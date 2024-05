MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde pour une cinquième fois aux World Airline Awards de Skytrax 2023, annonce son offre au départ des Maritimes pour la saison hivernale 2024-2025. Au plus fort de la saison, des vols sans escale seront proposés au départ d'Halifax et Moncton vers dix destinations dans Caraïbes, au Mexique et en Floride.

« Nous sommes ravis de proposer une offre diversifiée pour la saison hivernale 2024-2025 au départ des Maritimes, déclare Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus de Transat. L'ajout de fréquences sur des routes stratégiques démontre notre engagement à répondre aux besoins des voyageuses et voyageurs, tout en offrant des destinations populaires pour des vacances au soleil. »

Au plus fort de la saison, le programme global d'Air Transat comprendra près de 300 vols sans escale par semaine au départ de 7 villes canadiennes. En effet, en plus d'Halifax et Moncton, elle offrira également des vols depuis Montréal, Québec, Toronto, Ottawa et London.

Vers le Sud : une offre variée pour échapper à l'hiver

Air Transat continue de proposer des vols directs vers une sélection de destinations soleil depuis Halifax et Moncton. Depuis Halifax, la compagnie ajoute une fréquence supplémentaire vers Puerto Plata, renforçant ainsi son offre dans les Caraïbes. Les autres destinations, comme Cancún, Cayo Coco, Holguín, Montego Bay, Punta Cana, Santa Clara, et Varadero, demeurent accessibles.

Depuis Moncton, Air Transat propose des vols vers des destinations populaires, incluant Cancún, Punta Cana, et Varadero, offrant ainsi une variété de choix pour des vacances relaxantes au soleil.

Destination Au départ de Halifax Au départ de Moncton CANCÚN - Mexique 4 1 CAYO COCO - Cuba 1

HOLGUIN - Cuba 1

MONTEGO BAY - Jamaïque 1

PUERTO PLATA - République dominicaine 2 (+1)

PUNTA CANA - République dominicaine 4 1 SANTA CLARA - Cuba 1

VARADERO - Cuba 1 1

Nombre de fréquences hebdomadaires au plus fort de la saison et variations en comparaison avec l'hiver 2023-2024.

Une offre bonifiée pour les amateurs de la Floride

Air Transat optimise ses liaisons vers la Floride, avec une fréquence supplémentaire au départ de Halifax vers Fort Lauderdale. Les vols vers Orlando au départ de Halifax et Moncton demeurent, offrant des options attrayantes pour des vacances en famille ou des escapades vers les parcs à thème.

Destination Au départ de Halifax Au départ de Moncton FORT LAUDERDALE 3 (+1)

ORLANDO 3 2

Nombre de fréquences hebdomadaires au plus fort de la saison et variations en comparaison avec l'hiver 2023-2024.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur les côtes est et ouest-américaines, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs pour la 5 e fois aux World Airline Awards de Skytrax 2023

fois aux World Airline Awards de Skytrax 2023 Parmi les meilleurs employeurs et les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada au palmarès de Forbes.

