Dès septembre 2024, les adhérents pourront accumuler des milles dans les établissements Pharmasave du Canada

TORONTO, le 22 mai 2024 /CNW/ - Le Programme de récompense AIR MILESMD (AIR MILES) élargit sa collaboration avec Pharmasave, un grand détaillant en pharmacie indépendant au Canada, à compter de septembre 2024.

Cette expansion offre aux adhérents AIR MILES une nouvelle façon d'accumuler et d'échanger des milles en magasin dans les établissements Pharmasave participants au Canada, à l'exception du Québec. Cette annonce s'ajoute aux dernières améliorations apportées au programme AIR MILES, conçues pour permettre aux Canadiens de magasiner et d'accumuler des milles à leur façon sur les produits d'épicerie et plus encore.

« Les pharmacies sont une pierre angulaire des communautés partout au Canada et une importante catégorie de dépenses courantes, aux côtés du carburant et de l'épicerie. Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec Pharmasave afin de permettre aux Canadiens de rentabiliser davantage ce qu'ils dépensent déjà pour des produits indispensables », a déclaré Shawn Stewart, président du Programme de récompense AIR MILES. « Grâce à ce nouveau chapitre, nous allons offrir à un plus grand nombre d'adhérents partout au Canada une autre façon d'accumuler des milles sur leurs achats de tous les jours, tout en offrant un peu de répit à leur portefeuille. »

« Chez Pharmasave, notre mission est de servir les communautés canadiennes et d'aider les personnes à gérer leur santé et leur bien-être. Des partenariats comme celui-ci sont essentiels pour remplir cette mission et pour offrir le plus de valeur possible à nos clients », a déclaré Ivan Guillen, PDG de Pharmasave. « En tant que réseau de pharmacies indépendantes, cette nouvelle aventure avec AIR MILES par le biais de cette expansion de notre partenariat nous permet non seulement d'offrir une valeur ajoutée exceptionnelle, mais aussi d'approfondir la relation avec nos clients dans chacune de nos communautés. »

Dès septembre, les adhérents obtiendront un mille par tranche de 10 $ d'achats admissibles chez Pharmasave, et des offres de milles en prime seront annoncées par la suite.

Pharmasave exploite plus de 870 magasins au Canada et offre une large gamme de produits, notamment des produits de santé, de beauté, des articles ménagers, des produits alimentaires et des articles de soins personnels. Chaque établissement Pharmasave indépendant est fier d'adapter ses services aux besoins uniques de chaque communauté qu'il dessert.

AIR MILES maintient son engagement à améliorer les offres du Programme et les possibilités d'accumulation de milles pour les adhérents. Les Canadiens sont invités à rester à l'affût d'autres annonces qui reflètent la volonté d'AIR MILES d'ajouter de la valeur au quotidien des adhérents.

Pour en savoir plus sur AIR MILES, visitez airmiles.ca ou téléchargez l'appli AIR MILES dès aujourd'hui.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus connu au Canada, avec près de 10 millions de comptes d'adhérent actifs, représentant plus de la moitié des ménages canadiens. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la souplesse et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants.

À propos de Pharmasave

Avec plus de 870 magasins au Canada, Pharmasave est l'une des principales pharmacies communautaires détenues et fonctionnant de manière indépendante au Canada. Depuis sa création en 1981, Pharmasave s'est attaché à mettre en place une plateforme nationale de pharmacies communautaires conçues pour fournir des soins de santé axés sur le patient, des conseils en matière de médicaments, des produits de parapharmacie et un service à la clientèle exceptionnels. Chaque établissement Pharmasave fonctionne de manière indépendante pour servir sa communauté, ce qui garantit que les programmes et les services sont adaptés aux besoins des patients, tout en aidant tous les clients à vivre mieux.

