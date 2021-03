Air Canada souligne l'apport et les réalisations de son personnel féminin en cette Journée internationale des femmes 2021

Quatre femmes occupant des emplois non traditionnels dans le transport aérien expliquent dans cette vidéo comment elles ont traversé une année sans précédent.

Quatre pilotes canadiennes de la génération montante sont bénéficiaires de la bourse Commandante-Judy-Cameron.

MONTRÉAL, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a célébré la Journée internationale des femmes 2021 en soulignant l'apport et les réalisations de son personnel féminin. Quatre employées d'Air Canada qui mènent une carrière non traditionnelle dans le transport aérien ont expliqué comment, dans une année sans précédent, elles ont fait face et se sont ajustées à la situation avec souplesse et résilience dans un contexte changeant en raison de la pandémie de COVID-19. Air Canada a également appuyé la génération montante dans le domaine de l'aviation avec l'annonce des quatre jeunes femmes auxquelles est attribuée la bourse Commandante-Judy-Cameron, remise pour une deuxième année.

« À l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous sommes fiers de mettre en valeur la contribution et les réussites de nos employées partout dans le monde, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques d'Air Canada. Collectivement, nous avons surmonté les défis sans précédent posés par la COVID-19, et le personnel féminin d'Air Canada a joué un rôle clé et déterminant dans la maîtrise d'enjeux complexes.

« Nos employées ont pris part à des vols de rapatriement pour ramener des Canadiens au pays. Elles ont aussi assuré la logistique de vols tout-cargo, participé à des vols d'acheminement de fournitures médicales, d'équipement de protection individuelle et de vaccins et ont acquis les qualifications requises pour travailler comme arrimeuses pour l'exploitation de vols tout-cargo au moyen d'appareils convertis à cette fin » a rappelé Arielle Meloul-Wechsler. Elles ont maintenu une constante communication avec les organismes gouvernementaux pour l'application de restrictions de voyage en constante évolution; elles ont créé et mis en œuvre des services de soutien médical pour appuyer les employés de première ligne d'Air Canada; elles ont assumé des responsabilités essentielles pour promouvoir, en se fondant sur la science, l'utilisation de mesures de dépistage pratiques dans une approche multidimensionnelle de lutte contre la pandémie de COVID-19; elles ont offert un service clientèle attentionné à nos clients qui devaient voyager, et ainsi de suite.

« Pour notre société aérienne d'envergure mondiale, les employés sont l'un de ses plus puissants actifs. Nous savons que des effectifs diversifiés sont source de synergies et de perspectives exceptionnelles. Les femmes occupent des postes spécialisés à tous les échelons, dont la haute direction. Nous sommes fiers d'être reconnus pour le leadership que nous exerçons dans la promotion de la diversité et le soutien de la génération montante de femmes dans le domaine de l'aviation », a conclu Arielle Meloul-Wechsler.

Air Canada a dépassé ses deux objectifs, soit que les femmes représentent au moins 30 % de ses cadres supérieurs d'ici 2020, et que son conseil d'administration soit composé d'au moins 30 % de femmes. Par ses initiatives à volets multiples destinées à favoriser la diversité dans l'ensemble de ses effectifs mondiaux, Air Canada a récemment été reconnue, pour la sixième année de suite, comme l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada.

Air Canada présente des renseignements détaillés sur ses programmes de diversité dans son rapport de développement durable qu'on peut consulter ici.

Lauréates de la bourse Commandante-Judy-Cameron en 2021

Pour promouvoir les carrières non traditionnelles dans l'aviation auprès de la génération montante de femmes, Air Canada a créé la bourse Commandante-Judy-Cameron, en hommage à cette pionnière, la première femme pilote d'Air Canada. La bourse est décernée à des femmes aux réalisations très prometteuses qui poursuivent des études en aviation et en aérospatiale. Elle s'adresse aux jeunes femmes qui aspirent à une carrière non traditionnellement féminine dans l'industrie du transport aérien, en tant que pilotes professionnelles ou techniciennes d'entretien d'aéronef, et qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers d'y parvenir.

Voici les bénéficiaires des bourses cette année : Kahina Gagnon, Urooj Ali, Winnie Ho et Caitlyn Lam.

« Après une année si difficile, il est particulièrement inspirant et encourageant de voir ces quatre jeunes femmes faire preuve de détermination dans la réalisation de leurs rêves reliés à l'aviation. Leurs réalisations à ce jour sont remarquables, tout comme leur volonté d'inspirer et d'aider les autres. Je remercie Air Canada de m'avoir permis de mener la carrière la plus extraordinaire du monde, et d'encourager d'autres jeunes femmes à vivre leur passion pour l'aviation, a déclaré Judy Cameron, commandante retraitée de 777 de Boeing et administratrice, Northern Lights Aero Foundation. »



Les bénéficiaires de la bourse Commandante-Judy-Cameron en 2021, attribuée conjointement avec la Northern Lights Aero Foundation, recevront 5 000 $ chacune pour poursuivre leurs études dans le domaine de l'aviation. Les quatre jeunes femmes préparent aussi leur licence de pilote professionnelle.

Pour en savoir plus sur les gagnantes des bourses de 2021, regardez la vidéo sur leurs réalisations. https://vimeo.com/519123804

