TORONTO, le 23 avril 2024 /CNW/ - AIR MILES reconnaît que les Canadiens continuent d'accorder la priorité à la valeur et à la commodité lorsqu'ils magasinent et choisissent des programmes de fidélisation, et annonce aujourd'hui une série d'offres élargies qui s'inscrivent dans le cadre des changements durables dans la façon dont les gens magasinent. Les adhérents AIR MILES obtiennent maintenant des milles dans les clubs de vente en gros et les détaillants d'alcool, en plus des épiciers à l'échelle du pays, ce qui change la donne au sein du paysage de la fidélisation au Canada.

« La façon dont nous faisons l'épicerie et achetons les produits essentiels de tous les jours et les petits luxes change, et nous croyons que la façon dont les marques récompensent les Canadiens doit changer elle aussi. Les consommateurs recherchent des programmes qui leur offrent plus de souplesse et les aident à économiser, et nous sommes à l'avant-garde avec nos innovations dans le cadre de notre programme », a déclaré Shawn Stewart, président, AIR MILES. « En 2023, AIR MILES a offert aux Canadiens 76 millions de dollars en valeur d'échange sur les produits essentiels de tous les jours. Avec les modifications au programme que nous annonçons aujourd'hui, nous offrons aux Canadiens une meilleure capacité de gain à l'échelle nationale et nous prévoyons accorder 60 % plus de milles à nos détenteurs de carte de crédit dans cette catégorie, sans que cela soit limité à un détaillant ou à un programme de fidélisation en particulier. »

Pour miser sur la valeur à un moment où les Canadiens en ont le plus besoin, AIR MILES élargit les éléments suivants :

Multiplicateur pour les cartes de crédit : Les détenteurs de carte de crédit AIR MILES obtiennent deux fois plus de milles sur les achats à l'épicerie à l'échelle du Canada . À compter d'aujourd'hui, ils obtiendront également deux fois plus de milles auprès de tout club de vente en gros ou détaillant d'alcool admissible lorsqu'ils paieront avec leur carte. Les détenteurs de carte Mastercard MD * BMO MD+ AIR MILES MD World Elite MD * obtiennent 2 milles pour chaque tranche de 12 $ d'achat à toute épicerie, à tout club de vente en gros ou à tout détaillant d'alcool admissible, tandis que ceux qui utilisent une carte Mastercard MD * BMO MD+ AIR MILES MD obtiennent 2 milles pour chaque tranche de 25 $ d'achat, ce qui représente une augmentation considérable de la valeur qu'ils peuvent obtenir.

Les détenteurs de carte de crédit AIR MILES obtiennent deux fois plus de milles sur les achats à l'épicerie à l'échelle du . À compter d'aujourd'hui, ils obtiendront également deux fois plus de milles auprès de tout club de vente en gros ou détaillant d'alcool admissible lorsqu'ils paieront avec leur carte. Les détenteurs de carte Mastercard * BMO AIR MILES World Elite * obtiennent 2 milles pour chaque tranche de 12 $ d'achat à toute épicerie, à tout club de vente en gros ou à tout détaillant d'alcool admissible, tandis que ceux qui utilisent une carte Mastercard * BMO AIR MILES obtiennent 2 milles pour chaque tranche de 25 $ d'achat, ce qui représente une augmentation considérable de la valeur qu'ils peuvent obtenir. Inclusion de la catégorie de balayage des reçus : AIR MILES élargit son offre novatrice en matière de reçus AIR MILES à d'autres catégories au-delà des épiceries. À compter du 23 mai, les adhérents pourront obtenir des milles en prime sur les achats admissibles auprès de détaillants d'alcool à l'échelle du Canada , et de nombreuses autres catégories suivront.

AIR MILES élargit son offre novatrice en matière de reçus AIR MILES à d'autres catégories au-delà des épiceries. À compter du 23 mai, les adhérents pourront obtenir des milles en prime sur les achats admissibles auprès de détaillants d'alcool à l'échelle du , et de nombreuses autres catégories suivront. Accumulation de milles sur les achats d'épicerie en ligne : AIR MILES accueille Instacart sur le site airmilesshops.ca, ce qui permet aux adhérents de profiter d'occasions enrichissantes d'accumuler des milles sur la livraison d'épicerie. Cela s'ajoute aux commandes de nourriture auprès de DoorDash, de HelloFresh et plus encore, et les adhérents peuvent échanger des milles Argent contre des bons d'échange électroniques pouvant être utilisés chez SkipTheDishes, DoorDash et UberEats ainsi que dans plusieurs restaurants à l'échelle du Canada .

Lancés en 2023, les reçus AIR MILES permettent aux adhérents d'accumuler des milles sur leurs achats d'épicerie admissibles au moyen d'offres dans les applications et de la technologie de balayage des reçus. Les adhérents peuvent ainsi obtenir des récompenses sur leurs achats d'épicerie presque partout. AIR MILES continue d'ajouter de nouvelles marques de produits de consommation et de nouvelles offres pour se faire encore plus attrayante pour les Canadiens. De plus, les milles accumulés peuvent être jumelés à d'autres programmes de fidélisation, ce qui permet aux adhérents de tirer le maximum de valeur de leurs dépenses.

« En couvrant 94 % des épiciers nationaux avec les reçus et en étendant maintenant notre multiplicateur de carte de crédit aux détaillants d'alcool et aux clubs de vente en gros à l'échelle du pays, nous continuons d'offrir aux Canadiens des occasions améliorées de profiter d'une plus grande valeur peu importe où ils magasinent, qu'il s'agisse d'un magasin local, d'une grande chaîne d'épiceries, d'un club de vente en gros ou d'un magasin à grande surface. Nous demeurons déterminés à enrichir les offres du programme. L'an dernier, nous avons lancé 55 nouvelles marques aux côtés de plus de 300 grands détaillants canadiens, mondiaux et en ligne », a déclaré M. Stewart. « Avec l'ajout d'un nouveau partenaire national à haute fréquence, de nouvelles marques emballantes présentant des offres liées aux cartes et le dévoilement d'une plateforme de marque et d'une proposition de valeur au cours des prochains mois, nous nous consacrons à améliorer continuellement l'expérience AIR MILES. »

