« Alors que la pandémie s'estompe et que les voyages reprennent, Air Canada a mis en place une stratégie pour retrouver la rentabilité et augmenter la valeur actionnariale à long terme, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Nos prévisions quant au succès à long terme de la société aérienne nous rendent confiants dans l'établissement des principales cibles qui stimuleront l'amélioration continue au sein de l'entreprise, en toute transparence pour les investisseurs qui souhaitent suivre notre évolution. Outre l'importance continue donnée à la maîtrise des coûts, qui se situe au cœur de nos efforts, nous procéderons également à des investissements stratégiques qui feront progresser nos engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance, la croissance du réseau et le rehaussement tant de l'expérience client que de la mobilisation du personnel. Nous porterons notre attention sur ces priorités et prendrons appui sur nos employés et notre culture réputée afin de nous démarquer, au sortir de la pandémie et dans un contexte hautement concurrentiel, en tant que champion mondial canadien. »

Ordre du jour de la journée des investisseurs

À l'occasion de la journée des investisseurs 2022 d'Air Canada, M. Rousseau fera une mise à jour quant à la stratégie du transporteur aérien. En outre, des membres de l'équipe de haute direction d'Air Canada détailleront les initiatives récentes et prochaines comme suit :

Aperçu de notre stratégie commerciale - Notre Plan de vol

Lucie Guillemette - Vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales

- Vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales Atteindre de nouveaux horizons

Mark Galardo - Premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires

- Premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires Rehausser l'expérience de notre clientèle avec Aéroplan

Mark Nasr - Premier vice-président - Produits, Marketing et Commerce électronique

- Premier vice-président - Produits, Marketing et Commerce électronique La croissance accélérée d'Air Canada Cargo

Jason Berry - Vice-président - Fret

- Vice-président - Fret Rehausser l'expérience client et viser l'excellence en exploitation

Craig Landry - Vice-président général et chef des opérations

- Vice-président général et chef des opérations Mettre l'intelligence artificielle à profit et favoriser la transformation commerciale

Mel Crocker - Vice-président et chef des Affaires informatiques

- Vice-président et chef des Affaires informatiques Trajectoire de croissance à long terme

Amos Kazzaz - Vice-président général et chef des Affaires financières

- Vice-président général et chef des Affaires financières Notre proposition de valeur à l'égard des enjeux ESG

Discussion informelle avec Arielle Meloul-Wechsler , vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques et Marc Barbeau , vice-président général et chef des Affaires juridiques

Perspectives pour l'exercice 2022

En plus de ses principales cibles pour 2022-2024 décrites plus loin, Air Canada fournit les perspectives suivantes pour l'exercice 2022 :

Air Canada prévoit accroître d'environ 150 pour cent sa capacité en SMO pour l'exercice 2022 par rapport à 2021 (ou d'environ 75 pour cent par rapport aux niveaux de 2019). La Société continuera d'ajuster sa capacité et de prendre les autres mesures nécessaires, compte tenu notamment de la demande passagers et des directives de santé publique, des restrictions de déplacements à l'échelle mondiale ainsi que de divers autres facteurs, comme l'inflation et les autres pressions sur les coûts.

prévoit accroître d'environ 150 pour cent sa capacité en SMO pour l'exercice 2022 par rapport à 2021 (ou d'environ 75 pour cent par rapport aux niveaux de 2019). La Société continuera d'ajuster sa capacité et de prendre les autres mesures nécessaires, compte tenu notamment de la demande passagers et des directives de santé publique, des restrictions de déplacements à l'échelle mondiale ainsi que de divers autres facteurs, comme l'inflation et les autres pressions sur les coûts. Pour 2022, Air Canada s'attend à une hausse de 13 à 15 pour cent des charges d'exploitation par siège-mille offert (« CESMO ») ajustées*, comparativement à 2019.

Pour 2022, Air Canada s'attend à une marge BAIIDA* annuelle d'environ 8 à 11 pour cent.

