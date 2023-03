MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est classée parmi les Meilleurs employeurs de Montréal pour 2023 dans le cadre du sondage annuel sur les employeurs réalisé par Mediacorp Canada. La société aérienne reçoit cette distinction pour la dixième année d'affilée. Avec plus de 10 000 employés à Montréal et jusqu'à 1 094 vols hebdomadaires reliant notre plaque tournante de l'aéroport Montréal-Trudeau à 89 destinations au Canada et à l'étranger, Air Canada contribue significativement à la réussite économique de Montréal. Air Canada est la plus importante entreprise du secteur privé du Canada à offrir fièrement des services dans les deux langues officielles, faisant ainsi preuve d'un véritable leadership au sein des grandes entreprises canadiennes en matière de promotion du bilinguisme.

« Le siège social mondial d'Air Canada est solidement ancré dans la grande région de Montréal, et nous sommes très heureux de figurer parmi les Meilleurs employeurs de Montréal pour la dixième année de suite, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques. Nous comptons plus de 10 000 employés dans cette région métropolitaine dynamique : il s'agit aussi bien de cadres dirigeants que de spécialistes et de leaders novateurs en stratégie commerciale et en technologie, sans compter les centaines de professionnels responsables du transport sécuritaire des clients à notre plaque tournante internationale de l'aéroport Montréal-Trudeau. Nous améliorons constamment nos programmes en milieu de travail pour les employés afin d'attirer et de retenir les meilleurs talents du globe, et de créer un environnement qui soit propice au bien-être, aux occasions de croissance et à l'établissement de liens significatifs. »

Dans le cadre de son sondage, Mediacorp Canada s'est penchée sur divers critères liés au milieu de travail, notamment en évaluant les programmes de bien-être destinés aux employés et visant aussi bien la santé physique que mentale, la philosophie reposant sur des postes comportant des responsabilités toujours plus importantes et l'offre de diverses occasions professionnelles en fonction de compétences variées. N'oublions pas non plus les initiatives de la Société en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, dont la portée est à la fois interne et externe.

Air Canada a été récompensée maintes fois pour ses programmes avant-gardistes axés sur les ressources humaines, la culture d'entreprise et la mobilisation des employés. Elle a notamment fait l'objet des reconnaissances suivantes :

un prix Innovative HR Teams 2023, décerné par HRD Canada , une publication de premier plan spécialisée dans les ressources humaines;

, une publication de premier plan spécialisée dans les ressources humaines; un des Meilleurs employeurs au Canada en 2023, selon Forbes ;

en 2023, selon ; un des Meilleurs employeurs dans le monde en 2022, selon Forbes ;

; un des Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2022, selon Forbes ;

en 2022, selon ; le prix Payworks remis à l'entreprise ayant le meilleur plan de responsabilité sociale, décerné lors de la cérémonie annuelle des Canadian HR Awards 2022.

Les personnes qui souhaitent propulser leur carrière vers de nouveaux sommets avec Air Canada trouveront plus de renseignements ici. Pour en savoir davantage sur les employés et sur les programmes d'Air Canada, consultez le rapport de développement durable de la Société : Citoyens du monde.

