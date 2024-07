#Airbus #A220 #Quebec

MIRABEL, QC, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Airbus et le gouvernement du Québec investissent conjointement 1,2 milliard de dollars US dans la Société en commandite Airbus Canada (Airbus Canada) en proportion de leur quote-part respective et prolongent leur partenariat en tant qu'actionnaires de la société jusqu'en 2035. Cet investissement des deux actionnaires dans l'industrialisation et l'amélioration continue de l'unique programme d'avions commerciaux conçu et manufacturé au Québec joue un rôle crucial dans le succès du programme A220. Les retombées économiques d'Airbus et de l'A220 profitent et continueront de profiter largement à l'économie du Québec.

Les actionnaires d'Airbus Canada en ont fait l'annonce aujourd'hui en conférence de presse depuis le site A220 de Mirabel, dans les Laurentides, en compagnie du premier ministre du Québec, M. François Legault, du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, de la députée de Mirabel, Mme Sylvie D'Amours et de la députée des Plaines, Mme Lucie Lecours.

Airbus détient 75 % des parts d'Airbus Canada et le gouvernement du Québec 25 %. En proportion de l'actionnariat existant, Airbus investira jusqu'à 900 millions de dollars US et le gouvernement du Québec investira un montant maximal de 300 millions de dollars US, par l'entremise d'Investissement Québec. Les actionnaires ont également convenu de repousser la date de rachat de la participation du gouvernement du Québec, prévue en 2030, jusqu'à cinq (5) années additionnelles, en 2035, ce qui donnera à Airbus Canada le temps nécessaire pour créer davantage de valeur au programme A220, notamment avec l'atteinte de la cadence de 14 avions livrés par mois prévue en 2026.

Citations

« Je suis très fier d'annoncer un nouvel investissement de notre gouvernement dans le programme Airbus A220, un avion conçu au Québec qui est le meilleur au monde dans sa catégorie. Aujourd'hui, on consolide la présence chez nous d'Airbus, un géant de l'aéronautique, dans un secteur qui crée énormément de richesse pour notre nation. On est en train de bâtir une économie forte, prospère et tournée vers l'avenir au Québec », a déclaré François Legault, premier ministre du Québec

« L'A220 est le fruit du génie québécois, et on peut être fiers d'avoir développé un des meilleurs avions au monde. En prolongeant notre partenariat avec Airbus pour accélérer les activités autour du développement de l'avion A220, on assure des emplois clés dans la région de Mirabel pour les prochaines années », a dit Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Depuis l'arrivée d'Airbus dans le partenariat avec le gouvernement du Québec en 2018, nous avons investi considérablement dans le programme A220 afin de lui donner tous les fondamentaux industriels, les processus et les compétences qui sauront assurer tout le succès qu'il mérite. Nous croyons fermement à l'avenir de l'A220, un avion des plus avancés technologiquement, qui est déjà reconnu par les compagnies aériennes pour sa performance économique et son empreinte carbone réduite, et un favori des passagers pour son design de cabine novateur. Le Québec, de par la qualité de sa main-d'œuvre et de son écosystème aéronautique, a tout pour assurer le plein potentiel de notre programme A220 », a exprimé Benoît Schultz, président-directeur général d'Airbus Canada.

À propos de l'A220

Le programme a connu une croissance marquée. Voici quelques chiffres et faits saillants sur les réalisations de l'A220 et du site de Mirabel depuis l'acquisition majoritaire d'Airbus, le 1er juillet 2018 :

un carnet de commandes plus que doublé: plus de 900 à ce jour;

un nombre d'employé.e.s augmenté de 75%, dont l'embauche de 1 600 nouvelles personnes au Québec au cours des deux dernières années, pour un total de 3 500 dédiées à l'A220;

plus de 55% des parts de marché pour sa catégorie et des améliorations à l'avion telles qu'un plus grand rayon d'action et plus de passagers à bord;

20 fois plus de passagers transportés par les 340 avions A220 en service chez les compagnies aériennes, pour un total de 100 millions de passagers à ce jour;

de multiples projets industriels, tels que l'expansion des positions de travail, l'ajout de la seule ligne de sous-assemblage d'Airbus hors Europe et l'inauguration d'un centre d'essais en vol et d'intégration A220 qui a démarré ses activités à Mirabel en début d'année pour soutenir l'amélioration continue du produit, - deuxième centre d'essais en vol d'Airbus au monde, il comprend deux avions d'essais et des bancs d'essais;

et l'inauguration d'un centre d'essais en vol et d'intégration A220 qui a démarré ses activités à en début d'année pour soutenir l'amélioration continue du produit, - deuxième centre d'essais en vol d'Airbus au monde, il comprend deux avions d'essais et des bancs d'essais; un engagement dans l'innovation au Québec comme facteur de croissance durable avec une dizaine de partenariats mis en place par Airbus et des PMEs, des centres de recherche et des universités notamment pour le soutien à l'émergence des carburants d'aviation durables et l'étude de recyclage des matériaux aéronautiques.

Une récente étude par PwC estime l'impact économique de l'A220 à plus de 40 milliards sur 20 ans au Canada. Il est possible d'accéder au rapport ICI.

Pour plus d'informations sur l'A220, visitez la page ICI.

À propos d'Airbus au Canada

Il s'agit de la plus forte présence officielle d'Airbus hors Europe, puisque l'A220 est l'unique programme d'avions commerciaux d'Airbus à être piloté à l'extérieur de l'Europe. Au Canada, plus de 4 500 personnes travaillent sur les dix sites et dans les bureaux d'Airbus et de ses filiales, dont plus de 4 000 au Québec. 2024 marque les 40 ans de la présence d'Airbus au Canada via la division Airbus Helicopters Canada, à Fort Érié en Ontario, qui a démarré ses activités en 1984. Pour en apprendre plus sur Airbus au Canada, visitez notre page ICI.

À propos d'Airbus

Airbus est pionnier de l'aérospatiale durable pour un monde sûr et uni. La Société innove en permanence pour proposer des solutions efficaces et technologiquement avancées dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et des services connectés. Dans le domaine des avions commerciaux, Airbus conçoit et fabrique des avions de ligne modernes et économes en carburant, ainsi que des services associés. Airbus est également un leader européen dans les domaines des systèmes spatiaux, de la défense et de la sécurité. Dans le domaine des hélicoptères, Airbus fournit des solutions et des services efficaces pour les giravions civils et militaires dans le monde entier.

