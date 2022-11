En liant toute carte Mastercard émise au Canada à leur compte AIR MILES, les adhérents peuvent accélérer leur « potentiel de cumul » en obtenant des milles sur leurs achats admissibles auprès de ces marques reconnues

TORONTO, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Le Programme de récompense AIR MILESMD est ravi d'annoncer qu'il élargit son portefeuille de partenaires, accroissant ainsi le « potentiel de cumul » des adhérents avec le lancement de trois nouvelles marques partenaires. Dès aujourd'hui, des millions d'adhérents pourront obtenir des milles lorsqu'ils font des achats auprès de Goodfood, de Natura Market et de Peter & Paul's Gifts simplement en liant toute carte Mastercard émise au Canada à leur compte AIR MILES. Le lancement de ces nouvelles marques partenaires témoigne de l'engagement d'AIR MILES à élargir son modèle de partenariat afin de donner l'occasion aux marques de créer des liens fructueux avec les millions de Canadiens et Canadiennes qui amassent des milles.

L'ajout de Goodfood ainsi que de Natura Market et de Peter & Paul's Gifts vient appuyer AIR MILES dans sa lancée positive engendrée par son programme d'Offres à la carte et témoigne de son engagement à offrir plus de choix aux adhérents quant à l'endroit, à la façon et au moment d'obtenir des milles. Lors du lancement, les adhérents obtiendront 45 milles par tranche de 85 $ d'achats chez Goodfood jusqu'au 3 janvier 2023, et 50 milles par tranche de 100 $ d'achats chez Natura Market ou Peter & Paul's Gifts jusqu'au 30 avril 2023.

Goodfood est le principal service de paniers prêts à cuisiner au Canada, proposant des repas élaborés par des chefs à base d'ingrédients frais livrés directement chez vous. Ce service permet à tout un chacun de se transformer en chef cuisinier à domicile d'un bout à l'autre du pays, en plus de proposer des produits d'épicerie de base et plus encore. Les adhérents AIR MILES peuvent aussi maintenant obtenir des milles en magasinant en ligne chez Natura Market, un détaillant spécialisé en produits d'épicerie et de bien-être sains et naturels, ainsi que chez Peter & Paul's Gifts, une entreprise de cadeaux haut de gamme au service du marché canadien et d'ailleurs.

« Grâce à nos modèles de partenariat variés, ouverts et flexibles, notre programme occupe une position de choix pour offrir de nouvelles façons intéressantes aux consommateurs canadiens d'entrer en contact avec des marques de toutes les tailles au sein de différents secteurs. Cette flexibilité profite directement aux consommateurs en offrant le choix à ces derniers d'interagir avec notre programme de la façon qui correspond à leurs besoins et à leurs préférences en matière de consommation », a déclaré Shawn Stewart, président, Programme de récompense AIR MILES. « Aujourd'hui, nous sommes ravis de lancer les Offres à la carte avec ces trois marques réputées et de collaborer avec ces dernières pour leur permettre d'offrir aux Canadiens et aux Canadiennes une expérience d'achats plus enrichissante d'un océan à l'autre. »

À la suite du lancement des Offres à la carte l'an dernier, AIR MILES a noté une croissance soutenue dans l'adoption et l'utilisation de cette nouvelle façon d'obtenir des milles, laquelle attire également de nouvelles marques au programme. La croissance de notre répertoire de détaillants et de l'engagement des consommateurs se traduit en une augmentation des milles et des récompenses octroyés aux adhérents, et vient témoigner de la puissante capacité d'AIR MILES à aider les marques à interpeller les consommateurs et à élargir leur public cible. En misant sur la puissance inégalée du répertoire de données et de la portée marketing d'AIR MILES, les marques peuvent interpeller les consommateurs pendant leur processus d'achat grâce à des Offres à la carte pertinentes qui apportent un bénéfice concret à ces derniers.

Les adhérents ont aussi accès à plus de façons d'obtenir des milles sur leurs achats quotidiens, par exemple avec l'épicerie, grâce au nouvel avantage des cartes Mastercard BMO AIR MILES World Elite et BMO AIR MILES qui permet aux adhérents d'obtenir 2x les milles sur tous leurs achats d'épicerie, peu importe le détaillant (des conditions s'appliquent).

Pour obtenir des milles auprès de ces trois détaillants et de toutes les autres marques de notre programme d'Offres à la carte, les adhérents peuvent effectuer ces trois étapes faciles et ainsi obtenir leur prochaine récompense plus rapidement :

Liez vos cartes : Visitez airmilesalacarte.ca pour lier n'importe quelle carte Mastercard émise au Canada à votre carte AIR MILES.

pour lier n'importe quelle carte Mastercard émise au à votre carte AIR MILES. Magasinez avec les offres : Profitez d'offres à durée limitée en réglant vos achats admissibles avec votre carte de crédit liée chez les marques participantes.

Récoltez les récompenses : Voyez les milles en prime s'accumuler et vous rapprocher de votre prochaine récompense.

Pour en savoir plus à propos d'AIR MILES, visitez airmiles.ca ou téléchargez l'appli AIR MILES dès aujourd'hui.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Comptant des millions de comptes d'adhérent actifs, le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Le Programme de récompense AIR MILES offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.airmiles.ca .

SOURCE AIR MILES Reward Program

Renseignements: Allie Martin, [email protected], 905-749-0228