Tous les adhérents AIR MILES ont maintenant accès aux avantages des membres de Shell Go+ chez Shell, ce qui leur offre de nouvelles façons pertinentes et abordables d'obtenir et d'utiliser des milles

TORONTO, le 13 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le Programme de récompense AIR MILESmd et Shell Canada, partenaire d'AIR MILES depuis plus de 27 ans, lancent le programme Shell Go+ pour tous les adhérents, leur donnant ainsi accès à une gamme complète d'avantages de membres. Shell offre à tous les adhérents AIR MILES l'adhésion au programme Shell Go+ pour le reste de 2020. Ceci permettra à chaque adhérent d'avoir accès à des avantages courants ainsi qu'à des expériences et des offres de prime spéciales.

Alors que les Canadiens continuent d'être touchés par les événements récents, Shell Canada et AIR MILES veulent s'assurer que les adhérents soient soutenus et récompensés en leur présentant des offres opportunes et significatives, un geste qui s'inscrit dans un engagement commun d'en offrir encore plus aux adhérents, quand et où ça compte vraiment.

Shell Go+ offre à tous les adhérents l'occasion d'obtenir encore plus de milles à chaque visite, y compris :

Jusqu'à 100 % plus de milles sur tous les carburants Shell

100 % plus de milles sur les achats admissibles en magasin

Une prime de 5x les milles quand les adhérents utilisent une carte de crédit BMO MD† AIR MILES md

AIR MILES 10 milles en prime lorsqu'ils utilisent 95 milles Argent pour un achat

« Le lancement de Shell Go+ à tous les adhérents pour le reste de 2020 démontre combien l'union de deux marques dominantes fait la force quand vient le temps de trouver de nouvelles façons de récompenser les Canadiens, au moment où ça compte le plus », dit Blair Cameron, président du Programme de récompense AIR MILES. « Ensemble, avec un de nos partenaires d'origine, nous sommes emballés d'offrir à nos adhérents des offres avantageuses et pertinentes, surtout pendant que les effets de cette période difficile se font ressentir dans nos collectivités. »

« Chez Shell, notre mission est d'aider à améliorer le quotidien de tous les Canadiens », dit Andrea Brecka, directrice générale - détail de Shell Canada. « Les derniers mois ont été une nouvelle aventure pour plusieurs d'entre nous et, alors que l'été s'installe et que la vie reprend quelque peu son cours, nous voulons aider nos clients à continuer de façon sécuritaire et enrichissante. C'est pourquoi, pour le reste de 2020, Shell rend son programme Shell Go+ et tous les avantages de ses membres accessibles à tous les adhérents AIR MILES. »

Les adhérents peuvent visiter www.shell.ca/goplus pour en savoir plus.

À propos de Shell Canada Limited :

Shell opère au Canada depuis plus de 100 ans et emploie environ 3 700 personnes au pays. Notre entreprise fournit de l'énergie aux Canadiens et aux gens du monde entier, et nous sommes l'une des rares sociétés pétrolières et gazières véritablement intégrées au Canada. Apprenez-en plus à l'adresse www.shell.ca.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Avec près de 11 millions de comptes d'adhérent actifs, soit environ deux tiers des ménages canadiens, le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au pays. Les adhérents AIR MILES peuvent obtenir des milles auprès de plus de 300 marques canadiennes, internationales et en ligne de premier plan, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le Canada. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour utiliser des milles Argent AIR MILES instantanément, en ligne ou en magasin, chez les partenaires participants.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.airmiles.ca.

