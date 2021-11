MONTRÉAL, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Air Transat, consacrée meilleure compagnie aérienne loisirs au monde, est fière d'annoncer son programme de vols pour l'été 2022. Au plus fort de la saison, elle exploitera plus de 250 vols par semaine vers 44 destinations. Elle intensifiera graduellement son offre vers l'Europe, consolidera sa position aux États-Unis en offrant notamment pour la première fois des vols vers Los Angeles et San Francisco, offrira une sélection de ses destinations Sud les plus populaires et bonifiera son programme de vols domestiques.

« Nous reconstruisons activement notre réseau grâce à une flotte moderne et polyvalente qui nous permet de répondre à l'augmentation de la demande attendue en 2022. Nous serons de retour sur la quasi-totalité des destinations proposées avant la pandémie, en plus d'offrir de nouvelles destinations majeures aux voyageurs canadiens », explique Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

Un programme de vols étoffé vers l'Europe

Au départ de Montréal, la compagnie proposera notamment 7 vols directs par semaine vers Londres-Gatwick et 14 vers Paris. Elle prévoit également redémarrer ses opérations vers les provinces françaises, dont Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Toulouse. Au total, 19 destinations européennes seront accessibles en service direct au départ de la métropole, incluant, en grande nouveauté, Amsterdam.

En partance de Québec, Air Transat renforcera sa position de premier transporteur international à l'aéroport Jean-Lesage au moyen de vols sans escale proposés en exclusivité vers deux capitales européennes, soit Paris et, pour la première fois, Londres.

Depuis Toronto, en plus de profiter de 14 vols par semaine vers Londres, les voyageurs pourront également s'envoler vers 13 autres destinations européennes majeures en Croatie, en Espagne, en France, en Grèce, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni.

Nombre de vols hebdomadaires directs prévus vers l'Europe au plus fort de la saison

Destination Au départ de

Montréal Au départ

de Québec Au départ

de Toronto AMSTERDAM - Pays-Bas 3

4 ATHÈNES - Grèce 3

3 BÂLE-MULHOUSE - Suisse 1



BARCELONE - Espagne 3

2 BORDEAUX - France 4



BRUXELLES - Belgique 3



DUBLIN - Irlande



5 GLASGOW - Royaume-Uni



4 LAMEZIA - Italie



1 LISBONNE - Portugal 5

5 LONDRES - Royaume-Uni 7 1 14 LYON - France 4



MADRID - Espagne 3



MALAGA - Espagne 2



MANCHESTER - Royaume-Uni



4 MARSEILLE - France 5



NANTES - France 3



NICE - France 2



PARIS - France 14 3 4 PORTO - Portugal 2

3 ROME - Italie 4

5 TOULOUSE - France 4



VENISE - Italie 2

1 ZAGREB - Croatie



2

États-Unis : accent sur la Californie et la Floride

Au départ de Montréal, Air Transat desservira en nouveauté la Californie à raison de deux vols par semaine vers San Francisco et de trois vers Los Angeles. Elle intensifiera également ses opérations vers la Floride en annualisant ses vols entre Montréal et Miami, en plus de proposer des liaisons vers Fort Lauderdale et Orlando tant au départ de Montréal que de Toronto.

Finalement, les voyageurs de Québec pourront dorénavant profiter de vols directs vers Fort Lauderdale toute l'année.

Nombre de vols hebdomadaires directs prévus vers les États-Unis au plus fort de la saison

Destination Au départ de

Montréal Au départ

de Québec Au départ

de Toronto FORT LAUDERDALE - Floride 4 1 4 LOS ANGELES - Californie 3



MIAMI - Floride 3



ORLANDO - Floride 2

3 SAN FRANCISCO - Californie 2





Le Sud à l'année

Puisque les Canadiens demeurent friands du Sud même pendant la saison estivale, Air Transat offrira une sélection de ses destinations les plus populaires au Mexique et dans les Caraïbes au départ de Montréal, Québec et Toronto.

Nombre de vols hebdomadaires directs prévus vers le Sud au plus fort de la saison

Destination Au départ de

Montréal Au départ

de Québec Au départ

de Toronto CANCUN - Mexique 4 1 5 CAYO COCO - Cuba 2

2 HOLGUIN - Cuba 1

1 MONTEGO BAY - Jamaïque 1



PORT-AU-PRINCE - Haïti 2



PUERTO PLATA - République dominicaine 2

1 PUNTA CANA - République dominicaine 5 1 5 SAMANA - République dominicaine 1



SANTA CLARA - Cuba 2

2 VARADERO - Cuba 2

2

Encore plus de vols intérieurs et de correspondances

En observant le marché et les tendances voyages qui se dessinent, Air Transat est convaincue que l'engouement pour les voyages à l'intérieur des frontières canadiennes sera encore bien présent à l'été 2022 : c'est pourquoi elle continuera de bonifier son programme de vols domestiques.

Ces vols permettront également à un grand nombre de Canadiens d'avoir accès à des vols internationaux par l'entremise de correspondances via Toronto et Montréal.

Nombre de vols domestiques hebdomadaires au plus fort de la saison

Liaison Nombre de

vols MONTRÉAL - CALGARY 8 MONTRÉAL - QUÉBEC 5 MONTRÉAL - TORONTO 15 MONTRÉAL - VANCOUVER 10 TORONTO - CALGARY 8 TORONTO - VANCOUVER 10

Sous réserve de l'évolution de la situation entourant la COVID-19 et des restrictions de voyages qui en découlent, Air Transat pourrait devoir modifier son calendrier de vols.

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales et canadiennes. Tout au long de leur voyage ou de leur séjour, elle s'emploie à servir ses clients avec passion et convivialité et à leur offrir une prestation parfaitement sécuritaire. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus verts de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une référence mondialement reconnue du voyage loisirs qui a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Classée au palmarès des meilleurs employeurs au monde de Forbes

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Positionnée au 21ème rang des entreprises citoyennes du Canada au classement de Corporate Knights

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements: Debbie Cabana, Directrice Marketing, médias sociaux et relations publiques, [email protected]

Liens connexes

http://www.transat.com/