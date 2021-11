Plus de 135 destinations supplémentaires sont désormais accessibles aux clients d'Air Transat

MONTRÉAL, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Air Transat, consacrée meilleure compagnie aérienne loisirs au monde, est heureuse d'annoncer le lancement de son nouveau service connectair par Air Transat. Grâce à cette plateforme d'interligne virtuel, les voyageurs peuvent dès maintenant combiner les vols d'Air Transat avec les vols de compagnies aériennes partenaires telles qu'easyJet, compagnie aérienne britannique, et Avianca, compagnie aérienne colombienne, afin de voyager vers encore plus de destinations en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, ainsi qu'en Amérique centrale et du Sud. Des partenaires additionnels se joindront progressivement à la plateforme pour bonifier l'offre de destinations.

« Avec connectair par Air Transat, nous devenons la première compagnie aérienne canadienne à offrir un service d'interligne virtuel. Cette plateforme nous permet d'élargir notre portée avec des partenaires de confiance et de proposer aux consommateurs une expérience d'achat simple et efficace. Au total, ce sont plus de 135 nouvelles destinations exotiques et lointaines qui viennent s'ajouter à la soixantaine que nous offrons déjà dans le Sud, aux États-Unis, en Europe et au Canada. Ce nouveau service, parfaitement aligné avec nos ambitions de développement de notre réseau, nous permet de mieux répondre aux besoins de nos passagers et de rayonner à l'international, en prévision de l'augmentation de la demande attendue en 2022 », souligne Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

Ainsi, via une réservation unique effectuée sur le site connectair.airtransat.com, les voyageurs peuvent accéder à un éventail élargi de destinations grâce à la technologie développée par la compagnie Dohop. Celle-ci propose les meilleures options de correspondance et des tarifs avantageux, selon les villes de départ et de destination. La réservation inclut également une garantie en cas de retard ou d'annulation du vol assurant ainsi aux voyageurs d'arriver à destination dans les meilleurs délais. Cette garantie, appelée Dohop Connect, proposera un vol de remplacement, sans frais supplémentaires.

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales et canadiennes. Tout au long de leur voyage ou de leur séjour, elle s'emploie à servir ses clients avec passion et convivialité et à leur offrir une prestation parfaitement sécuritaire. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus verts de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une référence mondialement reconnue du voyage loisirs qui a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

