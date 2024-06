La compagnie a inauguré hier ses vols sans escale exclusifs entre Montréal et Marrakech

MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - Air Transat , élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde lors des World Airlines Awards 2023 de Skytrax, est fière d'avoir exploité hier soir son premier vol reliant YUL Aéroport international Montréal-Trudeau à l'Aéroport international Marrakech-Ménara (TS396). Cette liaison exclusive et sans escale, la seule entre le Canada et Marrakech, sera en service toute l'année, soit deux fois par semaine à l'été (jusqu'en octobre) et une fois par semaine à l'hiver (de novembre à avril).

Joseph Adamo, chef de la direction des ventes et du marketing de Transat, et Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus de Transat, avec les membres de l’équipage du vol inaugural d’Air Transat vers Marrakech. (Groupe CNW/Transat A.T. Inc.)

« Nous sommes extrêmement fiers d'introduire cette nouvelle liaison entre Montréal et Marrakech, une initiative qui non seulement enrichit notre offre de destinations, mais renforce également notre mission de rapprocher les gens. Cette route directe permettra à la diaspora marocaine de retrouver plus facilement leurs proches tout en offrant aux voyageuses et voyageurs canadiens une occasion unique de découvrir les merveilles culturelles et historiques du Maroc. C'est une avancée majeure dans notre histoire, qui témoigne de notre engagement à créer des expériences de voyage mémorables et significatives », déclare Joseph Adamo, chef de la direction des ventes et du marketing de Transat.

Rappelons que cette desserte aérienne s'accompagne de forfaits, de circuits et d'hôtels à la carte, pour répondre à tous les besoins des adeptes de voyages.

« ADM Aéroports de Montréal est très heureuse d'accueillir cette première route directe vers Marrakech, offerte par notre partenaire Air Transat, qui permettra aux voyageurs de découvrir une destination touristique riche en histoire et en culture. Et nous sommes d'autant plus fiers d'être le premier aéroport en Amérique du Nord à offrir un vol direct vers cette ville francophone incontournable », a déclaré Karl Brochu, vice-président, Exploitation et développement aérien d'Aéroports de Montréal. « Cette liaison offerte à l'année bénéficiera certes à la grande communauté marocaine de Montréal, mais également à l'ensemble des voyageurs avides de souvenirs mémorables. Nous tenons à remercier toutes les équipes d'Air Transat qui ont travaillé sans relâche pour le développement de cette route, qui confirme une fois de plus le statut de YUL comme plaque tournante majeure du trafic aérien international. »

Ces vols seront notamment opérés avec des appareils de nouvelle génération Airbus A321LR doté d'une cabine spacieuse, de systèmes de divertissement de pointe intégrés aux sièges et affichant le plus bas niveau de consommation de carburant et d'émissions de gaz à effet de serre (CO 2 et NO x ) de leur catégorie.

Les voyageuses et voyageurs qui volent sur les ailes d'Air Transat profitent de plus de 35 ans d'expérience et d'une expertise maintes fois primée qui lui a valu cinq fois le titre de meilleure compagnie aérienne loisirs au monde selon Skytrax. À bord, elles et ils bénéficient d'un service chaleureux, que ce soit en Classe Économie ou en Classe Club, avec des options tarifaires adaptées à tous les besoins. De plus, Air Transat se distingue par sa fiabilité et la fréquence de ses départs ponctuels, assurant ainsi une expérience de voyage agréable et sans souci.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur les côtes est et ouest-américaines, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs pour la 5 e fois aux World Airline Awards de Skytrax 2023

fois aux World Airline Awards de Skytrax 2023 Parmi les meilleurs employeurs et les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada au palmarès de Forbes.

