Air Transat offrira des vols directs vers Lima au Pérou depuis Montréal et Toronto

La compagnie aérienne relance également ses opérations vers Cozumel

MONTRÉAL, le 11 août 2023 /CNW/ - Air Transat, récemment élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde pour une cinquième fois aux World Airline Awards de Skytrax, est fière d'annoncer qu'elle proposera en grande nouveauté et en exclusivité des vols directs vers Lima, au Pérou, depuis Montréal et Toronto dès l'hiver prochain*. Cette bonification du programme vient ainsi créer une nouvelle porte d'entrée en Amérique du Sud pour les adeptes de gastronomie, d'histoire et de sites naturels à couper le souffle, en s'ajoutant aux vols déjà offerts vers la Colombie. Rappelons également que la compagnie a récemment annoncé qu'elle redémarrera sa desserte entre Montréal et l'île paradisiaque de Cozumel, au Mexique.

« Nous sommes fiers d'ajouter Lima à notre portefeuille de destinations sur trois continents, déclare Michèle Barre, cheffe de la direction des revenus de Transat. Cette expansion stratégique nous permet, d'une part, de profiter de la croissance soutenue du tourisme en Amérique du Sud et, d'autre part, de diversifier notre éventail de liaisons long-courrier en développant l'utilisation de nos appareils A321LR. Parallèlement, en rétablissant nos opérations à Cozumel, nous consolidons notre présence sur le marché mexicain comme il s'agit d'une destination clé de notre programme hivernal dans les Caraïbes ».

La liaison vers Lima sera offerte au départ de Toronto deux fois par semaine, soit les mercredis et samedis, du 20 décembre au 24 avril; au départ de Montréal, ce sera plutôt une fois par semaine, les vendredis, du 22 décembre au 26 avril.

La liaison vers Cozumel sera quant à elle offerte au départ de Montréal une fois par semaine, les vendredis, du 15 décembre au 26 avril. Transat propose également des forfaits tout inclus à Cozumel chez une sélection de partenaires hôteliers.

Ces vols seront opérés avec des appareils de nouvelle génération Airbus A321LR dotés d'une cabine spacieuse, de systèmes de divertissement de pointe intégrés aux sièges et affichant le plus bas niveau de consommation de carburant et d'émissions de gaz à effet de serre (CO 2 et NO x ) de leur catégorie.

* Sous réserve des approbations gouvernementales.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes et sur les côtes est et ouest-américaines. Élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax, Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à l'Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs pour la 5 e fois aux World Airline Awards de Skytrax 2023

fois aux World Airline Awards de Skytrax 2023 Parmi les meilleurs employeurs et les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada au palmarès de Forbes.

Banque d'images : transat.com/fr-CA/corporatif/medias

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements: Marie-Ève Vallières, Conseillère, relations publiques et marketing, [email protected]