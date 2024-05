MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde pour une cinquième fois aux World Airline Awards de Skytrax 2023, annonce une augmentation de son offre au départ du Québec pour la saison hivernale 2024-2025. Au plus fort de la saison, plus de 170 vols sans escale par semaine seront proposés au départ de Montréal et de Québec vers plus d'une trentaine de destinations couvrant les Caraïbes, le Mexique, l'Amérique centrale et du Sud, la Floride, l' Europe et l'Afrique du Nord.

« Pour la saison hivernale 2024-2025, nous continuons d'élargir notre offre vers les destinations phares d'Air Transat, déclare Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus de Transat. Également, nous avons pu accroître nos fréquences vers des destinations clés en Europe, tirant parti de notre partenariat avec Porter et de leur expansion sur le marché domestique pour toucher une clientèle plus large. Enfin, nous avons renforcé nos liaisons vers la Floride pour répondre plus efficacement aux besoins diversifiés de nos passagères et passagers, y compris ceux du marché des croisières. »

Au plus fort de la saison, le programme global d'Air Transat comprendra près de 300 vols sans escale par semaine au départ de 7 villes canadiennes. En effet, en plus de Montréal et Québec, elle offrira également des vols depuis Toronto, Ottawa, London, Halifax et Moncton.

Soleil pour tous : accroissement de l'offre vers les destinations Sud

Depuis Montréal, la compagnie aérienne augmente les fréquences de vols vers des marchés clés tels que Cancún et Punta Cana, tout en ajoutant des capacités sur des routes à fort potentiel comme Fort-de-France, Saint-Martin et Lima.

À partir de Québec, Air Transat augmente ses fréquences de vols vers Holguín et offre un total de neuf destinations soleil, affirmant son engagement à servir les besoins des voyageuses et voyageurs de cette région pour les destinations du Sud.

Destination Au départ de Montréal Au départ de Québec ACAPULCO - Mexique 1

CANCÚN - Mexique 14 (+1) 5 CARTHAGÈNE - Colombie 3

CAYO COCO - Cuba 5 2 COZUMEL - Mexique 1

FORT-DE-FRANCE - Martinique 4 (+1)

LA ROMANA - République dominicaine 1

LIBERIA - Costa Rica 4

LIMA - Pérou 2 (+1)

HOLGUIN - Cuba 5 2 (+1) MONTEGO BAY - Jamaïque 3

PHILIPSBURG - Saint-Martin 4 (+1)

POINTE-À-PITRE - Guadeloupe 3

PORT-AU-PRINCE - Haïti 1

PUERTO PLATA - République dominicaine 6 2 PUERTO VALLARTA - Mexique 5 2 PUNTA CANA - République dominicaine 14 (+1) 6 RIO HATO - Panama 2

SAMANA - République dominicaine 4 1 SAN JOSE - Costa Rica 4

SAN JUAN - Porto Rico 1

SAN SALVADOR - Salvador 2

SANTA CLARA - Cuba 3 1 VARADERO - Cuba 5 1

Nombre de fréquences hebdomadaires au plus fort de la saison et variations en comparaison avec l'hiver 2023-2024.

Connexions transatlantiques renforcées

Au départ de Montréal, Air Transat desservira sans escale un total de sept destinations transatlantiques. Au départ de Montréal, les liaisons vers Lisbonne et Malaga verront une augmentation de fréquences, renforçant ainsi l'engagement de la compagnie à fournir un accès accru à ses destinations européennes les plus populaires. De plus, les liaisons de Montréal vers Marseille et Lyon bénéficieront d'une capacité améliorée, grâce à l'utilisation d'appareils plus grands, permettant ainsi de répondre à la demande croissante pour ces destinations françaises. L'annualisation du service Montréal-Marrakech permettra également une exploration continue du Maroc tout au long de l'année.

Du côté de Québec, une fréquence supplémentaire sera ajoutée vers Paris, offrant ainsi trois vols directs par semaine et renforçant l'accès à cette destination emblématique.

Destination Au départ de Montréal Au départ de Québec LISBONNE - Portugal 4 (+2)

LYON - France 2

MALAGA - Espagne 4 (+1)

MARRAKECH - Maroc 1

MARSEILLE - France 2

NANTES - France (jusqu'au 12 janvier 2025) 2

PARIS - France 7 3 (+1)

Nombre de fréquences hebdomadaires au plus fort de la saison et variations en comparaison avec l'hiver 2023-2024.

Une offre pour les amateurs de la Floride

Air Transat renforce ses liaisons aériennes vers la Floride en augmentant les fréquences sur certaines de ces routes. Les vols de Montréal vers Fort Lauderdale et Orlando bénéficieront respectivement d'une et de deux fréquences supplémentaires par semaine. Ces deux destinations seront toujours accessibles depuis Québec, au rythme de quatre vols par semaine vers Fort Lauderdale et deux vols par semaine vers Orlando. Ces ajustements stratégiques facilitent l'accès à la Floride pour tous les types de vacances, y compris les croisières, notamment grâce à des horaires de vols optimisés.

Destination Au départ de Montréal Au départ de Québec FORT LAUDERDALE 14 (+1) 4 ORLANDO 9 (+2) 2

Nombre de fréquences hebdomadaires au plus fort de la saison et variations en comparaison avec l'hiver 2023-2024.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur les côtes est et ouest-américaines, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs pour la 5 e fois aux World Airline Awards de Skytrax 2023

fois aux World Airline Awards de Skytrax 2023 Parmi les meilleurs employeurs et les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada au palmarès de Forbes.