*La marge BAIIDA et les CESMO ajustées sont des mesures financières hors PCGR ou des ratios hors PCGR. Comme ces mesures ne sont pas conformes aux PCGR pour la présentation d'états financiers et n'ont pas de sens normalisé, elles ne sauraient être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres entités et ne doivent pas être considérées comme pouvant se substituer à des résultats établis selon les PCGR ou comme ayant préséance sur ceux-ci. Veuillez vous reporter à la section « Mesures financières hors PCGR » du présent communiqué pour la description des mesures financières hors PCGR et ratios hors PCGR d'Air Canada et le rapprochement avec la mesure financière conforme aux PCGR la plus comparable.

Les perspectives pour l'exercice 2022 décrites dans le présent communiqué consistent en des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable et elles sont fondées sur diverses hypothèses, dont celles qui sont exposées ci-dessous et qui sont visées par différents risques et incertitudes. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, intitulée Mise en garde concernant les énoncés prospectifs.

Cibles à long terme pour 2022-2024

Air Canada vise :

une marge BAIIDA annuelle* (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements, en pourcentage des produits d'exploitation) d'environ 19 pour cent pour l'exercice 2024;

un rendement du capital investi (RCI)* annuel d'environ 15 pour cent à la fin de l'exercice 2024;

un ratio dette nette-BAIIDA des 12 derniers mois (ratio de levier financier)* de près de 1,0 à la fin de l'exercice 2024;

la génération de flux de trésorerie disponibles cumulés d'environ 3,5 milliards de dollars pour la période cible de 2022-2024;

une capacité en SMO pour l'exercice 2024 correspondant à environ 95 pour cent de celle de 2019;

une hausse d'environ 2 à 4 pour cent des charges d'exploitation par siège-mille offert (CESMO) ajustées* en 2024, comparativement à 2019; et

une croissance de 40 pour cent du nombre de membres Aéroplan d'ici la fin de 2024, comparativement au nombre de février 2019.

*La marge BAIIDA, le RCI, le ratio de levier financier, les flux de trésorerie disponibles et les CESMO ajustées sont des mesures financières hors PCGR ou des ratios hors PCGR. Comme ces mesures ne sont pas conformes aux PCGR pour la présentation d'états financiers et n'ont pas de sens normalisé, elles ne sauraient être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres entités et ne doivent pas être considérées comme pouvant se substituer à des résultats établis selon les PCGR ou comme ayant préséance sur ceux-ci. Veuillez vous reporter à la section « Mesures financières hors PCGR » du présent communiqué pour la description des mesures financières hors PCGR et ratios hors PCGR d'Air Canada et le rapprochement avec la mesure financière conforme aux PCGR la plus comparable.

Les cibles à long terme pour 2022-2024 fournies dans le présent communiqué ne constituent pas des directives ou des perspectives : elles cherchent plutôt à aider le lecteur à mesurer les progrès relativement à l'atteinte des objectifs d'Air Canada. Le lecteur est prié de noter qu'il pourrait être inapproprié d'utiliser ces renseignements à d'autres fins. Air Canada peut réviser ces cibles selon l'évolution de la conjoncture économique, du contexte géopolitique, de l'état du marché ou de la réglementation. Ces cibles servent d'objectifs encadrant la réalisation des priorités stratégiques de la Société dans un environnement commercial présumé normal. La réussite d'Air Canada dans l'atteinte de ces cibles dépend de sa capacité à réaliser les initiatives et les objectifs commerciaux décrits dans les exposés de la journée des investisseurs et de certaines hypothèses principales, dont celles abordées plus loin. Tous ces éléments sont soumis à nombre de risques et d'incertitudes. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, intitulée « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs ».

Principales hypothèses

Des hypothèses ont été émises par Air Canada en vue de la préparation et de la formulation des énoncés prospectifs. Dans le cadre de ses hypothèses, au cours de la période de 2022 à 2024, Air Canada suppose une croissance modérée du PIB du Canada. La Société suppose également que le dollar canadien s'échangera, en moyenne, à 1,27 dollar canadien par dollar américain en 2022, et à 1,30 dollar canadien par dollar américain en 2023-2024, et que le prix du carburant d'aviation atteindra, en moyenne, 1,10 $ le litre en 2022. La Société compte être en mesure de gérer la volatilité du prix du carburant d'aviation en 2023-2024 dans une fourchette de prix raisonnable, supérieure au cours en vigueur avant les conséquences du conflit entre l'Ukraine et la Russie.

