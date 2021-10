Avec en toile de fond une identité visuelle rafraîchie, moderne et fantaisiste, le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada présente un échange de milles plus avantageux, plus de moyens d'en obtenir et plus d'occasions promotionnelles pour les adhérents.

TORONTO, le 4 oct. 2021 /CNW/ - Le Programme de récompense AIR MILES est heureux de présenter une série d'améliorations dans le cadre de son engagement à fournir aux Canadiens un programme de fidélisation offrant plus de choix, de souplesse et de valeur que jamais auparavant. Au cours des prochains mois, les adhérents AIR MILES découvriront un échange de milles plus avantageux, plus de moyens d'obtenir des milles et plus d'occasions de participer à des promotions. La toute nouvelle plateforme Vols AIR MILES, qui sera officiellement lancée en novembre, constitue le point d'ancrage de ces améliorations du Programme et le fleuron de la nouvelle marque AIR MILES.