MONTRÉAL, le 3 sept. 2021 /CNW/ - Air Canada annonce aujourd'hui qu'elle rétablit la desserte de l'Aéroport Billy-Bishop de Toronto le 8 septembre 2021 et propose cinq allers-retours quotidiens entre Montréal et les îles de Toronto. Les clients peuvent dès maintenant réserver par aircanada.com ou l'application Air Canada, auprès des Centres de services d'Air Canada ou des agences de voyages.

« Air Canada est heureuse de reprendre ses activités à l'Aéroport Billy-Bishop de Toronto et d'offrir à ses clients la possibilité de voyager à destination ou au départ des îles de Toronto, dont l'aéroport est apprécié des voyageurs d'affaires pour sa proximité avec le centre-ville et les multiples correspondances pratiques avec notre réseau mondial via Montréal, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada. Les cinq allers-retours quotidiens entre Montréal et l'Aéroport Billy-Bishop de Toronto procurent une grande souplesse à la clientèle et resserrent les liens entre ces deux pôles économiques et culturels, tandis qu'Air Canada continue de participer activement à la relance de l'économie canadienne. Nous avons hâte d'accueillir de nouveau nos clients à bord et d'étoffer notre service quotidien à mesure que l'affluence grandit. »

Service d'Air Canada entre l'Aéroport Billy-Bishop de Toronto et Montréal

Vol Départ Arrivée Jours d'exploitation AC7952 Toronto, 07:15 Montréal, 08:27 Tous les jours AC7958 Toronto, 10:20 Montréal, 11:33 Tous les jours AC7970 Toronto, 16:15 Montréal, 17:28 Tous les jours AC7976 Toronto, 17:15 Montréal, 18:28 Tous les jours AC7974 Toronto, 18:20 Montréal, 19:33 Tous les jours AC7959 Montréal, 07:30 Toronto, 08:49 Tous les jours AC7955 Montréal, 08:30 Toronto, 09:49 Tous les jours AC7965 Montréal, 13:30 Toronto, 14:49 Tous les jours AC7971 Montréal, 16:30 Toronto, 17:49 Tous les jours AC7975 Montréal, 18:30 Toronto, 19:49 Tous les jours

La desserte de l'Aéroport Billy-Bishop de Toronto est assurée par Jazz, sous la dénomination Air Canada Express, au moyen de Dash 8-400 de De Havilland. Une collation et une boisson sont offertes gracieusement à bord. Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, tous les clients inscrits à Aéroplan, principal programme de fidélité au Canada, peuvent accumuler et échanger des points. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable dans les aéroports canadiens, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges. L'horaire commercial d'Air Canada peut être modifié au besoin, selon l'évolution de la COVID-19 et les restrictions gouvernementales.

Air Canada offre à ses clients un service de navette gratuit entre le centre-ville et l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. L'autobus transporte les voyageurs à destination et au départ de l'entrée ouest de l'hôtel Fairmont Royal York, situé à l'intersection des rues Front et York, juste en face de la gare Union.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

