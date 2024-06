Des avantages plus importants pour les Canadiens grâce aux récentes améliorations apportées à la carte de crédit BMO AIR MILES permettant aux titulaires d'obtenir 10 % de milles de plus

TORONTO, le 27 juin 2024 /CNW/ - Jour J pour le Programme de récompense AIR MILES, qui dévoile sa nouvelle plateforme de marque. L'accroche « Multipliez les moments » incarne une vision stratégique qui remodèlera l'avenir des programmes de fidélisation au Canada, tout en continuant de s'adapter aux habitudes d'achat des consommateurs qui ne cessent d'évoluer. La nouvelle plateforme signale l'évolution d'AIR MILES vers un programme ouvert et flexible, notamment avec l'introduction de la possibilité de convertir des milles Argent en milles Rêves et vice versa, et démontre la véritable valeur d'être un adhérent actif et engagé.

Dans le tourbillon de la vie moderne, AIR MILES veut aider les Canadiens à renouer avec leurs proches et à améliorer leurs relations avec ceux qui donnent un sens à leur vie. Vu que les Canadiens continuent de privilégier la valeur, AIR MILES a apporté des changements clés à son programme pour renforcer sa présence dans les principales catégories d'achats quotidiens - épicerie, carburant et pharmacie. Cette approche permettra aux Canadiens d'atteindre plus rapidement leur prochaine récompense et leur prochain moment mémorable, comme le souligne la nouvelle plateforme.

L'acquisition d'AIR MILES par BMO en 2023 a ouvert la voie à d'importantes améliorations au programme qui ont culminé dans le lancement de la nouvelle plateforme de marque. Ces améliorations comprennent une nouvelle plateforme de voyages offrant de meilleures possibilités de cumul et une plus grande souplesse pour les réservations, l'introduction de Reçus AIR MILES, une fonctionnalité novatrice offrant aux Canadiens une nouvelle façon d'obtenir des milles et d'accumuler de la valeur quand ils font l'épicerie, l'ajout de nouveaux partenaires participant aux Offres à la carte, et un partenariat national élargi avec Pharmasave. Avec une présence renforcée dans les principales catégories d'achats quotidiens - épicerie, carburant, pharmacie - AIR MILES est le programme de fidélisation qui offre le plus de façons d'accumuler des milles, ce qui permet aux Canadiens de multiplier les moments plus rapidement.

La campagne « Multipliez les moments » marque un virage important dans le fonctionnement du programme. Cette réorientation vise à récompenser les adhérents presque partout où ils font des achats et à leur fournir ce à quoi ils s'attendent.

« La vraie fidélité dure au-delà d'une transaction, et « Multipliez les moments » est plus qu'un slogan, plus qu'une promesse faite aux adhérents. La nouvelle plateforme de marque d'AIR MILES nous permet de canaliser nos efforts sur les moments que nous voulons créer et apprécier, ainsi que sur les partenaires, les produits et les expériences qui sont liés à ces moments», déclare Shawn Stewart, président d'AIR MILES. « Nous avons écouté attentivement nos adhérents, nos partenaires et les Canadiens, et aujourd'hui marque la première étape de notre parcours pour un programme AIR MILES repensé autour d'une idée unificatrice qui affinera notre prise de décision en tant qu'entreprise et marquera le début d'une nouvelle ère pour l'un des programmes de fidélisation les plus connus au Canada.»

Afin d'améliorer encore l'expérience des adhérents et leur offrir plus de valeur, AIR MILES offre maintenant :

Grâce aux cartes Mastercard BMO AIR MILES nouvellement améliorées, AIR MILES s'affirme comme un acteur clé dans les catégories de l'épicerie, du commerce de gros, et des boissons alcoolisées. Ces cartes permettent désormais d'obtenir 2x les milles sur les achats effectués dans les clubs-entrepôts et les magasins d'alcool du pays, en plus de l'avantage existant de 2x les milles dans toutes les épiceries admissibles. Ces améliorations, ainsi que d'autres, permettent aux titulaires d'obtenir 13x plus de milles que les autres adhérents. Profitez de l'une des meilleures remises sur l'essence au Canada : Les titulaires d'une carte de crédit ou de débit BMO AIR MILES profitent d'un rabais de 7 ¢/L sur l'essence super Shell V-PowerMD± et 2 ¢/L sur tous les autres carburants Shell chaque fois qu'ils font le plein, ce qui leur permet de profiter plus facilement de leur prochaine virée en auto.

Pour donner vie à la plateforme, AIR MILES lance une campagne nationale qui sera déployée sur différents canaux. Un spot publicitaire télévisé mènera le bal pour positionner AIR MILES comme un facilitateur de moments et de connexions. La campagne comprend également une tournée nationale de la « Boutique des moments » conçue pour aider les Canadiens à profiter de bons moments, le concours Moments mémorables et l'événement Récompenses en folie.

Pour en savoir plus sur AIR MILES, visitez le www.airmiles.ca .

