Airalo, le plus important marché eSIM au monde, recueille 60 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série B

LEWES, Delaware, le 2 août 2023 /CNW/ - Airalo, le pionnier du marché eSIM qui révolutionne la connectivité mondiale, a annoncé aujourd'hui la réalisation de son cycle de financement de série B, qui a permis d'amasser une impressionnante somme de 60 millions de dollars. Le cycle de financement dirigé par e& capital, la division d'investissement du groupe technologique mondial e&, fait passer le financement total d'Airalo à 67,3 millions de dollars. Parmi les autres prestigieux investisseurs ayant participé au cycle de financement, mentionnons Antler Elevate, Liberty Global, Orange, T.Capital, Rakuten Capital, Singtel Innov8, Telefónica Ventures, Sequoia Capital India et SEA (maintenant connus sous le nom de Peak XV Partners), Surge, KPN Ventures et I2BF Global Ventures. Ce consortium diversifié d'investisseurs reflète la reconnaissance à l'échelle de l'industrie du travail de transformation d'Airalo visant à rendre la connectivité mondiale accessible et abordable pour les voyageurs du monde entier.

Bahadir Ozdemir et Abraham Burak, cofondateurs d’Airalo

Cette importante injection de capitaux fera progresser les plans de croissance d'Airalo, y compris l'expansion de sa communauté de millions d'utilisateurs, le renforcement de son équipe mondiale et la mise en place d'Airalo Partners, une solution de connectivité novatrice pour les entreprises et les organisations. Combinant une technologie de pointe et une approche centrée sur l'utilisateur, Airalo continue de renforcer l'autonomie des voyageurs grâce à un accès continu aux réseaux mobiles, transformant leurs voyages en expériences inoubliables.

Voici la déclaration commune des cofondateurs Abraham Burak et Bahadir Ozdemir, qui souhaitaient exprimer leur gratitude : « Au cours des dernières années, Airalo a résolu les problèmes et amélioré l'expérience de millions de voyageurs en offrant une connectivité très abordable et accessible partout dans le monde. Ce nouveau consortium d'investisseurs nous permettra de poursuivre notre mission qui consiste à construire la porte d'entrée vers une connectivité instantanée à l'échelle mondiale. »

Présente dans plus de 200 pays et régions, Airalo a gagné la confiance de millions d'utilisateurs dans le monde. L'approche privilégiant le télétravail de l'entreprise a favorisé la création d'une équipe diversifiée de plus de 250 professionnels dans 44 pays. Le site Web et l'application d'Airalo sont disponibles en 22 langues, et devraient bientôt être offerts en 53 langues, ce qui témoigne de leur intérêt à l'échelle mondiale. L'application d'Airalo a une cote de 4,7 étoiles sur l'App Store et de 4,6 étoiles sur Google Play Store, tout en étant l'application de voyage numéro un dans plusieurs pays, ce qui confirme sa satisfaction des utilisateurs.

La trajectoire de croissance remarquable d'Airalo, ainsi que son engagement inébranlable à transformer l'expérience de voyage font de l'entreprise une pionnière et un incontournable. Grâce à l'injection de nouveaux capitaux et à de nouveaux partenariats stratégiques, Airalo est prête à accélérer son expansion, ce qui permettra aux voyageurs du monde entier de demeurer connectés sans problème, peu importe où ils voyagent.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec [email protected] .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2167138/Airalo_Co_Founders.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2167031/Airalo_Logo.jpg

SOURCE Airalo