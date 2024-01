MONTRÉAL, le 2 janv. 2024 /CNW/ - À l'issue du vote non favorable des agentes et agents de bord d'Air Transat sur l'entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective, la direction a accepté de reprendre les discussions avec l'exécutif syndical. Il n'y a présentement pas de préavis de grève ni de lock-out émis par ni l'une ou l'autre des parties; toutes deux souhaitent conclure un nouvel accord rapidement.

L'entente de principe présentée aux membres avait reçu l'aval de l'exécutif syndical, sans restriction, le 14 décembre dernier et semblait rencontrer les principaux intérêts discutés avec le syndicat des agentes et agents de bord, représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

« Nous avons conclu une entente négociée de bonne foi, qui répondait aux intérêts des deux parties », souligne Julie Lamontagne, cheffe des ressources humaines, communications et responsabilité d'entreprise de Transat. « Ce dénouement nous déçoit, car nous avions confiance que l'entente de principe serait acceptée par la majorité de nos agentes et agents de bord. Nous retournons à la table de négociation et notre objectif demeure de trouver un terrain d'entente dans les meilleurs délais. »

À l'heure actuelle, tous les vols d'Air Transat sont maintenus et les termes et conditions s'appliquent.

Les clientes et clients peuvent en tout temps trouver les détails sur le site web d'Air Transat : « Avis importants et nouvelles ». Pour suivre l'état des vols, téléchargez l'application mobile ou visitez le https://www.airtransat.com/fr-CA/info-voyage/etat-et-horaire-de-vols.

