D'ici 2030, cibles absolues de réduction nette de 20 % et de 30 % respectivement des GES produits par les vols et les opérations au sol, par rapport à l'année de référence 2019

Investissement de 50 millions de dollars dans les carburants aviation durables, la réduction et l'élimination des GES

D'ici 2050, objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale

À l'attention des rédacteurs en chef : Vidéo illustrant les points saillants des objectifs et cibles disponible ici

MONTRÉAL, le 15 mars 2021 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui son engagement à long terme de faire progresser le développement durable lié aux changements climatiques dans toutes ses activités. Elle s'est fixé d'ambitieuses cibles climatiques pour atteindre la carboneutralité, c'est-à-dire zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES), dans toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour y parvenir, Air Canada a établi des cibles absolues de réduction nette des GES à moyen terme d'ici 2030 pour ses vols et ses opérations au sol par rapport à l'année de référence 2019, et elle s'est engagée à investir 50 millions de dollars dans les carburants aviation durables, la réduction et l'élimination des GES.

« La croissance économique et le développement durable sont d'égale importance, et nous affichons un solide bilan dans ces deux domaines, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Malgré les lourdes répercussions de la pandémie de COVID-19, nous demeurons fermement engagés à l'égard du développement durable à long terme. Les changements climatiques sont un enjeu fondamental que nous devons attaquer de front. Nous pouvons et nous devons en faire plus pour l'avenir de notre environnement. Voilà pourquoi nous intégrons plus étroitement les aspects climatiques à notre processus décisionnel stratégique et entreprenons un plan particulièrement ambitieux et d'envergure qui appuiera le rôle de leader du Canada en matière de changements climatiques, et qui fera progresser la décarbonisation du secteur du transport aérien tout en maintenant des prix abordables pour les clients. »

Air Canada est réellement déterminée à investir dans des solutions innovantes, durables et viables de réduction des émissions. Elle a donc établi des cibles à moyen terme absolues de réduction des GES d'ici 2030 pour accomplir des progrès substantiels dans la réalisation de son ambitieux objectif de carboneutralité, tandis que les secteurs du transport aérien, de la technologie et de l'énergie font la transition vers des solutions à faibles émissions de carbone.

Air Canada a défini quatre grands volets de réduction de carbone :

Parc aérien et exploitation. Air Canada continuera de déployer ses flottes de nouveaux monocouloirs A220 d'Airbus et 737 MAX de Boeing, des appareils récents, écoénergétiques et plus efficients qui devraient, en moyenne, consommer environ 20 % moins de carburant par siège et produire environ 20 % moins de CO 2 et 50 % moins d'oxydes d'azote que les appareils qu'ils remplacent. Elle continuera aussi d'intégrer les facteurs climatiques à la planification de ses dessertes et de son parc aérien, de retirer graduellement le matériel au sol à fortes émissions de carbone, de faire progresser son parc de véhicules électriques et de rechercher d'autres possibilités d'électrification.

Innovations. Air Canada évaluera en profondeur la viabilité, la sécurité et la performance des nouvelles technologies d'exploitation électrique, à hydrogène ou hybride, et d'autres innovations, comme les possibilités relativement au transport sur étapes courtes et les drones électriques pour compléter et appuyer son réseau commercial mondial.

Carburants aviation durables et énergie propre. Pour approfondir ses travaux sur les carburants aviation durables, Air Canada investira 50 millions de dollars dans ce domaine et dans la mise au point de carburants aviation à faible teneur en carbone, et évaluera les applications pratiques des sources d'énergie renouvelable, comme le biogaz et l'électricité propre, en plus des mesures de transition énergétique.

Réduction et élimination des GES. Air Canada étudiera des technologies carbonégatives et d'autres stratégies de réduction des émissions directes et d'élimination des GES, et poussera plus loin sa stratégie de compensation carbone, entre autres pour sa conformité au Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) et ses offres aux clients.

Des détails et des mises à jour portant sur l'ambitieux plan climatique d'Air Canada seront publiés dans les prochaines semaines à aircanada.com.

Air Canada fait actuellement rapport de son empreinte carbone, de ses cibles et de sa stratégie d'action pour le climat sur le site CDP, et fera également rapport au Groupe de travail sur l'information financière reliée aux changements climatiques (GIFCC) à partir de 2022.

