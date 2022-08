Une transparence constante dans les rapports sur les mesures et objectifs utilisés pour évaluer et gérer les occasions et les risques liés aux changements climatiques

MONTRÉAL, le 17 août 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a publié aujourd'hui son premier rapport aligné sur le cadre du Groupe de travail sur l'information financière reliée aux changements climatiques (GIFCC).

« Nous sommes fiers et heureux de publier notre premier rapport aligné sur le cadre du GIFCC, qui renforce l'engagement de longue date d'Air Canada à l'égard de la transparence sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, tout en soulignant nos efforts continuels pour atteindre notre objectif à long terme de carboneutralité, c'est-à-dire zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) à l'échelle mondiale d'ici 2050, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Notre but est de fournir aux investisseurs et autres parties prenantes les informations nécessaires pour bien évaluer le rendement et l'incidence de nos activités sur le climat. Ce rapport appuiera également le développement de nos activités, alors que nous nous efforçons de décarboniser et de transformer notre industrie en apportant des changements positifs en vue de protéger notre planète pour nos employés, nos clients et la collectivité aujourd'hui et à l'avenir. »

Le rapport GIFCC d'Air Canada porte sur sa structure de gouvernance, ses stratégies et ses pratiques de gestion du risque en lien avec les changements climatiques. Ce rapport complète son rapport CDP (Climate Disclosure Project) annuel et son rapport de développement durable (Citoyens du monde). Depuis 2019, Air Canada présente aussi un rapport à Transports Canada aux fins du Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), qui vise certains vols internationaux et est conçu pour atteindre l'objectif de croissance carboneutre de l'industrie du transport aérien.

Le Conseil de stabilité financière (CSF) a mis sur pied le GIFCC, un groupe de travail piloté par l'industrie, qui a pour mandat d'élaborer un cadre uniforme d'informations financières à fournir à titre volontaire sur les risques liés aux changements climatiques. Les entreprises utilisent ce cadre pour renseigner les prêteurs, les assureurs, les investisseurs et autres parties prenantes. Pour en savoir plus sur le GIFCC : www.fsb-tcfd.org (en anglais seulement).

Pour télécharger le rapport GIFCC 2021 d'Air Canada, cliquez ici. Pour de plus amples renseignements au sujet des programmes environnementaux et de développement durable d'Air Canada, visitez son site laissezmoins.