Mesures financières hors PCGR

Sont décrits ci-après certaines mesures et certains ratios hors PCGR qu'utilise Air Canada pour fournir aux lecteurs des renseignements supplémentaires sur sa performance financière et opérationnelle. Comme ces mesures et ratios ne sont pas conformes aux PCGR pour la présentation d'états financiers et n'ont pas de sens normalisé, ils ne sauraient être comparés à des mesures et ratios similaires présentés par d'autres entités et ne doivent pas être considérés comme pouvant se substituer à des résultats établis selon les PCGR ou comme ayant préséance sur ceux-ci.

BAIIDA

Le BAIIDA (à savoir le bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements) est couramment utilisé dans le secteur du transport aérien et Air Canada s'en sert afin d'avoir un aperçu du résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements, étant donné que ces coûts peuvent varier sensiblement d'une société aérienne à l'autre en raison de la façon dont chacune finance son matériel volant et ses autres actifs. Air Canada retranche les éléments particuliers du BAIIDA, car ces éléments fausseraient l'analyse de certaines tendances commerciales et rendraient toute analyse comparative en regard d'autres périodes ou sociétés aériennes moins pertinente.

Marge BAIIDA

La marge BAIIDA (en pourcentage des produits d'exploitation) est couramment utilisée dans le secteur du transport aérien et Air Canada s'en sert pour évaluer la marge d'exploitation avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements, étant donné que ces coûts peuvent varier sensiblement d'une société aérienne à l'autre en raison de la façon dont chacune finance son matériel volant et ses autres actifs.

Le BAIIDA est rapproché du bénéfice d'exploitation (de la perte d'exploitation) selon les PCGR comme suit :









(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2019 2020 2021 Bénéfice (perte) d'exploitation selon les PCGR

1 650 $

(3 776) $

(3 049) $ Rajouter :

















Dotation aux amortissements

1 986



1 849



1 616

BAIIDA (y compris les éléments particuliers)

3 636 $

(1 927) $

(1 433) $ Retrancher :

















Éléments particuliers

-



(116)



(31)

BAIIDA (compte non tenu des éléments particuliers)

3 636 $

(2 043) $

(1 464) $ Total des produits d'exploitation

19 131 $

5 833 $

6 400 $ Marge d'exploitation (en %)

8,6 %

(64,7) %

(47,6) % Marge BAIIDA (en %)

19,0 %

(35,0) %

(22,9) %

Flux de trésorerie disponibles

Air Canada se sert des flux de trésorerie disponibles comme indicateur de la vigueur financière et du rendement de ses activités exprimant le montant de trésorerie que la Société est en mesure de dégager de ses activités, compte tenu des dépenses d'investissement. Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation, moins les achats d'immobilisations corporelles et incorporelles, et déduction faite du produit tiré d'opérations de cession-bail. Il n'est pas tenu compte du produit exceptionnel tiré de l'acquisition d'Aéroplan en 2019 dans le calcul des flux de trésorerie disponibles d'Air Canada.

Les flux de trésorerie disponibles sont rapprochés des flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation selon les PCGR, comme suit :









(en millions de dollars canadiens) 2019 2020 2021 Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation

5 712 $

(2 353) $

(1 563) $ Achats d'immobilisations corporelles et incorporelles, déduction faite du produit

tiré d'opérations de cession-bail

(2 025)



(717)



(1 062)

Produit exceptionnel tiré de l'acquisition d'Aéroplan

(1 612)



-



-

Flux de trésorerie disponibles

2 075 $

(3 070) $

(2 625) $

CESMO ajustées

Air Canada se sert des CESMO ajustées afin de mesurer le rendement courant des activités de la Société et d'analyser l'évolution de ses coûts, à l'exclusion de l'incidence de la charge de carburant d'aviation, des coûts liés à la portion terrestre des forfaits de Vacances Air Canada et des éléments particuliers, car ces éléments risquent de fausser l'analyse de certaines tendances commerciales et de rendre moins pertinente toute analyse comparative en regard d'autres périodes ou sociétés aériennes.

