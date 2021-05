Air Canada partage son expertise sur les tests de dépistage rapides en milieu de travail avec d'autres entreprises canadiennes

Son approche à l'égard de la sécurité en temps de pandémie débute avant même que les employés arrivent à leur lieu de travail

Des centres de vaccination ouvrent ce mois-ci à Montréal et à Toronto

MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada souligne la Semaine nord-américaine de la sécurité et de la santé au travail (SNASST) en mettant en lumière l'éventail d'initiatives de santé et de sécurité adoptées pour protéger les employés durant la pandémie de COVID-19.

La position de chef de file qu'occupe la société aérienne en ce qui a trait à l'utilisation de la technologie lui a permis de partager son expérience et ses connaissances afin de mentorer d'autres entreprises canadiennes pour accroître les initiatives semblables. Celles-ci comprennent l'utilisation, préconisée par le regroupement canadien Creative Destruction Lab (CDL), de tests antigéniques rapides sur le lieu de travail en tant qu'outil important dans l'application d'une approche multidimensionnelle pour la santé et la sécurité des employés.

« À Air Canada, la sécurité de nos employés est notre priorité absolue, et de concert avec le Dr Jim Chung, notre médecin en chef, ainsi que notre partenaire Creative Destruction Lab, nous avons mis sur pied des projets de dépistage sur le lieu de travail qui ont fait de notre entreprise un chef de file, a déclaré Samuel Elfassy, vice-président - Sécurité, d'Air Canada. En raison du caractère imprévisible de la COVID-19, il était d'une importance cruciale, au cours de la dernière année, de créer et d'utiliser des outils fondés sur les données scientifiques dans notre approche multidimensionnelle visant à garder nos employés en sécurité au travail. Les employés nous ont affirmé se sentir plus confiants sachant qu'une protection supplémentaire sur les lieux de travail existait sous la forme du programme de dépistage volontaire des employés par tests antigéniques rapides développé avec CDL. Nous avons partagé le savoir acquis tout au long de ce processus avec d'autres organisations désireuses d'adopter des approches semblables sur leurs propres lieux de travail. »

Janice Stein, professeure à l'Université de Toronto et membre du comité directeur du CDL, a souligné qu'« Air Canada a joué un rôle de premier plan au sein du CDL Rapid Screening Consortium du Canada. Elle a été l'une des premières entreprises à s'y joindre. Elle a dirigé des équipes de travail clés et a fait figure de pionnière à chaque étape de la mise en œuvre du programme de dépistage rapide. »

La Société canadienne du sang est l'un des organismes aidés par Air Canada dans la mise en place d'un programme de dépistage rapide à l'intention de ses employés à l'échelle du pays. « L'équipe d'Air Canada a partagé la technologie qui nous a facilité la tâche d'instaurer un tel programme dans notre environnement de travail, a expliqué Laura Todd, chef de service - Planification stratégique et Intégration commerciale. Le programme offre une protection supplémentaire pour continuer de fournir des produits et des services essentiels à la survie de patients canadiens. »

Les protocoles de sécurité liés à la COVID-19 mis en place par Air Canada sur les lieux de travail pendant la pandémie utilisent une approche progressive qui commence avant que les employés ne quittent leur domicile pour le travail. Ces initiatives comprennent :

Avant de se rendre au travail. Depuis le début de la pandémie, Air Canada a exigé que tous ses employés effectuent une auto-évaluation de leur état de santé avant de quitter leur domicile pour le travail. Un outil en ligne a été développé pour l'auto-évaluation de l'état de santé. Cet outil a été utilisé par de nombreuses équipes de travail, et doit être déployé auprès d'autres équipes.

Au moment d'accéder au lieu de travail. En tant que membre du consortium de tests rapides créé par CDL, Air Canada a mis en œuvre un programme de dépistage volontaire par tests antigéniques rapides pour 16 groupes d'employés répartis en 12 endroits, et étendra ce programme de dépistage à d'autres lieux de travail à mesure que les autorités de santé publique provinciales approuveront l'utilisation de ces tests.

Sur le lieu de travail. Air Canada a piloté l'utilisation de la technologie TraceSCAN Wearables au Centre de contrôle de l'exploitation réseau, qui est ouvert 24 heures sur 24. Grâce à cette technologie portable, des vibrations permettent d'alerter les employés qui se tiennent à moins de deux mètres les uns des autres pendant plus de dix minutes, et elle utilise la technologie Bluetooth pour faciliter la recherche objective de contacts, au besoin. Nous prévoyons déployer la technologie TraceSCAN Wearables à d'autres lieux de travail.

Centres de vaccination à Montréal pour les employés. Air Canada a travaillé avec ses partenaires Bombardier, Aéroports de Montréal (ADM) et Biron Groupe Santé à l'organisation de centres de vaccination à Montréal pour les employés admissibles et les membres de leur famille immédiate. Ces centres de vaccination ouvrent leurs portes les 6 et 13 mai respectivement.

Centre de vaccination à Toronto pour les employés : ouverture prochaine. Air Canada fait équipe avec le gouvernement de l'Ontario et la région de Peel en vue d'ouvrir dans le courant du mois un centre qui facilitera la vaccination pour les employés admissibles et les membres de leur famille immédiate de même que pour les résidents de la région de Peel et leur famille immédiate.

La société aérienne rappelle certains employés mis en disponibilité pour occuper des emplois non médicaux dans les centres de vaccination de Montréal et de Toronto. Air Canada poursuit ses démarches auprès d'autres gouvernements provinciaux en vue de l'établissement de centres similaires.

Air Canada est à l'avant-plan du secteur du transport aérien dans la lutte contre la COVID-19. Elle a notamment été parmi les premiers transporteurs dans le monde à exiger des clients qu'ils portent un couvre-visage à bord et à fournir de façon proactive de l'équipement de protection individuelle à son équipage, ainsi que la première société aérienne des Amériques à prendre la température des clients avant l'embarquement. Des dispositions relatives aux congés de maladie sont prévues par la société aérienne.

Air Canada s'est également associée à McMaster HealthLabs (MHL), à l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto et au gouvernement du Canada dans une étude qui a démontré la faisabilité de tests de dépistage aux aéroports pour contribuer à réduire la durée de la période de quarantaine obligatoire.

Air Canada a aussi multiplié les collaborations médicales pour rehausser les mesures de biosécurité dans l'ensemble de ses activités, notamment avec Cleveland Clinic Canada, pour des services de consultation médicale et, depuis 2019, avec BlueDot, établie à Toronto, pour la surveillance mondiale en temps réel des maladies infectieuses. La société aérienne continue d'explorer d'autres partenariats possibles avec des entreprises des secteurs technologique et médical pour renforcer ses protocoles de biosécurité.

