TORONTO, le 25 nov. 2021 /CNW/ - À la suite d'une série d'améliorations apportées au Programme, qui a débuté par le dévoilement de sa nouvelle identité de marque au début d'octobre et qui s'est poursuivie par le lancement des Offres à la carte et de sa toute nouvelle plateforme de vols la semaine dernière, le Programme de récompense AIR MILES tient sa promesse d'offrir aux adhérents plus de choix et de souplesse pendant les Fêtes. Avec plus d'opportunités d'obtenir des milles grâce à de belles promotions et des articles soigneusement sélectionnés et parfaits comme cadeaux de Noël, et avec la possibilité d'utiliser des milles pour faire du bien autour de vous, le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada en donne plus pour les Fêtes.

Les Offres à la carte offrent aux adhérents plus de milles chez plus de marques

Grâce aux Offres à la carte, les adhérents peuvent obtenir des milles en prime sur des achats admissibles en liant toute carte Mastercard émise au Canada avec leur carte AIR MILES. Depuis le 2 novembre 2021 et pendant toute la saison des Fêtes, les adhérents peuvent obtenir des milles en prime auprès de certaines marques prisées des Canadiens, comme SubwayMD, Indigo.ca, Boston Pizza, Mary Brown's Chicken, Via Rail, Kernels, The Shoe Company, Frank and Oak et Queues de Castor. De plus, les adhérents qui lient et utilisent leur carte Mastercard BMO AIR MILES obtiennent encore plus de milles avec les milles de base obtenus sur chaque transaction, ainsi que des milles en prime grâce à ces offres spéciales. Les adhérents peuvent lier leurs cartes et consulter les offres à durée limitée disponibles dans leur région en visitant airmilesalacarte.ca .

Soyez récompensé plus vite avec Fous de Milles en folie MC

AIR MILES améliore encore sa promotion prisée Milles en folie avec Fous de Milles en folie. Il sera plus facile que jamais de transformer le magasinage des Fêtes en récompenses inoubliables. Du 18 novembre au 27 décembre 2021, les adhérents peuvent consulter et charger les offres Fous de Milles en folie à airmiles.ca, ou par le biais de l'application AIR MILES, pour commencer à accumuler des milles supplémentaires pendant leurs achats des Fêtes. Les adhérents obtiendront des centaines de milles en prime (jusqu'à 800) s'ils utilisent entre 3 et 8 offres Fous de Milles en folie différentes de marques comme Sobeys, BMO, Shell, Goodyear, airmilesshops.ca, American ExpressMD* et plus encore.

Pour le temps des Fêtes, AIR MILES en offre encore un peu plus avec le Concours Un million de milles AIR MILESMD et Fous de Milles en folie. Chaque offre Fous de Milles en folie utilisée donne aux adhérents une participation automatique pour avoir une chance de gagner un million de milles, ou l'un des quatre prix régionaux de 250 000 milles. Le règlement officiel du concours s'applique. Visitez airmiles.ca/FousDeMillesEnFolie pour tous les détails, y compris des renseignements sur la méthode de participation sans obligation d'achat.

Obtenez plus de milles bien au chaud chez vous avec airmilesshops.ca

Du 19 novembre au 5 décembre, airmilesshops.ca lance ses plus belles offres de l'année avec jusqu'à 20x les milles sur tout le site. Les adhérents peuvent obtenir des milles en plus bien au chaud chez tout en magasinant des marques les plus prisées. À airmilesshops.ca, les offres couvrent un large éventail de catégories, parfaites pour les cadeaux des Fêtes, avec de grandes marques telles que Bureau en Gros, Samsung, Indigo, La Baie, Mejuri et plus encore. De plus, les adhérents qui règlent avec leur carte de crédit Mastercard BMO AIR MILES ou AIR MILES American ExpressMD* obtiennent encore plus de milles.

Les adhérents qui cherchent à multiplier chaque mille obtenu peuvent le faire en magasinant en ligne à airmilesshops.ca pendant les promotions suivantes :

Vendredi fou : du 25 au 29 novembre 2021 = 20x les milles

Cybersemaine : du 30 novembre au 5 décembre 2021 = 15x les milles

Il suffit aux adhérents de se connecter à airmilesshops.ca et de cliquer sur « Magasinez » pour être redirigés vers le site du détaillant en ligne afin d'effectuer leurs achats.

Avec AIR MILES le magasinage des Fêtes est un jeu d'enfant

Les adhérents souhaitant utiliser leurs milles pour offrir de superbes cadeaux à leurs amis et à leur famille peuvent faire tout leur magasinage des Fêtes dans le Centre des Fêtes AIR MILES. Ils y trouveront tout ce dont ils ont besoin, qu'il s'agisse de jouets, d'articles pour l'hiver, de techno dernier cri, d'articles de jeu vidéo, etc. Il est conseillé aux adhérents de commander avant le 6 décembre 2021, afin de garantir une livraison rapide - directement à leur porte. De plus, AIR MILES va plus loin pour offrir du bonheur en réduisant le nombre de milles requis pour commander ces récompenses pendant le Vendredi fou et les promotions de fin d'année.

Magasinez aux dates suivantes pour profiter d'incroyables aubaines :

Vendredi fou : du 22 au 29 novembre 2021

Magasinez les plus grandes marques pour jusqu'à 30 % de milles en moins

Aubaines de fin d'année : du 20 décembre 2021 au 3 janvier 2022

Commandez des articles pour jusqu'à 30 % de milles en moins

Soyez généreux pendant les Fêtes avec AIR MILES

Pendant la période des Fêtes, AIR MILES s'associe à Banques alimentaires Canada dans le cadre d'une campagne d'égalisation des dons qui sera lancée lors du Mardi je donne : le 30 novembre 2021. Ce jour-là, AIR MILES égalera tous les milles obtenus par l'entremise de sa vaste coalition de partenaires, et égalera également les milles donnés directement à Banques alimentaires Canada - jusqu'à concurrence de 2 millions de milles. Pour participer au Mardi je donne, les adhérents n'ont qu'à magasiner chez l'un des partenaires AIR MILES ou à utiliser 500 milles RêvesMC pour un don de 50 $ à Banques alimentaires Canada directement à airmiles.ca. Nous sommes fiers de soutenir notre communauté d'adhérents en donnant en retour pendant les Fêtes.

