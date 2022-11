@Airbus @CarbonEngineer #DACCS #SustainableAviation

TOULOUSE, FRANCE, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Airbus investit dans Carbon Engineering Ltd, une entreprise de solutions climatiques basée au Canada, qui exploite la plus grande installation au monde de recherche et développement sur la capture directe du carbone dans l'air (DACC).

L'investissement contribuera à financer une partie des technologies avancées de R&D sur la capture directe dans l'air de Carbon Engineering au centre d'innovation de l'entreprise à Squamish, en Colombie-Britannique, au Canada.

« La technologie de capture directe dans l'air de Carbon Engineering offre une solution évolutive et abordable pour décarboniser l'aviation », a déclaré Daniel Friedmann, PDG de Carbon Engineering. « Nous sommes reconnaissants qu'Airbus ait pris des mesures afin de continuer à montrer la voie en contribuant à accélérer les solutions pour l'industrie et pour le climat. »

« Nous sommes fiers d'investir dans Carbon Engineering, réaffirmant ainsi notre engagement en faveur de l'utilisation de la capture directe du carbone dans l'air comme une double solution pour la décarbonation de l'industrie aéronautique », a déclaré Karine Guenan, VP ZEROe Ecosystem, Airbus.

DACC est une technologie à fort potentiel qui consiste à capter les émissions de CO2 directement dans l'air à l'aide de ventilateurs à haute puissance. Une fois extrait de l'air, le CO2 peut être utilisé pour produire du carburant d'aviation durable (SAF) liquide, compatible avec les avions actuels.

Comme l'industrie aéronautique ne peut pas capter à la source toutes les émissions de CO2 libérées dans l'atmosphère, le CO2 atmosphérique capté peut également être stocké de manière sûre et permanente dans des réservoirs géologiques. Cette dernière solution d'élimination du carbone permettrait au secteur d'extraire directement de l'air la quantité équivalente d'émissions de ses activités, ce qui contrebalancerait les émissions résiduelles.

L'investissement dans Carbon Engineering est un élément clé de la stratégie climatique mondiale d'Airbus, qui encourage le développement et le déploiement de la technologie de capture directe dans l'air, parmi un certain nombre de voies technologiques à l'appui des ambitions de décarbonisation du secteur de l'aviation. Cette transaction est également un élément clé de la stratégie d'Airbus visant à accroître sa contribution à l'économie canadienne. De plus, Airbus soutient la capacité industrielle clé (CIC) en matière de technologies propres, lancée récemment au Canada dans le cadre de la Politique des retombées industrielles et technologiques (RIT).

SOURCE Airbus

