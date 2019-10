Air Transat offrira des vols directs entre Montréal et Copenhague

« Air Transat est fière d'être le seul transporteur aérien à offrir une liaison sans escale vers Copenhague au départ de Montréal, portant ainsi à 27 le nombre total des destinations que nous offrirons en Europe l'été prochain », a déclaré Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat. « L'introduction des Airbus A321neoLR dans notre flotte a marqué un jalon important dans la gestion de nos opérations aériennes. Cet appareil à long rayon d'action nous permet de gagner en efficacité et en souplesse, et ainsi de poursuivre le développement de notre offre de destinations », conclut-elle.

Copenhague fait partie des destinations européennes qui affichent la croissance la plus rapide au point de vue du tourisme. Chef de file en matière de développement durable, cette ville verte entourée d'eau et de parcs est un véritable paradis pour les cyclistes. Reconnue entre autres pour la richesse de son design, ses nombreux musées et sa gastronomie, Copenhague offre un univers d'activités et d'attraits touristiques extrêmement diversifié.

« C'est avec un grand plaisir que nous accueillons l'ajout de Copenhague à la desserte de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau. Un éventail de 155 destinations à découvrir au départ de la métropole est désormais offert aux Québécois et Québécoises, un signe que notre ville joue bien son rôle de plaque tournante du trafic aérien international. Grâce à Air Transat, nos voyageurs auront encore plus de facilité à visiter et à faire des affaires avec la capitale du Danemark, réputée comme ville verte, innovante et intelligente », a déclaré le président-directeur général d'ADM, M. Philippe Rainville.

« Nous sommes enchantés qu'Air Transat assure le service vers le Danemark grâce à son nouveau vol direct vers Copenhague », a commenté Morten Tranberg Mortensen, directeur des ventes aux compagnies aériennes et du développement des routes à l'aéroport de Copenhague. « Cette nouvelle liaison entre Montréal et le plus grand aéroport scandinave créera de merveilleuses occasions de voyage tant pour les Canadiens que pour les Scandinaves. Elle fait également ressortir l'attrait du nouvel Airbus A321neoLR d'Air Transat, un appareil qui change la donne et qui permet d'ouvrir de nouvelles routes captivantes. La liaison Montréal-Copenhague est le fruit des efforts conjoints d'Air Transat et de l'aéroport de Copenhague. »

« Ce nouveau vol consolide la position de Montréal comme ville internationale et ouverte sur le monde! Nous nous assurerons de participer à ce succès touristique et économique entre les deux villes, et ce, en étroite collaboration avec nos partenaires du milieu montréalais », a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Tous les détails de la programmation aérienne d'Air Transat pour l'été 2020 seront annoncés sous peu, ainsi que l'offre d'hôtels, de forfaits et de circuits à Copenhague et au Danemark.

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de destinations internationales dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, la compagnie aérienne transporte quelque 5 millions de passagers. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax.

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media.

Meilleure compagnie aérienne et meilleur voyagiste à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

Parmi les meilleurs employeurs au Canada et première compagnie aérienne au palmarès de Forbes.

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements: Debbie Cabana, Directrice Marketing, médias sociaux et relations publiques, Transat, 514 987-1616, poste 4250, Debbie.Cabana@transat.com

Related Links

http://www.transat.com/