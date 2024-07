La compagnie élargit son offre vers le Mexique au départ de Montréal et Québec

MONTRÉAL, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Air Transat annonce le lancement de deux nouvelles liaisons sans escale vers Tulum, au Mexique, au départ de Montréal et Québec. Depuis Montréal, ce service saisonnier sera offert du 19 décembre 2024 au 27 avril 2025, avec des départs trois fois par semaine les jeudis, vendredis et dimanches. En partance de Québec, les vols seront offerts tous les samedis du 21 décembre 2024 au 26 avril 2025.

Tulum s'ajoute à ses quatre autres destinations au Mexique desservies par Air Transat, soit Acapulco, Cancún, Cozumel et Puerto Vallarta.

« Cette nouvelle offre à Tulum marque une étape importante dans notre stratégie de développement et de diversification au Mexique, l'un de nos plus importants marchés Sud. En ajoutant Tulum comme troisième destination à Quintana Roo, nous répondons à la demande croissante pour cette région, tout en renforçant notre position de leader pour les voyages vers le Sud au départ de Montréal et Québec », indique Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus de Transat.

Transat offrira pour sa part des forfaits tout inclus chez une quinzaine de partenaires hôteliers soigneusement sélectionnés. Les forfaits sont disponibles à la réservation dès maintenant sur tous les canaux habituels, y compris sur le site transat.com. Quant aux vols, ils peuvent être réservés partout à l'exception du site airtransat.com, où ils seront disponibles très prochainement.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2024 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

