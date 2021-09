Le programme de fidélisation le plus connu au Canada remercie l'ensemble de ses partenaires et adhérents dans ce cheminement extraordinaire avec des festivités pendant toute une semaine sur nos plateformes sociales.

TORONTO, le 1er sept. 2021 /CNW/ - Le Programme de récompense AIR MILES célèbre une étape incroyable, en atteignant 100 000 000 000 de milles octroyés à ses adhérents. À son lancement en 1992, AIR MILES a démarré avec 13 partenaires, dont BMO, Sobeys, et Shell, qui ont accompagné le Programme depuis le tout premier mille octroyé. Le Programme est devenu aujourd'hui une figure emblématique dans le paysage du commerce de détail au Canada. Afin de souligner ce moment exceptionnel de notre parcours, AIR MILES marque une pause pour dire un grand merci à sa coalition de partenaires qui ont travaillé ensemble pour créer des expériences uniques, mémorables et enrichissantes pour les Canadiens, à hauteur de 100 milliards de milles.

L'idée a vu le jour dans une chambre d'hôtel il y a 29 ans et le Programme compte aujourd'hui environ 10 millions de comptes d'adhérents actifs, ce qui représente les deux tiers des ménages canadiens, qui balayent leur carte AIR MILES plus de 1 000 fois par minute, chaque jour. Et avec la possibilité d'obtenir des milles chez 300 grandes marques canadiennes, mondiales et en ligne, ainsi que chez des milliers de détaillants et de prestataires de service dans tout le pays, les adhérents peuvent transformer leurs achats quotidiens en récompenses incroyables; un adhérent utilise des milles pour obtenir une récompense toutes les deux secondes, chaque jour.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir aidé nos partenaires et nos adhérents à atteindre 100 milliards de milles. Tandis que notre Programme n'a cessé d'évoluer au cours de ses 29 ans d'existence, nous nous sommes résolument concentrés sur la collaboration avec nos formidables partenaires afin d'offrir des récompenses incroyables aux Canadiens », a déclaré Blair Cameron, président du Programme de récompense AIR MILES. « Lorsque nous contemplons nos réalisations, nous pouvons être fiers d'avoir collaboré avec certaines des marques préférées des Canadiens pour répondre et nous adapter aux besoins en constante évolution des consommateurs au fil du temps. Tandis que nous nous arrêtons quelques instants pour célébrer notre 100 milliardième mille, nous pouvons regarder l'avenir avec optimisme en visant nos prochains 100 milliards de milles. »

Les 100 milliards de milles atteints par AIR MILES et ses partenaires représentent :

12 706 480 d'aspirateurs-balais V11 Absolute de Dyson ou

28 768 699 de grille-pain 2 tranches de SMEG ou

Environ 10,5 milliards de dollars en épicerie gratuite chez Sobeys ou en carburant gratuit chez Shell avec des milles Argent AIR MILES ou

16 666 666 de statuts d'adhérent Onyx md ou

ou 2 660 milles Rêves AIR MILES à utiliser pour des vols pour chaque Canadien

Afin de rendre hommage à ses adhérents et célébrer l'octroi de son 100 milliardième mille, AIR MILES convie tous les Canadiens sur Facebook, Instagram et Twitter pour une semaine de cadeaux incroyables, à partir du 30 août. Ces festivités marquent le début d'une période exaltante pour AIR MILES avec d'autres annonces et améliorations du Programme à venir d'ici la fin de 2021, qui prévoient des expériences encore plus enrichissantes pour ses adhérents.