Air Canada a établi des bases solides en matière d'énergie durable par de nombreuses initiatives exhaustives de réduction de son empreinte environnementale. Depuis 1990, elle a amélioré de 43 % son efficience énergétique. De 2016 à 2019, elle a réduit de plus de 135 000 tonnes les émissions de GES de ses opérations aériennes grâce à des initiatives écoénergétiques. Son action en la matière a notamment porté sur :

La participation à huit vols au biocarburant, et le soutien continu et actif à la mise au point de carburants aviation durables au Canada , ce qui comprend des travaux en collaboration avec le gouvernement du Canada sur l'élaboration de politiques d'appui à l'industrie canadienne des carburants aviation durables.

, ce qui comprend des travaux en collaboration avec le gouvernement du sur l'élaboration de politiques d'appui à l'industrie canadienne des carburants aviation durables. La contribution, à titre de transporteur principal, à l'Initiative canadienne de la chaîne d'approvisionnement de biocarburant (ICCAB), visant à cerner et à surmonter les difficultés logistiques d'approvisionnement dans l'introduction de biocarburants aviation aux grands aéroports canadiens.

La contribution à la recherche sur les émissions et les traînées de condensation des carburants de remplacement de l'aviation civile afin de vérifier l'incidence environnementale positive des biocarburants sur la formation de traînées de condensation, une avancée profitable à toutes les parties prenantes de l'aviation et aux climatologues.

L'utilisation, pour la livrée des avions, d'une peinture innovante et d'un procédé avant-gardiste d'application qui ont permis de réduire considérablement le poids des appareils et la consommation de carburant. Cette peinture sans chrome, ni plomb ni autres métaux lourds devrait durer plus longtemps que son équivalent standard.

Les améliorations opérationnelles attribuables à l'aboutissement d'au-delà d'une centaine de projets visant à optimiser la consommation de carburant, comme le profil de départ optimisé, la qualité de navigation requise à autorisation obligatoire (RNP AR), le roulage avec un seul réacteur et la réduction de la masse des appareils par l'utilisation de bagages d'équipage légers, d'iPad pour remplacer les manuels papier des pilotes et de chariots de restauration en composite léger.

En 2020 et en 2019, Air Canada a reçu le Prix d'excellence écologique de YVR, remis par l'administration aéroportuaire de Vancouver, pour ses initiatives écologiques, notamment des projets menés à Sea Island axés sur la conservation de l'eau et de l'énergie, la réduction des déchets et le nettoyage du rivage de Richmond.

En 2018, Air Canada a été couronnée du titre de Transporteur écologique de l'année par Air Transport World pour son leadership en matière de carburant écoénergétique et de programmes de développement durable novateurs, des initiatives appuyées par un investissement de 10 milliards de dollars dans la modernisation de son parc aérien, le développement de carburants aviation durables ainsi que le soutien de ceux-ci au Canada, un programme d'efficience énergétique et des améliorations relatives aux dessertes.

Depuis 2007, grâce à un programme de longue date qui offre aux clients la possibilité d'acheter des crédits compensatoires et d'ainsi voyager en toute carboneutralité, plus de 60 000 tonnes d'équivalent CO 2 (t éq. CO 2 ) ont été compensées.

Pour de plus amples renseignements sur les activités d'Air Canada relatives aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, consultez Citoyens du monde , son rapport de développement durable.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés découlent d'analyses et d'autres renseignements fondés sur la prévision de résultats à venir et l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Ils peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions futures. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « préliminaire », « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « projeter » et « planifier » employés au futur et au conditionnel, et d'autres termes semblables, ainsi qu'à l'évocation de certaines hypothèses. Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, dont celles décrites aux présentes, ils sont soumis à d'importants risques et incertitudes. La réalisation des énoncés prospectifs reste assujettie, notamment, à la survenance possible d'événements externes ou à l'incertitude qui caractérise le secteur. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, entre autres ceux dont il est fait mention aux présentes et dans le dossier d'information publique d'Air Canada, et qui peut être consulté au www.sedar.com , notamment à la rubrique 17 « Facteurs de risque » du rapport de gestion de 2020 d'Air Canada. Les énoncés prospectifs contenus ou intégrés par renvoi dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date de ce communiqué (ou à la date précisée de leur formulation) et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2020, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected], Internet : aircanada.com/medias

Liens connexes

www.aircanada.com