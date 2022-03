MONTRÉAL et TORONTO, le 8 mars 2022 /CNW Telbec/ - Air Transat et Porter Airlines, deux importantes compagnies aériennes canadiennes, ont conclu une entente de partage de code dont la mise en place est prévue pour la saison estivale 2022. La première phase de l'accord consistera à relier les bases de Porter à l'aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ) et à Halifax-Stanfield (YHZ) à la plaque tournante d'Air Transat à Montréal-Trudeau (YUL), procurant ainsi aux clients des deux transporteurs une plus grande sélection de vols de correspondance au Canada, aux États-Unis et à l'international.

« Nous sommes très enthousiastes de nous associer à Porter dans le cadre d'un important partenariat qui contribuera à consolider notre réseau aérien et à renforcer notre leadership dans nos principaux marchés, a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat. Cet accord prometteur met en commun deux marques primées et centrées sur le voyageur, ainsi que des programmes de vols complémentaires, et crée de belles occasions pour la clientèle qui recherche des voyages de qualité et sans souci. En offrant une meilleure connectivité, cela permettra non seulement de bonifier notre offre de destinations auprès de nos clients canadiens et internationaux, mais aussi de leur faire gagner du temps et de leur simplifier la vie. »

« Cette entente de partage de code avec Air Transat est tout à fait dans la lignée de nos propres plans de croissance, a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. Donner un accès fluide aux marchés internationaux, où Air Transat a fait sa marque, est sans conteste un avantage majeur pour nos passagers. L'offre de nouvelles routes couplée à un partenaire qui partage notre engagement à offrir une excellente expérience de voyage est une combinaison idéale. »

Chacun des transporteurs commercialisera, sous son code et sa licence, des vols exploités par l'autre partenaire, ce qui permettra aux clients de combiner sur un seul billet les segments de vol et d'enregistrer une seule fois leurs bagages.

Porter apposera son code sur les vols exploités par Air Transat au départ et à destination de Montréal vers 11 destinations européennes (Athènes, Barcelone, Bruxelles, Lisbonne, Londres, Lyon, Madrid, Paris, Porto, Toulouse et Venise), 13 destinations Sud (Cancun, Cayo Coco, Holguin, La Romana, Montego Bay, Port-au-Prince, Puerto Plata, Puerto Vallarta, Punta Cana, Roatan, Samana, Santa Clara et Varadero), cinq destinations aux États-Unis (Fort Lauderdale, Los Angeles, Miami, Orlando et San Francisco) et deux destinations intérieures (Calgary et Vancouver). Air Transat apposera son code sur les vols de Porter à destination et en provenance de Toronto (Billy Bishop) et de Halifax, avec une correspondance à Montréal pour toutes les destinations susmentionnées.

Ce sont les attentes actuelles des parties et les liaisons définitives restent soumises à l'obtention de toutes les approbations réglementaires usuelles. Après ces approbations, l'accord devrait être mis en œuvre au cours de l'été 2022.

Vols de Porter avec le code d'Air Transat TS/PD Vols d'Air Transat avec le code de Porter PD/TS Bases de Porter Marché Ville Code de l'aéroport Plaque tournante d'Air Transat Marché Ville Pays Code de l'aéroport Billy Bishop Intérieur Toronto YTZ Montreal-Trudeau (YUL) Intérieur Calgary Canada YYC Halifax-Stanfield Intérieur Halifax YHZ

Vancouver Canada YVR

Europe Athènes Grèce ATH Barcelone Espagne BCN Bruxelles Belgique BRU Lisbonne Portugal LIS Londres Royaume-Uni LGW Lyon France LYS Madrid Espagne MAD Paris France CDG Porto Portugal OPO Toulouse France TLS

Venise Italie VCE Sud Cancun Mexique CUN Cayo Coco Cuba CCC Holguín Cuba HOG La Romana Rép. dominicaine LRM Montego Bay Jamaica MBJ Port-au-Prince Haiti PAP Puerto Plata Rép. dominicaine POP Puerto Vallarta Mexique PVR Punta Cana Rép. dominicaine PUJ Roatan Honduras RTB Samana Rép. dominicaine AZS Santa Clara Cuba SNU Varadero Cuba VRA Transfrontalier Fort Lauderdale États-Unis FLL Los Angeles États-Unis LAX Miami États-Unis MIA Orlando États-Unis MCO San Francisco États-Unis SFO

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales et canadiennes. Tout au long de leur voyage ou de leur séjour, elle s'emploie à servir ses clients avec passion et convivialité et à leur offrir une prestation parfaitement sécuritaire. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus verts de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une référence mondialement reconnue du voyage loisirs qui a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

À propos de Porter

Porter vous procure une hospitalité chaleureuse et conviviale tout en ramenant le prestige et le raffinement au voyage en avion. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter. Les détails du plan de croissance en vue de fournir un service à travers l'Amérique du Nord est disponible sur flyporter.com.

