Air Transat propose de nouvelles saveurs cet hiver avec le menu Gourmet du chef Daniel Vézina

« Saison après saison, les voyageurs nous disent qu'ils sont ravis de la qualité et du raffinement des plats du menu Gourmet du chef Daniel Vézina », mentionne Jean-François Lemay, président-directeur général d'Air Transat. « En tant que meilleure compagnie aérienne vacances au monde selon Skytrax, Air Transat a le souci constant d'offrir à ses passagers une expérience en vol à la hauteur de ce titre. Le menu Gourmet du chef Daniel Vézina est un des formidables privilèges qui caractérisent notre Classe Club, en plus d'être offert à la vente en Classe Économie pour ceux qui souhaitent commencer ou conclure leurs vacances sur une note festive. »

« Rien ne me fait plus plaisir que de mettre en évidence les produits québécois dans mes créations. C'est ce que je propose à mes clients au Laurie Raphaël depuis 28 ans, et c'est ce que je continue à faire dans les recettes que j'élabore pour mon menu Gourmet dans les avions », explique Daniel Vézina. « Cet hiver, les passagers pourront goûter aux saveurs de chez nous, notamment avec les bleuets et le sirop d'érable des pancakes, ainsi que le savoureux poulet de la Ferme des Voltigeurs, située à Drummondville », conclut-il.

Le menu Gourmet du chef Daniel Vézina est offert gracieusement à tous les passagers de la Classe Club, et aux plats principaux s'ajoutent deux desserts développés par le chef, soit un shortcake aux fraises et un fondant au chocolat. En Classe Économie, les repas doivent être précommandés jusqu'à 72 heures avant le vol. Ils sont offerts au prix de 18 $ pour les petits-déjeuners et de 25 $ pour les dîners/soupers.

Petits-déjeuners* :

Nouveau : croque‑madame sur croissant

: croque‑madame sur croissant Nouveau : pancakes au babeurre, coulis de bleuets, crème à l'érable et bacon

* Chaque plat est accompagné d'un croissant nature, d'un yogourt, d'un jus d'orange et d'un café.

Dîners/soupers* :

Nouveau : poulet de grain du Québec façon chasseur

: poulet de grain du Québec façon chasseur Médaillons de dinde sauce aux canneberges et parfum de truffe

Parmentier d'effiloché de bœuf

Lasagne d'épinards, d'artichauts et de ricotta

Gnocchis sauce bolognaise

Risotto d'orzo au fromage et tomates

* Chaque plat est accompagné d'une salade, d'un dessert et d'un verre de vin.

Les plats concoctés par Daniel Vézina peuvent être précommandés dès aujourd'hui auprès du Centre de réservations, au 1 877 TRANSAT, et sur le site Web d'Air Transat.

À propos du chef Daniel Vézina

Le chef Daniel Vézina est au cœur de l'industrie de la restauration du Québec depuis plus de 35 ans. Il est copropriétaire du restaurant Laurie Raphaël à Québec, ouvert depuis 1991. Considéré comme l'un des porte-étendards de la cuisine réfléchie sans gaspillage, il a écrit six ouvrages culinaires, dont le dernier a remporté une médaille d'or aux Lauréats des Saveurs du Canada dans la catégorie « sujet unique » en 2016. Daniel Vézina a reçu plusieurs autres distinctions au cours de sa carrière. Il a notamment été élu chef de l'année 2006 lors du Gala de l'ITHQ, a été intronisé à Paris comme membre de l'Ordre International des Disciples d'Auguste Escoffier en 2012 et a reçu le prix Renaud‑Cyr en 2001 pour le Mérite national de la restauration et de l'alimentation. Figure bien connue du grand public québécois, Daniel Vézina est coach à la très populaire émission Les chefs ! et anime plusieurs émissions culinaires à la télévision.

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de destinations internationales dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, la compagnie aérienne transporte quelque 5 millions de passagers. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne et meilleur voyagiste à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

Parmi les meilleurs employeurs au Canada et première compagnie aérienne au palmarès de Forbes

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements: Caroline Gagnon, Conseillère, relations publiques et marketing, Transat, 514 987-1616, poste 7020, Caroline.gagnon@transat.com

Related Links

http://www.transat.com/