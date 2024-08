La campagne Bill Shock dépeint habilement Ken Jeong comme un personnage espiègle qui surprend les voyageurs dans les moments les plus inopportuns, qu'ils écoutent leur musique préférée, qu'ils capturent des moments époustouflants à la caméra ou qu'ils fassent simplement des recherches rapides sur Internet. Alors que ces voyageurs profitent de leurs vacances, Bill Shock arrive, révélant les coûts cachés de l'itinérance internationale et les laissant stupéfaits et frustrés.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'initiative estivale plus vaste d'Airalo visant à sensibiliser les voyageurs aux avantages d'utiliser les solutions eSIM tout en explorant de nouvelles destinations. Alors que la saison touristique bat son plein, Airalo s'engage à aider les globe-trotteurs à éviter les pièges des frais d'itinérance traditionnels.

« Ce sentiment d'angoisse associé à une facture d'itinérance surprise? Nous sommes tous passés par là, a affirmé Abraham Burak, cofondateur d'Airalo. La représentation hilarante de Bill Shock par Ken Jeong est cette crainte que nous avons tous, lors de chaque voyage à l'étranger. Airalo vise à transformer cette anxiété en liberté, afin que vous puissiez explorer le monde en toute confiance, sans tracas. »

Airalo a même repéré un homme de la Floride qui a reçu 143 000 $ en frais d'itinérance surprises après un voyage en Suisse et l'a invité à raconter son histoire. Divulgâcheur : Il utilise maintenant Airalo.

Pour voir Ken Jeong incarner Bill Shock et en savoir plus sur la façon de vous protéger contre les frais d'itinérance imprévus, visitez la chaîne YouTube d'Airalo . Ne laissez pas Bill Shock ruiner votre prochaine aventure - assurez votre connectivité et votre contrôle avec une solution eSIM d'Airalo.

Principaux avantages d'une solution eSIM d'Airalo :

Connectivité instantanée : Profitez d'un accès Internet fluide dès que vous atterrissez sans chercher de cartes SIM locales ou de points d'accès Wi-Fi.

Couverture dans plus de 200 pays et régions : Assurez votre connectivité, peu importe où votre parcours vous mène, grâce à des plans eSIM adaptés à vos besoins particuliers.

Aucun frais surprise : Grâce à des prix transparents et à l'absence de frais cachés, les voyageurs peuvent profiter de leurs vacances sans crainte de frais imprévus.

Gestion de plans de données multiples : Passez facilement d'un forfait à l'autre et gérez l'utilisation des données pour toute la famille, le tout dans une seule application.

À propos d'Airalo

Airalo est le premier magasin de solutions eSIM au monde, offrant un large éventail de modèles eSIM couvrant plus de 200 pays et régions. La mission d'Airalo est d'offrir aux voyageurs des options de connectivité abordables, accessibles et transparentes, leur permettant de rester connectés sans se soucier des frais d'itinérance.

Ne laissez pas Bill Shock vous surprendre cet été. Protégez-vous contre les frais d'itinérance surprises en visitant le site Airalo.com et en explorant notre gamme de forfaits eSIM abordables et flexibles.

