MONTRÉAL, le 1er mars 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui un accord visant à modifier le contrat d'achat de capacité (CAC) conclu avec Jazz Aviation S.E.C. (Jazz), filiale entièrement détenue de Chorus Aviation Inc., aux termes duquel Jazz exploite actuellement certains vols régionaux sous la marque Air Canada Express.

Dans le cadre du contrat modifié, Air Canada transférera à Jazz l'exploitation de sa flotte d'appareils E175 d'Embraer, actuellement assurée par Sky Regional. Ainsi, Jazz deviendra l'unique exploitant des vols Air Canada Express. Les modifications apportées au CAC sont assujetties à la conclusion d'un accord entre Jazz et l'Air Line Pilots Association, International. Si cette condition est satisfaite, le CAC sera modifié de façon rétroactive au 1er janvier 2021.

« En conséquence de l'effet dévastateur continu de la COVID-19 sur l'industrie du transport aérien, Air Canada regroupe ses services aériens régionaux, dont Jazz sera désormais l'unique fournisseur, a déclaré Richard Steer, premier vice-président - Exploitation et Transporteurs Express. Ce remaniement nécessaire de nos services régionaux permettra à Air Canada de gagner en efficience, de réduire ses charges d'exploitation et de ralentir l'épuisement de son capital en regroupant ses activités aériennes régionales sous un seul fournisseur. De plus, ce contrat avec un fournisseur unique donne lieu à une rationalisation du parc aérien régional qui rendra Air Canada plus concurrentielle lorsque le volume de clients s'intensifiera après la pandémie. »

« Sky Regional Airlines a fourni d'excellents services à Air Canada et à ses passagers au cours de la dernière décennie, avec un dossier impeccable au titre de la sécurité, une ponctualité exemplaire et une remarquable maîtrise des coûts. Nous sommes reconnaissants à Sky Regional et à tous ses employés de leurs efforts, de leur dévouement et de leur partenariat hautement apprécié », a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada.

Par suite des modifications apportées au CAC et du regroupement de ses services aériens régionaux, Air Canada prévoit une réduction de coût de 400 millions de dollars pendant les 15 ans du contrat (43 millions de dollars par année jusqu'en 2026 et 18 millions dollars annuellement par la suite). Modifications et regroupement s'accompagnent des avantages suivants :

Meilleure prévisibilité des coûts à court terme résultant du regroupement du parc aérien régional sous un seul exploitant.

Réduction de la rémunération globale liée aux activités aériennes régionales d'Air Canada.

Économies sur les charges d'exploitation connexes.

De plus, le CAC révisé aura pour effet d'abaisser les dépenses d'investissement et les coûts de location d'avions contractuels futurs par suite de la restructuration du parc aérien nécessaire à l'exécution du CAC, ce qui permettra d'éviter des dépenses d'investissement futures estimées à 193 millions de dollars.

