« Nous sommes fiers de desservir la ville de Québec depuis nos tout débuts, il y a maintenant plus de 30 ans, et d'être le premier transporteur international au départ de l'Aéroport Jean-Lesage grâce à une offre de routes exclusives, qui ne cesse de s'enrichir, » déclare Joseph Adamo, chef de la direction ventes et marketing chez Transat. « Londres est le marché international numéro un au monde et le fort potentiel touristique de cette route, tant pour les voyageurs québécois que pour les Britanniques qui souhaitent visiter notre belle province, est indéniable. L'ajout de cette liaison fait partie intégrante de notre plan stratégique et de nos ambitions de développement au départ de la Capitale-Nationale. »

« L'ajout d'une liaison vers une destination aussi importante que Londres est un rêve qui se réalise pour nous, à YQB, mais aussi pour beaucoup de personnes dans la grande région de Québec, » a mentionné Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB). « Bien que notre industrie ait été durement fragilisée par la pandémie mondiale, Air Transat choisit d'investir dans notre marché en proposant à la population un deuxième accès direct à l'Europe, après Paris. Il faut absolument que les passagers soient au rendez-vous si l'on veut prouver à Air Transat qu'ils ont eu raison de nous accorder leur confiance. »

« La pandémie a eu une incidence sur l'industrie du voyage dans le monde entier. Cette annonce, c'est une bouffée d'air frais pour notre aéroport, pour l'industrie touristique de notre belle Capitale-Nationale et pour nos citoyens qui ont hâte de retrouver le plaisir de voyager dans un contexte de mobilité confortable, » ajoute Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. « J'espère que cette annonce n'est que la première d'une série d'autres qui serviront à consolider la place de notre aéroport sur l'échiquier aéroportuaire international. »

« Avec cette excellente nouvelle, Air Transat et l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec envoient un signal fort : la relance touristique est bel et bien engagée, et le Québec et sa Capitale-Nationale restent en tête du peloton des destinations prisées par les touristes européens, » mentionne Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent. « La création d'une nouvelle liaison Québec-Londres illustre le succès des efforts faits, par tous les partenaires de l'industrie touristique et par votre gouvernement, afin de préserver la capacité d'accueil et toute l'attractivité de notre belle Capitale-Nationale au travers de la pandémie. C'est toute l'industrie touristique et la belle région de la Capitale-Nationale qui bénéficieront sans aucun doute de ce nouvel achalandage. »

« Cette nouvelle liaison Québec-Londres est un levier important pour notre relance touristique, » a affirmé Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité. « Les attraits, restaurants, commerces et hôteliers ont durement été affectée par la pandémie et l'absence de touristes internationaux au cours des 18 derniers mois. L'offre aérienne de la capitale se doit être diversifiée pour que notre destination demeure compétitive et nous ne pouvons que nous réjouir de cet ajout qui vient élargir nos possibilités de développement de marché. »

Les passagers voyageant vers Londres le feront à bord des appareils de nouvelle génération Airbus A321neoLR. Ces derniers sont en parfaite adéquation avec les efforts soutenus de la compagnie en matière de tourisme responsable, qui s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 : ils consomment 15 % moins de carburant, atténuent de 50 % le bruit et réduisent de 50 % les émissions de gaz à effet de serre NOx.

La liaison sera effectuée les mercredis au départ de Québec et les jeudis au départ de Londres-Gatwick.

Une offre enrichie au départ de Québec pour l'été 2022

Air Transat continue d'intensifier son offre internationale au départ de Québec en offrant notamment des vols directs vers six autres destinations à l'été 2022.

Tout d'abord, en plus de desservir Londres, Air Transat prévoit également redémarrer sa liaison entre Québec et Paris, offrant ainsi aux voyageurs une offre exclusive vers deux des plus importantes métropoles européennes. Les amoureux du soleil trouveront également leur compte grâce aux vols directs vers Fort Lauderdale, désormais offerts à l'année, ainsi qu'aux liaisons vers Cancún (Mexique) et Punta Cana (République dominicaine).

Tous les détails de la programmation aérienne estivale 2022 d'Air Transat seront annoncés sous peu.

