urgence que détient Airmedic. Clairement adaptés aux réalités du Québec, ces appareils se démarquent notamment par leur grande autonomie qui permet de parcourir une plus longue distance sans ravitaillement, réduisant d'autant les délais d'intervention. Ils sont reconnus pour leur sécurité et l'espace accru de la cabine ayant la capacité de transporter deux patients à la fois et qui peut accueillir jusqu'à quatre passagers et ainsi permettre au personnel médical d'offrir des soins de grande qualité.

Les appareils serviront tant pour le transport préhospitalier qu'interhospitalier. Leur mise en service est prévue au cours des prochaines semaines. L'investissement majeur s'ajoute aux 55 millions de dollars déjà injectés depuis 2012 en immobilisations et en équipements.

« Nous sommes heureux de participer au financement des projets de nos clients dans les phases déterminantes de leur développement. Airmedic poursuit son impressionnante trajectoire et investit pour professionnaliser encore davantage sa pratique, accroitre son efficacité et son déploiement et rehausser les services à sa clientèle composée de particuliers, de clients corporatifs et d'établissements de santé », de conclure le vice-président adjoint, Développement des affaires à la Banque de développement du Canada, M. Hugo Bisaillon.

À propos d'Airmedic

Airmedic est la seule entreprise au Québec exploitant sa propre flotte d'avions et d'hélicoptères exclusivement dédiés au secours médical d'urgence et aux transferts entre hôpitaux. Elle exploite une centrale d'urgence à la fine pointe de la technologie 24/7/365 grâce à l'engagement de ses 150 employés, autant de ressources spécialisées. L'équipe d'intervention médicale d'urgence d'Airmedic a pour mission de porter secours rapidement à tous les membres Airmedic en les transportant par hélicoptère ou par avion au centre hospitalier le plus approprié à leur état de santé. Elle est la première entreprise en sauvetage médical aéroporté à obtenir la certification de Transports Canada autorisant le vol de nuit à l'aide de lunettes de vision nocturne.

À propos d'Airbus

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2018, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 64 milliards d'euros, avec un effectif d'environ 134 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