Dans le calcul des CESMO ajustées, la charge de carburant d'aviation n'est pas comprise dans les charges d'exploitation, car elle fluctue largement sous l'effet de facteurs multiples, dont la conjoncture internationale, les événements géopolitiques, les coûts de raffinage du carburant d'aviation et le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Qui plus est, Air Canada engage des coûts relativement à la portion terrestre des forfaits de Vacances Air Canada que certaines sociétés aériennes qui n'exercent pas d'activités de voyagiste comparables n'engagent pas. En outre, ces coûts ne génèrent pas de SMO. Par conséquent, le fait d'exclure ces coûts des charges d'exploitation permet d'établir une comparaison plus pertinente d'une période à l'autre lorsque ces coûts peuvent varier.

De plus, Air Canada engage des coûts relativement à l'exploitation des avions-cargos que certaines sociétés aériennes qui n'exercent pas d'activités de fret comparables n'engagent pas. En décembre 2021, Air Canada a intégré à son parc aérien un avion-cargo 767 de Boeing et prévoyait disposer d'une flotte d'avions-cargos 767 de Boeing d'ici les 12 à 18 prochains mois. Avant 2021, Air Canada n'a engagé aucunes dépenses relatives à l'exploitation d'avions-cargos. Ces dépenses ne génèrent pas de SMO. Par conséquent, le fait d'exclure ces coûts des charges d'exploitation permet d'établir une comparaison plus pertinente d'une période à l'autre lorsque ces coûts peuvent varier.

Le fait d'exclure des charges d'exploitation la charge de carburant d'aviation, les coûts liés à la portion terrestre des forfaits de Vacances Air Canada, les frais liés aux avions-cargos ainsi que les éléments particuliers permettent de manière générale d'analyser plus justement la performance d'Air Canada au chapitre des charges d'exploitation et de la comparer de façon plus pertinente à celle d'autres sociétés aériennes.

Les CESMO ajustées se rapprochent des charges d'exploitation selon les PCGR de la façon suivante :









(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2019 2020 2021 Charges d'exploitation selon les PCGR

17 481 $

9 609 $

9 449 $ Compte tenu des éléments suivants :

















Carburant d'aviation

(4 347)



(1 322)



(1 576)

Coûts liés à la portion terrestre des forfaits

(627)



(250)



(120)

Éléments particuliers

-



116



31

Coûts liés aux avions-cargos

-



-



(1)

Charges d'exploitation, compte tenu de l'incidence des éléments ci-dessus

12 507 $

8 153 $

7 783 $ SMO (en millions)

112 814



37 703



33 384

CESMO ajustées (en cents)

11,09 ¢

21,62 ¢

23,31 ¢

Ratio dette nette-BAIIDA des 12 derniers mois (ratio de levier financier)

Le ratio dette nette-BAIIDA des 12 derniers mois (également désigné « ratio de levier financier ») est couramment utilisé dans le secteur du transport aérien et Air Canada s'en sert pour évaluer le levier financier. Le ratio de levier financier correspond à la dette nette divisée par le BAIIDA (compte non tenu des éléments particuliers) des 12 derniers mois. Comme il est mentionné précédemment, Air Canada retranche les éléments particuliers des résultats relatifs au BAIIDA (qui sont utilisés pour déterminer le ratio de levier financier), car ces éléments peuvent fausser l'analyse de certaines tendances commerciales et rendre toute analyse comparative en regard d'autres périodes ou sociétés aériennes moins pertinente.









