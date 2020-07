Le slogan Nous récompensons les Canadiens au quotidienmc sera lancé avec une ambitieuse campagne de marketing nationale qui place les adhérents AIR MILES et les partenaires de la coalition au premier plan.

TORONTO, le 20 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le Programme de récompense AIR MILES est heureux de dévoiler une nouvelle plateforme de marque qui souligne la capacité du programme de fidélité le plus reconnu au Canada à créer des moments de récompense quotidiens pour près de 11 millions de Canadiens qui participent fièrement au programme. Nous récompensons les Canadiens au quotidienmc sera lancé avec une campagne de marketing nationale mettant en vedette de vrais adhérents AIR MILES et basée sur des histoires partagées par de véritables adhérents et sur le pouvoir de la coalition des partenaires AIR MILES, qui se réunissent pour aider à générer un moment de récompense pour un adhérent toutes les deux secondes, chaque jour, d'un océan à l'autre.

Le lancement public de la nouvelle plateforme de la marque est l'aboutissement d'un long examen et d'un audit interne de tous les supports marketing de marque existants, avec la collaboration et la contribution des principaux partenaires AIR MILES. Au cours de ces séances, il est devenu évident que le pouvoir de la coalition AIR MILES, ainsi que la capacité d'AIR MILES à générer une expérience personnalisée et pertinente du programme de récompense étaient au cœur de l'expérience AIR MILES. L'adhérent se trouve au centre de ces considérations et de l'expérience de Programme de récompense AIR MILES.

Alors que de nombreux Canadiens se tournent vers les grandes marques pour obtenir du soutien à traverser cette période difficile, il est d'autant plus important de renforcer la proposition de valeur d'AIR MILES qui consiste à transformer les achats quotidiens en moments de récompense concrets, pertinents et passionnants.

« Depuis sa création, AIR MILES s'est engagée à mettre ses adhérents en contact avec une grande variété de partenaires dans divers secteurs d'activité, et s'est concentrée uniquement sur l'exploitation du pouvoir de cette coalition pour créer des moyens simples et faciles pour les adhérents de transformer leurs achats quotidiens en récompenses significatives. Ce faisant, nous avons ancré notre programme comme partie intégrante du paysage commercial de notre pays pour un grand nombre de Canadiens », a déclaré Blair Cameron, président du Programme de récompense AIR MILES. « Le slogan Nous récompensons les Canadiens au quotidienmc rend hommage aux liens que nous avons noués avec les Canadiens au cours des 28 dernières années; et c'est un engagement à renforcer nos relations au cours des 28 prochaines années et au-delà. »

Nous récompensons les Canadiens au quotidienmc met en scène de vrais adhérents et leurs histoires personnelles de moments de récompense et est soutenu par une campagne médiatique nationale comprenant la télévision, la radio, des affichages extérieurs, téléviseurs connectés, publicité programmatique, réseaux sociaux, influenceurs et relations publiques traditionnelles. Sur tous les canaux, les Canadiens verront l'engagement d'AIR MILES à mettre en vedette ses adhérents et partenaires à chaque instant.

Les adhérents avant tout, d'un océan à l'autre :

Comprenant une vidéo de 30 secondes, une solide campagne d'affichage extérieur et soutenu par un large éventail de vidéos et de contenu statique mettant en vedette de vrais adhérents, les éléments marketing ont été développés à partir des commentaires des adhérents AIR MILES partageant leurs histoires de récompense dans le cadre du Programme. À la suite d'un appel de casting pour solliciter ces histoires, AIR MILES a voyagé à travers le Canada, filmant de véritables adhérents vivant des moments de récompense dans les communautés dans lesquelles ils vivent.

Après le lancement marketing, AIR MILES reprend la route pour produire une deuxième vague de publicité afin de soutenir sa coalition de partenaires alors que le programme de fidélisation canadien poursuit sa démarche de remplacer toutes les images d'archives, les acteurs professionnels ou les modèles par de véritables adhérents dans tous les canaux marketing de la marque.

Blair Cameron poursuit : « Chaque décision que nous prenons en tant que marque est prise avec l'adhérent au centre de nos préoccupations. Notre capacité à offrir une expérience personnalisée, pertinente et significative du Programme est ancrée dans notre profonde compréhension de nos adhérents. Ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, et comment nous devrions évoluer pour répondre à leurs besoins. Nous récompensons les Canadiens au quotidienmc représente la concrétisation de notre engagement, et nous sommes si fiers de construire toute une plateforme inspirée par les histoires réelles des adhérents et les moments de récompense qu'AIR MILES a contribué à leur offrir. »

Concours AIR MILES L'été ici :

Dans le cadre du lancement de Nous récompensons les Canadiens au quotidienmc, AIR MILES et les partenaires participants se réunissent pour rappeler aux adhérents que chaque fois qu'ils sortent leur carte ou utilisent leur application AIR MILES, ils peuvent obtenir une récompense inoubliable. Le Concours AIR MILES L'été ici, qui se déroule du 20 juillet au 9 août, célèbre le lancement de la plateforme de la marque en donnant aux adhérents la possibilité de gagner un prix incroyable juste en s'inscrivant et en ayant obtenu un mille dans les établissements des partenaires participants.

De plus, les titulaires d'une carte de crédit BMO AIR MILES ont encore plus de chances de gagner.

Pour en savoir plus et participer au concours, il suffit de visiter le site airmiles.ca/ConcoursEstival.

Les prix que les adhérents peuvent gagner cet été sont les suivants :

Un grand prix de 100 000 milles

100 prix (25 par région) de 10 000 milles chacun

200 prix (50 par région) de 5 000 milles chacun (uniquement pour les titulaires de carte de crédit BMO AIR MILES)

Pour plus d'informations, ou pour devenir un adhérent, visitez airmiles.ca

Avec près de 11 millions de comptes d'adhérent actifs, soit environ deux tiers des ménages canadiens, le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au pays. Les adhérents AIR MILES peuvent obtenir des milles auprès de plus de 300 marques canadiennes, internationales et en ligne de premier plan, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le Canada. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour utiliser des milles Argent AIR MILES instantanément, en ligne ou en magasin, chez les partenaires participants.

Pour en savoir plus, visitez airmiles.ca.

