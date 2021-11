AIR MILES concrétise vos rêves d'évasion grâce à une toute nouvelle plateforme pour les vols

La plateforme réinventée Vols AIR MILES offre plus de choix, de souplesse et de transparence.

TORONTO, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le Programme de récompense AIR MILESMD lance Vols AIR MILES, la toute nouvelle plateforme de réservation, qui transformera les rêves en destinations, tout en redonnant plus de contrôle aux voyageurs canadiens.

À un moment où 70 % des adhérents AIR MILES ont exprimé le désir de recommencer à voyager, et dans la foulée du relancement de la marque AIR MILES en octobre, la plateforme de vols repensée offre aux adhérents une vie d'extras, et avec plus de choix, de souplesse et de transparence.

Avec la nouvelle plateforme de réservation Vols AIR MILES, les adhérents profitent désormais d'une souplesse de haut vol! Les adhérents peuvent choisir leur compagnie aérienne, leur classe de voyage, leur lieu de départ et même leur mode de paiement. D'autres éléments viennent rehausser l'expérience de réservation, y compris la possibilité de faire coup double en obtenant des primes de fidélité de compagnies aériennes en plus de milles AIR MILES à l'achat de billets admissibles, et la possibilité de réserver des billets en classe économique privilège, en classe affaires et en première classe, entre autres. Voici à quoi les adhérents peuvent s'attendre lors de chaque réservation :

Les meilleurs tarifs disponibles

La possibilité de voyager de presque n'importe quel lieu de départ au monde

L'option de payer comme ils le souhaitent - en réservant un billet avec une carte de crédit tout en obtenant des milles AIR MILES, ou en utilisant des milles Rêves MC AIR MILES

AIR MILES Aucuns frais de réservation pour les billets achetés au moyen d'une carte de crédit

Une expérience utilisateur entièrement repensée et plus pertinente sur un appareil mobile

Encore plus d'avantages en payant avec une carte de crédit Mastercard BMO AIR MILES World Elite ou une carte AIR MILES American Express MD*.

Dans le cadre de sa nouvelle plateforme Vols AIR MILES, le Programme AIR MILES est ravi d'annoncer l'ajout de plusieurs compagnies aériennes en tant que nouveaux partenaires de récompenses-vols, y compris Air Transat, Emirates, Etihad, Icelandair et Qatar Airways. Restez à l'affut de promotions spéciales à airmiles.ca/rabais-sur-les-voyages.

De plus, pour célébrer le lancement de Vols AIR MILES, les adhérents obtiendront 200 milles en prime sur tous les billets d'avion (sauf ceux pour bébés) en réservant à airmiles.ca et en réglant avec une carte de crédit. L'offre est disponible pour les réservations effectuées d'ici le 31 janvier 2022.

« En tant que l'un des plus importants fournisseurs de voyages au Canada, qui depuis près de 30 ans aide à transformer les achats quotidiens en expériences de voyage inoubliables, nous sommes ravis d'offrir plus de souplesse pour les réservations de vols grâce à notre plateforme entièrement repensée Vols AIR MILES », a déclaré Blair Cameron, président et chef de direction, Programme de récompense AIR MILES. « Notre marque maintient son engagement d'aider les adhérents à profiter d'une vie qui regorge d'extras, et la plateforme Vols AIR MILES est un autre exemple de l'accomplissement de cet engagement. »

Pour en savoir plus sur la nouvelle plateforme Vols AIR MILES ou pour effectuer une réservation, veuillez vous rendre à airmiles.ca/vols.

