Air Transat présente les nouveautés de son programme aérien pour l'hiver 2019-2020

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Air Transat dévoile aujourd'hui les nouveautés de son programme aérien pour l'hiver 2019-2020 qui sera en vigueur à compter du 1er novembre prochain. Le transporteur poursuit sa croissance sur ses liaisons vers les Caraïbes, le Mexique, l'Amérique centrale et du Sud, la Floride et la Louisiane, proposant plus de 30 destinations soleil ainsi que de nombreuses régions européennes, et ajoutera également de nouveaux Airbus A321neoLR à ses opérations cet hiver.

« L'intégration de nos Airbus A321neoLR au sein de notre flotte à l'hiver 2019-2020 nous donnera une plus grande flexibilité, ce qui nous permettra de renforcer notre leadership au Québec, de consolider notre présence en Ontario et de revenir en force dans l'ouest du pays », mentionne Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat. « Ainsi, au départ de Vancouver, nous ajouterons de nouvelles destinations, soit Fort Lauderdale, en Floride, Punta Cana, en République dominicaine et le Costa Rica », ajoute-t-elle.

Encore plus de nouvelles routes et de destinations

Cet hiver, la compagnie aérienne inaugurera de nouvelles destinations et de nouvelles routes au départ de plusieurs régions du pays. Ainsi, Air Transat sera le seul transporteur à offrir une liaison directe au départ de Montréal vers La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, à raison de deux vols directs par semaine, et ce, dès le mois de novembre.

Dans l'Ouest canadien, Air Transat recentrera une partie importante de ses opérations sur Vancouver en devenant notamment le seul transporteur à desservir Fort Lauderdale, en Floride (deux vols directs par semaine). La compagnie aérienne proposera de nouvelles liaisons vers San José et Liberia, au Costa Rica (deux vols par semaine), en plus de réintroduire un vol direct vers Punta Cana, en République dominicaine.

En Ontario, le transporteur bonifie sa présence notamment grâce à un nouveau vol direct vers Puerto Plata, en République dominicaine, au départ de London. Une nouvelle liaison directe vers Santa Clara, à Cuba, au départ d'Hamilton, sera également ajoutée, en plus d'un vol direct supplémentaire vers Punta Cana, pour un total de deux vols directs par semaine.

Un renforcement vers la Floride et une présence soutenue vers la République dominicaine et le Mexique

Air Transat investira sur la Floride en se concentrant sur Fort Lauderdale. Ainsi, des vols directs quotidiens seront dorénavant offerts au départ de Montréal au plus fort de la saison ainsi qu'une fréquence accrue au départ de Québec (cinq vols directs par semaine).

Air Transat enrichira son programme vers la République dominicaine avec un vol direct supplémentaire vers Puerto Plata au départ de Montréal (cinq vols directs par semaine). Punta Cana bénéficiera, quant à elle, d'une liaison directe de plus au départ d'Hamilton (deux vols directs par semaine), en plus de toujours être reliée quotidiennement en vol direct de Montréal et de Toronto.

Du côté du Mexique, Air Transat offrira un vol direct de plus vers Puerto Vallarta au départ de Calgary, pour un total de quatre vols directs par semaine, sans oublier ses vols directs quotidiens vers Cancún/Riviera Maya au départ de Montréal et de Toronto.

L'hiver en Europe

Au départ de Montréal, dès l'hiver 2019-2020, Air Transat volera à l'année vers Madrid et Malaga, en Espagne, (respectivement deux vols directs par semaine) ainsi qu'au départ de Toronto et de Vancouver grâce à un vol de correspondance. Le transporteur maintiendra son vol direct quotidien vers Paris (France).

Au départ de Toronto, en plus d'offrir sa liaison quotidienne vers Londres, la compagnie aérienne proposera deux liaisons directes hebdomadaires à l'année respectivement vers Glasgow et Manchester (Royaume-Uni) et prolongera jusqu'à la mi-janvier la saison de ses vols vers Barcelone, en Espagne (deux vols directs par semaine), et Rome, en Italie (deux vols directs par semaine).

Des vols intérieurs et de correspondance pour plus de choix

Le programme de vols intérieurs d'Air Transat, qui relie plusieurs des grandes métropoles canadiennes, offrira un plus vaste choix de destinations transatlantiques grâce à des vols de correspondance et permettra également aux Canadiens de mieux découvrir leur pays. Ainsi, le transporteur poursuivra ses vols quotidiens entre Montréal et Toronto, en plus de ses sept vols directs par semaine entre Vancouver et Toronto et de ses trois vols directs par semaine entre Montréal et Vancouver.

