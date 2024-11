La publicité s'ouvre sur une scène traditionnelle : Le père Noël sort d'une cheminée la veille de Noël, prêt à livrer des cadeaux. Mais au moment où il se met au travail, un avis retentit de son téléphone, l'informant qu'il a accumulé plus de 1 000 000 $ en frais d'itinérance pour son voyage dans le monde entier.

Alors que le père Noël s'apprête à partir, une petite fille précoce et grossière apparaît. Elle lui parle d'Airalo, un fournisseur mondial de solutions eSIM qui permet aux voyageurs du monde entier de rester connectés sans se ruiner. Grâce à un regain de moral et au plan eSIM d'Airalo, le père Noël est libre de poursuivre son trajet de livraison des Fêtes, sans risque de payer des frais d'itinérance. Noël est sauvé!

« Les frais d'itinérance des Fêtes sont pires que de trouver du charbon dans vos bas de Noel, a déclaré un représentant d'Airalo. « L'interprétation hilarante du père Noël de Conan O'Brien dans How Roaming Almost Stole Christmas donne vie à cette inquiétude que nous portons tous avec nous pendant les Fêtes, montrant que même le père Noël n'est pas à l'abri des frais. « Chez Airalo, nous sommes ici pour transformer l'anxiété d'itinérance en confiance rendue possible par les solutions eSIM, en vous offrant le cadeau de voyager sans tracas cette saison. »

How Roaming Almost Stole Christmas sera diffusé sur les médias sociaux et les plateformes numériques à compter du 15 novembre 2024. La campagne sert à rappeler qu'Airalo soutient tout le monde pendant les Fêtes de fin d'année, même le père Noël.

Principaux avantages de l'utilisation des plans eSIM d'Airalo pour les voyages des Fêtes:

Connectivité instantanée : Profitez d'un accès Internet fluide dès que vous atterrissez sans chercher de cartes SIM locales ou de points d'accès Wi-Fi.

Profitez d'un accès Internet fluide dès que vous atterrissez sans chercher de cartes SIM locales ou de points d'accès Wi-Fi. Couverture dans plus de 200 pays et régions : Assurez votre connectivité, peu importe où votre parcours vous mène, grâce à des plans eSIM adaptés à vos besoins particuliers.

Assurez votre connectivité, peu importe où votre parcours vous mène, grâce à des plans eSIM adaptés à vos besoins particuliers. Aucun frais surprise : Grâce à des prix transparents et à l'absence de frais cachés, les voyageurs peuvent profiter de leurs vacances sans crainte de frais imprévus.

Grâce à des prix transparents et à l'absence de frais cachés, les voyageurs peuvent profiter de leurs vacances sans crainte de frais imprévus. Gestion de plans de données multiples : Passez facilement d'un forfait à l'autre et gérez l'utilisation des données pour toute la famille, le tout dans une seule application.

À propos d'Airalo:

Airalo est le premier magasin de solutions eSIM au monde, offrant un large éventail de modèles eSIM couvrant plus de 200 pays et régions. La mission d'Airalo est d'offrir aux voyageurs des options de connectivité abordables, accessibles et transparentes, leur permettant de rester connectés sans se soucier des frais d'itinérance.

Ne laissez pas l'itinérance interrompre vos projets de voyage des Fêtes cette saison. Pour en savoir plus et rester connecté avec un plan eSIM d'Airalo, visitez airalo.com/savechristmas ou téléchargez l'application Airalo pour iOS et Android .

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec [email protected] .

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2559423/AIRALO_SANTA_MAIN_FINAL_90_CLEAN_16x9.mp4

