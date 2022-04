Les voyageurs pourront de nouveau s'envoler vers Bordeaux , Lyon , Marseille , Nantes , Nice et Toulouse

La compagnie relance également ses liaisons sans escale vers Paris en partance de Québec et Toronto

Elle continue d'intensifier ses vols entre Montréal et Paris : jusqu'à 14 vols par semaine seront offerts

MONTRÉAL, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - Air Transat, consacrée meilleure compagnie aérienne loisirs au monde, est fière d'annoncer la reprise progressive de ses opérations vers les provinces françaises dès aujourd'hui avec le décollage de son premier vol direct vers Marseille au départ de Montréal. Ainsi, de la Bretagne à la Provence, en passant par l'Aquitaine et l'Auvergne, six destinations seront de nouveau accessibles aux voyageurs québécois au cours des prochaines semaines. Finalement, en plus d'intensifier graduellement la fréquence de ses vols entre Montréal et Paris, elle relancera sous peu son service vers la Ville Lumière au départ de Québec et Toronto.

« C'est un réel plaisir pour nous de rétablir nos vols vers les provinces françaises. Il s'agit de routes qui font partie intégrante de notre programme aérien depuis déjà de nombreuses années et que nous exploitons pour la plupart en exclusivité. Le lien qui unit le Canada et la France est très précieux et, dans le cadre de notre reprise globale qui s'accélère, nous sommes impatients de répondre à l'importante demande latente. Nous savons que les voyageurs, que ce soit pour des vacances ou pour retrouver leurs proches, apprécient particulièrement la facilité de se rendre à leur destination finale sans escale, surtout à bord de nos appareils de nouvelle génération », a déclaré Joseph Adamo, chef de la direction ventes et marketing chez Transat.

Vers l'Hexagone, sans escale

Au départ de Montréal, Air Transat rétablira graduellement ses liaisons vers Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Toulouse d'ici le début du mois de mai. Ce programme étoffé vers les provinces françaises vient, bien entendu, s'ajouter au service régulier vers Paris; la desserte quotidienne actuellement offerte en partance de Montréal sera intensifiée dès le mois de mai pour atteindre jusqu'à 14 vols par semaine.

Rappelons également que la compagnie redémarrera ses routes directes vers Paris depuis Québec le 10 avril et au départ de Toronto le 3 mai.

Au plus fort de la saison, c'est donc un total de 43 vols par semaine qui seront exploités vers la France au départ de Montréal, Québec et Toronto.

Ville de départ Destination Début Nombre de vols directs par semaine* Montréal Bordeaux 2 mai 4 Montréal Lyon 25 avril 4 Montréal Marseille 8 avril 5 Montréal Nantes 2 mai 3 Montréal Nice 3 mai 2 Montréal Paris À l'année 14 Montréal Toulouse 1er mai 4 Québec Paris 10 avril 3 Toronto Paris 3 mai 4

* Au plus fort de la saison

Flexibilité pour les voyageurs

Pour une durée limitée, les clients réservant un vol en tarif Eco Budget, Eco Standard ou Club Standard bénéficieront d'une flexibilité supplémentaire. Ils pourront modifier leurs dates de voyage et/ou leur destination sans frais, jusqu'à 24 heures avant le départ; ils n'auront qu'à payer la différence tarifaire, le cas échéant.

Les clients cherchant une flexibilité maximale pourront, quant à eux, se procurer les tarifs Eco Flex et Club Flex. Ainsi, ils pourront effectuer des changements sans frais à leur réservation et obtenir un remboursement en cas d'annulation, quelles que soient les circonstances.

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales et canadiennes. Tout au long de leur voyage ou de leur séjour, elle s'emploie à servir ses clients avec passion et convivialité et à leur offrir une prestation parfaitement sécuritaire. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus verts de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une référence mondialement reconnue du voyage loisirs qui a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Classée au palmarès des meilleurs employeurs au monde de Forbes

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Positionnée au 21ème rang des entreprises citoyennes du Canada au classement de Corporate Knights

Banque d'images : transat.com/fr-CA/corporatif/medias

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements: Renseignements : Marie-Ève Vallières, Conseillère, relations publiques et marketing, [email protected]