(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2019 2020 2021 BAIIDA (compte non tenu des éléments particuliers)

3 636 $

(2 043) $

(1 464) $ Total de la dette à long terme et des obligations locatives

8 024



11 201



15 511

Partie courante de la dette à long terme et des obligations locatives

1 218



1 788



1 012

Total de la dette à long terme et des obligations locatives (y compris la partie courante)

9 242 $

12 989 $

16 523 $ Retrancher :

















Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court et à long terme

6 401



8 013



9 403

Dette nette

2 841 $

4 976 $

7 120 $ Ratio de levier financier

0,8x



(2,4)x



(4,9)x



Rendement du capital investi

Air Canada se sert du rendement du capital investi afin d'évaluer la rentabilité du capital qu'elle utilise pour générer des rendements. Le rendement du capital investi est calculé en tant que ratio entre le résultat avant impôts ajusté, compte non tenu de la charge d'intérêts, et le capital investi. Le capital investi comprend la moyenne de la dette à long terme et des obligations locatives en glissement annuel, la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires en glissement annuel et les dérivés incorporés aux billets convertibles d'Air Canada. En 2020, Air Canada a émis des billets non garantis convertibles. La Société a le choix d'octroyer de la trésorerie ou une combinaison de trésorerie et d'actions à la date de conversion plutôt que des actions, ce qui donne lieu à un passif financier dérivé intégré comptabilisé comme faisant partie de la définition du capital. Air Canada calcule le capital investi en fonction d'une méthode de calcul du rendement du capital investi basée sur la valeur comptable. En raison de la faible valeur comptable des capitaux propres, étant donné les répercussions de la pandémie de COVID-19, la trésorerie excédentaire ne sera plus retirée du calcul du capital investi.

Résultat avant impôts ajusté

Air Canada se sert du résultat avant impôts ajusté pour mesurer le rendement financier avant impôts global de ses activités sans égard aux effets du profit ou de la perte de change, du coût financier net au titre des avantages du personnel, du profit ou de la perte sur les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur, du profit ou de la perte à la cession-bail d'actifs, du profit ou de la perte à la cession d'actifs, du profit ou de la perte aux règlements et modifications de dettes, ainsi que des éléments particuliers, car ces éléments peuvent fausser l'analyse de certaines tendances commerciales et rendre toute analyse comparative en regard d'autres périodes ou sociétés aériennes moins pertinente.

Le rendement du capital investi se rapproche du bénéfice (de la perte) avant impôts sur le résultat selon les PCGR de la façon suivante :









(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2019 2020 2021 Bénéfice (perte) avant impôts sur le résultat 1 775 $ (4 853) $

(3 981) $ Compte tenu des éléments suivants :

















Éléments particuliers

-



(116)



(31)

(Profit) perte de change

(499)



293



52

Coût financier net au titre des avantages du personnel

39



27



8

(Profit) perte sur instruments financiers comptabilisés à la juste valeur

(23)



242



55

(Profit) perte aux règlements et modifications de dettes

(6)



-



129

Profit à la cession-bail d'actifs

-



(18)



-

Profit à la cession d'actifs

(13)



-



-

Résultat avant impôts ajusté 1 273 $ (4 425) $

(3 768) $ Compte tenu des éléments suivants :

















Charge d'intérêts

515



656



749

Résultat avant impôts ajusté avant la charge d'intérêts 1 788 $ (3 769) $

(3 019) $ Moyenne de la dette à long terme et des obligations locatives (y compris la partie courante)

9 582



11 116



14 756

Dérivé intégré sur billets convertibles

-



534



579

Moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires

3 839



3 058



862

Capital investi 13 421 $ 14 708 $

16 197 $ Rendement du capital investi

13,3 %

(25,6) %

(18,6) %

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs découlent d'analyses et d'autres renseignements fondés sur la prévision de résultats à venir et l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Ils peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions à venir. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « préliminaire », « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « projeter » et « planifier », employés au futur et au conditionnel, et d'autres termes semblables, ainsi qu'à l'évocation de certaines hypothèses. Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, dont celles décrites dans le présent communiqué et dans les documents intégrés par renvoi aux présentes, ils sont soumis à d'importants risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs ne sont donc pas entièrement assurés en raison, notamment, de la survenance possible d'événements externes ou de l'incertitude qui caractérise les activités d'Air Canada. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs du fait de divers facteurs, notamment ceux qui sont indiqués ci-après.

