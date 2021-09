Nouvel uniforme pour le personnel de bord et divertissements en continu améliorés

Certains appareils offriront l'aménagement cabine le plus moderne dès cet automne

À l'attention des rédacteurs en chef : Photos des nouveaux uniformes et cabines d'A321 d'Airbus disponibles sur le page médias d'Air Canada.

MONTRÉAL, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada Rouge, le transporteur loisirs d'Air Canada, a repris son service aujourd'hui entre Toronto et Las Vegas, Orlando et Regina. D'autres destinations s'ajouteront en septembre, dont Cancún et Tampa.

« Air Canada Rouge fait toujours partie intégrante de la stratégie globale d'Air Canada, a déclaré Jon Turner, vice-président - Service en vol et président - Exploitation - Rouge, d'Air Canada. Nous prévoyons une augmentation de la demande de la part des voyageurs d'agrément et des clients qui souhaitent rendre enfin visite à leurs parents et amis, à mesure que la pandémie s'atténuera. Le transporteur loisirs d'Air Canada est très bien positionné pour servir ce marché, offrant un éventail attrayant de destinations loisirs et une expérience voyage conviviale qui met les clients dans l'esprit des vacances dès qu'ils mettent le pied dans un appareil d'Air Canada Rouge. »

Air Canada Rouge a également donné un aperçu de la nouvelle cabine de neuf appareils A321 parmi les 39 monocouloirs Airbus qui composent son parc aérien. Ces neuf appareils A321, dont le premier sera mis en service cet automne, présenteront un aménagement cabine contemporain rehaussé d'éléments ludiques rappelant la marque. Ils seront équipés de sièges en cuir, avec un espace de 76 cm (30 po) entre les rangées de sièges en classe économique. Ils offriront par ailleurs de nouvelles options d'alimentation électrique à même les sièges comprenant des ports USB-C et un support pour appareil électronique commodément intégré au dossier.

Avec la reprise des activités d'Air Canada Rouge, suspendues depuis le printemps 2021, les clients pourront également profiter des améliorations récentes apportées aux produits et à l'aménagement à bord de tous les appareils d'Air Canada Rouge. Parmi ces améliorations :

Divertissements en continu améliorés - Plus besoin d'utiliser une application pour accéder au contenu en continu. Les clients peuvent désormais regarder gratuitement des films et des émissions de télévision directement dans le navigateur Web de leur appareil personnel ou, pour les clients de la classe Premium Rouge, sur l'iPad désinfecté fourni gratuitement.

Nouvel uniforme - Les agents de bord porteront un nouvel uniforme empruntant de nombreux éléments de l'uniforme primé d'Air Canada, que mettent en valeur de nouveaux foulards, cravates et insignes caractérisant la marque Air Canada Rouge.

Les vols d'Air Canada Rouge sont assurés par des avions monocouloirs d'Airbus proposant l'accès Wi-Fi haute vitesse (offert à la vente) et les classes de service Premium Rouge et économique. Les clients voyageant en classe Premium Rouge se voient offrir un service de consommations et de boissons sans frais, ainsi qu'un repas gratuit à bord des vols de plus de deux heures, ou une collation pour les vols plus courts.

Les mesures de biosécurité du programme Air Canada SoinPropre+ s'appliquent à tous les vols. Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada Rouge, tous les clients inscrits à Aéroplan, le principal programme de fidélité au Canada, peuvent accumuler et échanger des points. En outre, les clients admissibles ont accès à l'enregistrement prioritaire, aux salons Feuille d'érable, à l'embarquement prioritaire et à d'autres privilèges.

Pour en savoir plus sur les vols d'Air Canada Rouge, visitez www.voyagezrouge.com.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]; Internet : aircanada.com/medias

