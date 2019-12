Air Canada termine l'installation de la connectivité satellite dans l'ensemble du parc aérien d'Air Canada Rouge

« Les clients peuvent maintenant accéder au service Internet haute vitesse Rouge Wi-Fi sur leurs appareils lorsqu'ils sont à bord d'un avion d'Air Canada Rouge, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Il leur est donc possible de rester connectés pour envoyer des courriels, naviguer sur le Web et regarder leurs émissions de télévision et leurs films préférés sur des services comme Netflix et YouTube. Nous sommes heureux de pouvoir maintenant offrir des options Wi-Fi rapides et fiables à bord de tous les appareils d'Air Canada Rouge, pour répondre à la demande d'un nombre croissant de clients souhaitant disposer d'une connexion pendant leur vol », a déclaré Andrew Yiu, vice-président - Produits d'Air Canada.

Les clients peuvent choisir parmi une sélection de forfaits Wi-Fi adaptés à leurs besoins et offerts à partir de 8,50 $ CA. Pour ce faire, il leur suffit de se connecter au réseau « Rouge Wi-Fi » à bord et de suivre les instructions.

En plus d'être intégré à l'ensemble du parc aérien d'Air Canada Rouge, le service Wi-Fi satellitaire est déjà offert à bord des 777 de Boeing d'Air Canada, ainsi que dans la plupart des 787 de Boeing et des A330 d'Airbus. Le reste de nos appareils devraient en être pourvus d'ici le début de 2020. La connectivité Wi-Fi d'Air Canada est également intégrée à la flotte d'appareils monocouloirs de l'exploitation principale, de même qu'à nos E175 d'Embraer et à nos CRJ-900 de Bombardier. La nouvelle flotte d'appareils A220 d'Airbus, dont Air Canada commencera à prendre livraison avant la fin de 2019, sera aussi équipée du service Wi-Fi satellitaire.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de passagers en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 62 aéroports au Canada, 53 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a également nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements, consultez le aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada dans Twitter, et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