Air Canada, à l'image du reste de l'industrie mondiale du transport aérien, a continué de faire face à une baisse importante du trafic, en regard de l'exercice 2019, et à un déclin correspondant des revenus et des flux de trésorerie en raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions de déplacements imposées dans de nombreux pays, dont le Canada. Bien qu'il y ait des indices d'amélioration et que les restrictions imposées par les gouvernements s'assouplissent, Air Canada ne peut prévoir ni toutes les répercussions ni le moment où la situation reviendra aux conditions d'avant la pandémie. La pandémie de COVID-19 a eu et peut continuer d'avoir des répercussions économiques importantes, notamment sur les dépenses et le comportement des entreprises et des consommateurs, facteur qui pourrait à son tour affecter gravement la demande à l'égard du transport aérien. Le retour des voyages d'affaires aux niveaux d'avant la pandémie peut être perturbé par l'évolution des modèles commerciaux et des pratiques de télétravail sous l'influence de la pandémie de COVID-19, y compris le recours accru et continu aux vidéoconférences et autres technologies de télétravail ainsi que la tendance des entreprises et des consommateurs à adopter des modes de transport ayant une empreinte écologique moindre. Air Canada suit de très près la situation et prendra les mesures qui s'imposent en fonction de l'évolution de la pandémie de COVID-19, laquelle dépendra de divers facteurs, parmi lesquels l'évolution de l'épidémie, y compris ses variants, des tests de dépistage, vaccins et traitements efficaces contre le virus, les mesures prises par les gouvernements, notamment en matière de santé et autres restrictions et la réaction des voyageurs, la complexité associée au redémarrage d'un secteur dont les nombreuses parties prenantes doivent agir de façon coordonnée, ainsi que le moment et l'ampleur de la reprise des voyages internationaux et des voyages d'affaires, qui sont des segments de marché cruciaux pour Air Canada, aucun de ces facteurs ne pouvant être prédit avec certitude.

Les autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs comprennent la conjoncture économique et le contexte géopolitique, tel que le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, la capacité d'Air Canada de dégager ou de maintenir une rentabilité nette, l'état du secteur et du marché et le contexte influant sur la demande, sa capacité de rembourser ses dettes et de conserver ou d'accroître la liquidité, la concurrence, sa dépendance à l'égard des technologies, les risques liés à la cybersécurité, les cours de l'énergie, sa capacité de mettre en œuvre efficacement des initiatives stratégiques opportunes et d'autres initiatives importantes (notamment sa faculté de gérer les charges d'exploitation), les autres épidémies, les attentats terroristes, les conflits armés, sa dépendance envers les fournisseurs clés, sa capacité d'exploiter avec succès son programme de fidélité, les interruptions de service, sa capacité de recruter et de conserver du personnel qualifié, la disponibilité de la main-d'œuvre d'Air Canada, les pertes par sinistre, l'évolution de la législation, de la réglementation ou de procédures judiciaires, les changements climatiques et les facteurs liés à l'environnement (dont les systèmes météorologiques et autres phénomènes naturels, et des facteurs d'origine humaine), sa dépendance envers les transporteurs régionaux et autres, sa capacité de préserver et de faire croître sa marque, les relations de travail et les coûts connexes, sa dépendance à l'égard des partenaires Star AllianceMD et des coentreprises, les litiges actuels et éventuels avec des tiers, les taux de change, les limites imposées aux termes de clauses restrictives, les questions d'assurance et les coûts qui y sont associés, les régimes de retraite, ainsi que les facteurs dont il est fait mention dans le dossier d'information publique d'Air Canada qui peut être consulté à l'adresse sedar.com, notamment à la rubrique 18, « Facteurs de risque », du rapport de gestion de 2021 d'Air Canada. Les énoncés prospectifs contenus ou intégrés par renvoi dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date de ce communiqué (ou à la date précisée de leur formulation) et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

