Air Transat rétablit la majorité de ses liaisons aériennes pour la saison estivale

L'entreprise reprendra progressivement ses vols vers un total de 25 destinations européennes dès le mois d'avril, incluant les six qu'elle dessert actuellement

Elle consolide sa position sur le marché transatlantique et aux États-Unis

Au plus fort de la saison, elle exploitera plus de 250 vols par semaine sur 69 liaisons directes

MONTRÉAL, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - Air Transat, consacrée meilleure compagnie aérienne loisirs au monde, est fière d'annoncer aujourd'hui un rétablissement significatif de son programme de vols en vue de la saison estivale. L'entreprise consolide notamment sa position sur le marché transatlantique et poursuit le développement de son offre aux États-Unis, en plus de proposer des vols vers le Sud et au Canada. Au plus fort de l'été, ce sont plus de 250 vols par semaine sur 69 liaisons directes qui seront exploités.

« Les chiffres nous l'indiquent clairement : avec la levée graduelle des restrictions de voyage à l'échelle mondiale, les vacanciers sont plus prêts que jamais à prévoir leur prochain départ que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada ou vers les destinations soleil. Les perspectives quant à la saison estivale s'annoncent favorables et notre riche offre aérienne, qui comprend la très grande majorité de nos destinations offertes avant la pandémie ainsi que d'excitantes nouveautés, nous permet de répondre à l'importante demande latente. Par ailleurs, cette hausse de la demande nous a également permis d'augmenter la capacité sur certaines routes clés d'ici la fin de la saison hivernale », a déclaré Joseph Adamo, chef de la direction ventes et marketing chez Transat.

Une offre étoffée vers l'Europe dès avril

Au départ de Montréal, Air Transat reprendra progressivement ses vols dès le mois d'avril vers 16 destinations européennes en service direct dont, en grande nouveauté, Amsterdam. Les clients pourront de nouveau voyager sans escale vers Athènes, Bâle-Mulhouse, Barcelone, Bruxelles, Londres, Madrid, Porto, Rome et Venise ainsi que vers les provinces françaises, dont Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Toulouse. À ceci s'ajoutent ses vols présentement offerts vers Malaga et Lisbonne ainsi que sa liaison quotidienne vers Paris, qui sera intensifiée dès le mois de mai pour atteindre jusqu'à 14 vols par semaine au courant de l'été.

En partance de Québec, Air Transat sera le seul transporteur aérien à proposer un service sans escale vers deux capitales européennes. Tout d'abord, vers Paris dès le début avril et, pour la toute première fois et en exclusivité, Londres à compter du mois de mai.

Depuis Toronto, ce sont 15 villes européennes qui seront desservies par Air Transat cet été. Les liaisons vers Amsterdam, Athènes, Barcelone, Dublin, Lamezia, Paris, Rome, Venise et Zagreb seront notamment rétablies, en plus des vols actuellement offerts vers Glasgow, Lisbonne, Londres, Manchester et Porto. Par ailleurs, en raison de la demande soutenue pour le sud du Portugal, Air Transat exploitera désormais ses vols vers Faro tout au long de l'année.

Ville de départ Destination Début Montréal Athènes 30 avril Montréal Amsterdam* 5 mai Montréal Barcelone 13 avril Montréal Bordeaux 2 mai Montréal Bruxelles 2 mai Montréal Bâle-Mulhouse-Fribourg 4 mai Montréal Lisbonne À l'année Montréal Londres-Gatwick 1er mai Montréal Lyon 25 avril Montréal Madrid 5 avril Montréal Malaga À l'année Montréal Marseille 8 avril Montréal Nantes 2 mai Montréal Nice 3 mai Montréal Paris À l'année Montréal Porto 5 mai Montréal Rome 8 avril Montréal Toulouse 1er mai Montréal Venise 5 mai Québec Paris 10 avril Québec Londres* 11 mai Toronto Amsterdam 13 avril Toronto Athènes 1er mai Toronto Barcelone 3 mai Toronto Faro À l'année Toronto Glasgow À l'année Toronto Lisbonne À l'année Toronto Londres À l'année Toronto Manchester À l'année Toronto Paris 3 mai Toronto Porto À l'année Toronto Dublin 11 avril Toronto Rome 16 avril Toronto Lamezia 8 juin Toronto Venise 2 mai Toronto Zagreb 7 mai

* Nouvelle liaison

Cap sur le soleil des États-Unis

Air Transat se posera en Californie pour la première fois de son histoire en desservant San Francisco et Los Angeles au départ de Montréal. Et face à la popularité inébranlable de la Floride, la compagnie annualisera plusieurs de ses vols; ainsi, les liaisons de Montréal vers Fort Lauderdale et Miami, de Québec vers Fort Lauderdale ainsi que de Toronto vers Fort Lauderdale et Orlando seront désormais offertes tout au long de l'année.

Ville de départ Destination Début Montréal Fort Lauderdale À l'année Montréal Los Angeles* 16 mai Montréal Miami À l'année Montréal Orlando À l'année Montréal San Francisco* 19 mai Québec Fort Lauderdale À l'année Toronto Fort Lauderdale À l'année Toronto Orlando À l'année

* Nouvelle liaison

Encore plus de vols intérieurs et de correspondances

L'intérêt pour les vols domestiques ne ralentit pas et tout indique que l'engouement pour les voyages à l'intérieur des frontières canadiennes sera encore bien présent cet été : c'est pourquoi Air Transat offrira un programme bonifié de liaisons entre Montréal, Toronto, Québec, Calgary et Vancouver.

Ces vols permettront également à un grand nombre de Canadiens d'avoir accès à des vols internationaux par l'entremise de correspondances via Toronto et Montréal.

Liaison Début Montréal - Calgary 2 mai Montréal - Québec 10 avril Montréal - Toronto À l'année Montréal - Vancouver 1er mai Toronto - Calgary 1er mai Toronto - Vancouver 1er mai



Le Sud, toujours populaire même en été

Puisque les Canadiens demeurent friands du Sud même pendant la saison estivale, Air Transat offrira une vaste sélection de ses destinations les plus populaires au Mexique et dans les Caraïbes au départ de Montréal, Québec et Toronto.

Ville de départ Destination Début Montréal Cancun À l'année Montréal Cayo Coco À l'année Montréal Holguin À l'année Montréal Montego Bay À l'année Montréal Port-au-Prince À l'année Montréal Puerto Plata À l'année Montréal Punta Cana À l'année Montréal Samana À l'année Montréal Santa Clara À l'année Montréal Varadero À l'année Québec Cancun À l'année Québec Punta Cana À l'année Toronto Cancun À l'année Toronto Cayo Coco À l'année Toronto Holguin À l'année Toronto Puerto Plata À l'année Toronto Punta Cana À l'année Toronto Santa Clara À l'année Toronto Varadero À l'année



Flexibilité pour les voyageurs

Pour une durée limitée, les clients réservant un vol en tarif Eco Budget, Eco Standard ou Club Standard bénéficieront d'une flexibilité supplémentaire. Ils pourront modifier leurs dates de voyage et/ou leur destination sans frais, jusqu'à 24 heures avant le départ; ils n'auront qu'à payer la différence tarifaire, le cas échéant.

Les clients cherchant une flexibilité maximale pourront, quant à eux, se procurer les tarifs Eco Flex et Club Flex (pour les vols) ou encore Option Flex Extra (pour les forfaits). Ainsi, ils pourront effectuer des changements sans frais à leur réservation et obtenir un remboursement en cas d'annulation, quelles que soient les circonstances.

