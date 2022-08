AIR MILES(MD) permet aux adhérents d'atteindre La Vie d'Or(MD) et le statut Onyx(MD) plus vite que jamais grâce à de nouvelles mises à jour des critères d'admissibilité

Le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada permet aux adhérents de se qualifier plus facilement aux statuts supérieurs Or et Onyx avec moins de milles

TORONTO, le 9 août 2022 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, dans le cadre de sa promesse d'offrir plus de valeur à un plus grand nombre d'adhérents plus rapidement, le Programme de récompense AIR MILES réduit le nombre de milles requis pour être admissible aux statuts d'adhérents AIR MILES Or et OnyxMD très prisés. À compter du 8 août 2022, les adhérents AIR MILES n'auront qu'à accumuler 500 milles (au lieu de 1 000 milles) au cours d'une année civile pour obtenir le statut AIR MILES Or et seulement 5 000 milles (au lieu de 6 000 milles) au cours d'une année civile pour atteindre le statut AIR MILES OnyxMD. Les adhérents qui se qualifient à un changement de statut passeront automatiquement au statut supérieur.

« Les adhérents des statuts Or et Onyx sont déjà nos adhérents les plus engagés; ils profitent de plus de voyages et de plus de récompenses avec les milles RêvesMC et obtiennent plus de produits du quotidien gratuits avec des milles ArgentMC, simplement parce qu'ils choisissent de magasiner auprès des plus de 300 marques qui émettent la devise AIR MILES », a déclaré Shawn Stewart, président d'AIR MILES. « Dans le cadre de notre engagement à découvrir de nouvelles valeurs pour les millions de Canadiens qui portent notre carte dans leur portefeuille ou qui ont notre appli sur leur téléphone, nous révisons régulièrement les avantages de nos statuts pour veiller à fournir aux Canadiens un programme solide qui offre le choix, la flexibilité et la valeur que les consommateurs recherchent. La réduction du nombre de milles nécessaires pour atteindre les statuts Or et Onyx est une autre façon de rendre l'expérience des adhérents encore plus significative. »

Grâce à cette formidable amélioration au Programme, un plus grand nombre d'adhérents aux statuts AIR MILES Or et Onyx pourront bénéficier d'avantages et de rabais exclusifs. Les adhérents Or peuvent profiter d'avantages exclusifs tels que des offres de prime, des expériences uniques, et continuent à obtenir plus de valeur avec jusqu'à 5 % de milles en moins sur les articles divers, des réductions sur certains vols et bien plus encore. Les adhérents Onyx reçoivent une adhésion automatique à Shell Go+ jusqu'au 31 décembre 2022, le service d'assistants personnels, le service à la clientèle prioritaire et des offres de prime, et vous continuerez à obtenir plus de valeur avec jusqu'à 10 % de milles en moins sur les articles divers, des réductions sur certains vols, et bien plus encore.

Cette amélioration fait suite au récent lancement du nouvel avantage sur la carte BMO AIR MILES World Elite et sur les produits de crédit Mastercard BMO AIR MILES qui offre aux titulaires de carte un multiplicateur de deux fois les milles sur tous les achats d'épicerie, quel que soit le détaillant - ce qui démontre qu'en tant que programme, AIR MILES est déterminé à introduire de nouvelles façons de récompenser ses adhérents les plus engagés avec plus de souplesse et plus de valeur. Les adhérents peuvent faire une demande de produit Mastercard BMO AIR MILES en se rendant à airmiles.ca/fr/cartes-de-credit/bmo.

Les adhérents peuvent se mettre sur la voie rapide avec les cartes de crédit AIR MILES!

La façon la plus simple et la plus rapide de passer au niveau supérieur est d'utiliser une carte de crédit AIR MILES. Les titulaires de la carte MastercardMD* BMOMD† AIR MILESMD et de la carte MastercardMD* BMOMD† AIR MILESMD sans frais d'entreprise sont automatiquement admissibles au statut Or. Les titulaires de la carte MastercardMD* BMOMD† AIR MILESMD World EliteMD*, de la carte MastercardMD* BMOMD† AIR MILESMD World EliteMD* pour entreprise et de la carte MastercardMD* BMOMD† AIR MILESMD pour entreprise sont automatiquement admissibles au statut Onyx.

Voici une offre exclusive à la crème des adhérents!

À compter du 28 juillet, les adhérents AIR MILES Or et Onyx sont invités à déguster, savourer et partager avec Somm, une appli pour les gourmets, les amateurs de vin et quiconque en quête de bon goût. Pour une durée limitée, les adhérents AIR MILES Or et Onyx recevront gratuitement une adhésion Somm Cru de quatre mois qui donne accès à des avantages d'exception auprès de restaurants, hôtels et marques de luxe, en plus de recevoir des invitations à des événements exclusifs. Les adhérents peuvent également obtenir un rabais de 20 % sur une adhésion Somm Grand Cru pendant les quatre premiers mois et profiter de trois vins livrés à leur porte chaque mois, en plus de tous les avantages culinaires et de style de vie de Somm Cru. Téléchargez l'appli pour vous inscrire à Somm. Des modalités s'appliquent.

Pour en savoir plus sur les modifications apportées aux exigences d'admissibilité aux statuts d'adhérent AIR MILES Or et Onyx, visitez https://www.airmiles.ca/fr/profil/avantages-de-statut.html.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Avec près de 10 millions de comptes d'adhérent actifs, le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.airmiles.ca.

