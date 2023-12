MONTRÉAL, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde lors des World Airlines Awards 2023 de Skytrax, est fière d'avoir opéré hier soir le premier vol de son histoire reliant Toronto à Lima (TS152). Le tout premier départ de Montréal (TS150) vers la capitale péruvienne sera quant à lui effectué ce vendredi, le 22 décembre. Cette liaison sans escale exclusive, la seule entre le Canada et le Pérou, sera exploitée toute l'année, soit deux fois par semaine en partance de Toronto et une fois par semaine en partance de Montréal.

Équipage du vol inaugural de Toronto vers Lima opéré par Air Transat (Groupe CNW/Transat A.T. Inc.)

« C'est une grande joie pour Air Transat de concrétiser cette desserte prometteuse et d'enfin voir notre étoile s'envoler vers le Pérou. Lima se veut une nouvelle porte d'entrée stratégique en Amérique du Sud au sein de notre portefeuille de destinations et nous pourrons, ainsi, continuer de capter la croissance soutenue du tourisme sur ce continent. C'est aussi une grande fierté de pouvoir permettre à nos passagères et passagers de s'ouvrir sur le monde et découvrir toute la richesse culturelle et naturelle du Pérou », déclare Michèle Barre, cheffe de la direction des revenus de Transat.

Rappelons que cette desserte aérienne s'accompagne de forfaits tout-inclus et d'hôtels à la carte triés sur le volet partout au Pérou. Des excursions seront d'ailleurs bientôt ajoutées à cette offre de produits à destination.

Ces vols seront opérés avec des appareils de nouvelle génération Airbus A321LR dotés d'une cabine spacieuse, de systèmes de divertissement de pointe intégrés aux sièges et affichant le plus bas niveau de consommation de carburant et d'émissions de gaz à effet de serre (CO 2 et NO x ) de leur catégorie.

« ADM Aéroports de Montréal est très heureuse d'accueillir cette nouvelle route directe vers Lima, offerte par Air Transat, qui permettra aux voyageurs de découvrir cette destination, a déclaré Stéphane Lapierre, vice-président, exploitation et développement aérien d'Aéroports de Montréal. Cette liaison offerte à l'année bénéficiera certes à la grande communauté péruvienne de Montréal, mais également à l'ensemble des voyageurs québécois avides de découvertes. Nous tenons à remercier toutes les équipes d'Air Transat qui ont travaillé sans relâche pour le développement de cette route, qui confirme une fois de plus le statut de YUL comme plaque tournante majeure du trafic aérien international ».

« Le lancement d'un service sans escale entre l'aéroport de Lima et ces deux destinations de premier plan est une étape importante pour l'aviation commerciale péruvienne et, dans l'ensemble, un moment véritablement spécial pour nous. Cela viendra jouer un rôle clé dans la reprise économique l'aviation péruvienne, augmenter le tourisme entrant, faciliter la connectivité et créer de nouvelles alliances entre le Pérou et le Canada », explique Emilio Parada, directeur du marketing et de la stratégie commerciale de Lima Airport Partners.

« Nous sommes ravis qu'Air Transat déploie un service annuel vers Lima au départ de Toronto Pearson. L'Amérique du Sud est une région sévèrement sous-desservie depuis YYZ; Lima était auparavant tout simplement absente de nos rotations, a déclaré Kurush Minocher, directeur exécutif, expérience client et relations avec les compagnies aériennes chez Greater Toronto Airports Authority. Cette liaison sans escale s'avère donc une amélioration significative, car elle permettra aux passagères et passagers d'économiser 30% de temps de vol par rapport aux itinéraires en correspondance proposés jusqu'ici ».

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur les côtes est et ouest-américaines, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

