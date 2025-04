MONTRÉAL, le 22 avril 2025 /CNW/ - Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada, a annoncé aujourd'hui la réorganisation de certaines responsabilités au sein de la haute direction de la Société. La réorganisation prend effet le 1er mai 2025 et vise à tirer parti des capacités transversales au sein de l'équipe de haute direction.

« La mise en œuvre de la stratégie Nouveaux horizons d'Air Canada est maintenant bien amorcée, et dans le but de soutenir notre programme de croissance, qui s'accélérera avec l'arrivée de nouveaux appareils à la fin de 2025, nous procédons à la réorganisation de certaines fonctions au sein de la haute direction, a déclaré M. Rousseau. Ainsi, nous renforcerons notre structure de gestion en favorisant les capacités transversales entre nos hauts dirigeants, ce qui augmentera la résilience de notre équipe de direction déjà très solide. »

Les changements, qui prendront effet le 1er mai 2025, sont les suivants :

Craig Landry , précédemment vice-président général et chef des opérations, est nommé vice-président général et chef de l'Innovation, et président d'Aéroplan. Dans ses nouvelles fonctions, M. Landry supervisera les activités technologiques de l'entreprise et dirigera les initiatives en matière d'innovation pour rehausser l'expérience client, en assumant la responsabilité des fonctions liées au numérique, aux données, à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle. À titre de président d'Aéroplan, il continuera d'appuyer la vision d'Aéroplan en tant que plus important programme de fidélité en matière de voyage au Canada .

, précédemment vice-président général - Marketing et Solutions numériques, et président d'Aéroplan, est nommé vice-président général et chef des opérations. Dans ses nouvelles fonctions, M. Nasr sera chargé d'optimiser tous les aspects d'une exploitation sécuritaire, fiable et efficace, tout en rehaussant l'expérience client dans l'ensemble du réseau mondial d'Air Canada. Ses responsabilités comprendront les Opérations aériennes, la Maintenance et l'Ingénierie, les Aéroports, le Service en vol, les Centres de services, l'Exploitation internationale, les transporteurs régionaux d'Air Canada Express, ainsi que les groupes responsables des cabines et des systèmes. Mark Galardo , précédemment vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau, et président - Fret, est nommé vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président - Fret. En plus de son rôle actuel, M. Galardo sera également responsable du Marketing et dirigera la conception et le développement de la marque Air Canada.

