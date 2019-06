AIR MILES(MD) annonce une nouvelle collaboration avec l'ex-joueur de football Étienne Boulay et l'animatrice Maïka Desnoyers

Étienne Boulay et Maïka Desnoyers deviennent les ambassadeurs québécois du Programme de récompense AIR MILESMD

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW/ - Le Programme de récompense AIR MILES est fier d'annoncer sa collaboration avec le couple de Québécois formé d'Étienne Boulay et de Maïka Desnoyers. Bien connu en raison de la carrière de footballeur d'Étienne en plus de leurs nombreuses apparitions dans diverses émissions de télé, le couple partage son quotidien et sa vie de famille grandissante à travers le blogue Ma Famille Mon Chaos et sur leurs médias sociaux. Adhérents AIR MILES depuis plus de 4 ans, Étienne et Maïka partageront avec leur communauté leur expérience à titre de parents et d'adhérents AIR MILES, en plus de démontrer comment il est facile de se récompenser grâce au Programme.

Étienne et Maïka ne s'en cachent pas, la vie avec trois jeunes enfants (et bientôt quatre!) peut être chaotique. À titre d'ambassadeurs AIR MILES, ils vont démontrer comment ils utilisent le Programme et comment ce dernier transforme leurs achats quotidiens, tant en magasin qu'en ligne, en récompenses pour toute la famille. Que ce soit pour économiser sur leurs achats quotidiens grâce aux milles Argent ou vivre des expériences culinaires, sportives, musicales ou des voyages inoubliables grâce aux milles Rêves, il est plus facile que jamais d'obtenir et d'utiliser ses milles AIR MILES.

« Nous sommes fiers de collaborer avec ce couple adoré des Québécois et leur souhaitons la bienvenue dans la grande famille AIR MILES à titre d'ambassadeurs. Leur histoire et leur expérience avec le Programme au courant des dernières années démontrent comment il est possible de tirer le meilleur parti de l'expérience AIR MILES », explique Rachel McQueen, vice-présidente au Marketing du Programme de récompense AIR MILES. « Partout au pays, les jeunes familles recherchent des moyens d'en obtenir davantage grâce à leurs achats quotidiens et notre collaboration avec Étienne et Maika représente la parfaite façon de montrer aux adhérents comment AIR MILES connecte les jeunes familles à des moments de récompense. »

« En tant qu'adhérents fidèles depuis 2015, on peut dire que nous sommes des vétérans du Programme de récompense AIR MILES ! On a bien hâte de faire découvrir à notre communauté les coulisses et l'étendue du Programme de récompense AIR MILES et leur montrer de nouvelles façons de se récompenser grâce à leurs achats quotidiens », indique Étienne Boulay. « Nous adorons savoir que, en tant que famille grandissante, il existe un Programme qui nous accompagne dans notre quotidien en nous permettant d'économiser en plus de nous donner accès à des expériences uniques », ajoute Maïka Desnoyers.

Pour souligner cette excitante collaboration, AIR MILES est fier de dévoiler sa toute première vidéo mettant en vedette Étienne et Maïka: Ma Famille, Mes Récompenses . Un excellent avant-goût de ce qui attend les adhérents au courant de l'année avec cette collaboration.

Pour en apprendre plus sur le Programme de récompense AIR MILES, visitez le www.airmiles.ca .

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Avec près de 11 millions de comptes d'adhérent, soit environ deux tiers des ménages canadiens, le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au pays. Les adhérents AIR MILES peuvent obtenir des milles chez plus de 200 partenaires aux marques de premier plan, soit des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le Canada et en ligne. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir de formidables récompenses comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; grâce à Argent AIR MILES, les adhérents peuvent aussi utiliser leurs milles instantanément en ligne ou en magasin chez les partenaires participants. En outre, l'option Extras AIR MILES donne aux adhérents la possibilité d'obtenir des rabais et des avantages pour des activités passionnantes, notamment les repas au restaurant, le magasinage, les divertissements, les loisirs ou le sport, du simple fait d'être titulaire d'une carte AIR MILES.

SOURCE Programme de récompense AIR MILES

Renseignements: Marie-Christine Pouliot, North Strategic, 438-274-4436, marie-christine.pouliot@northstrategic.com