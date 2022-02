« Air Canada salue et reconnaît les réalisations et la contribution de ses employés noirs qui ont proposé l'idée du vol d'aujourd'hui pour célébrer l'histoire des Noirs, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques. Nous sommes ravis de mettre en valeur leur identité, leur fierté et leur enthousiasme pour ce vol inaugural soulignant le Mois de l'histoire des Noirs à Air Canada.

« Dans notre société aérienne mondiale qui transporte des clients sur six continents, notre personnel est notre plus grande force. Nous sommes largement reconnus pour notre diversité, notre culture et notre inclusivité. En continuant de tendre l'oreille, d'apprendre et de collaborer pour constamment faire progresser nos initiatives communes, nous voulons promouvoir un milieu de travail auquel les employés sont fiers d'appartenir. »

« Nous sommes incroyablement fières du vol inaugural d'aujourd'hui célébrant l'histoire des Noirs, ont indiqué Yolanda Cornwall, spécialiste - Formation - Service clientèle - Toronto, et Claudine Martinell, chef du Service Concierge et de l'Expérience client prioritaire - États-Unis, membres du Comité du Mois de l'histoire des Noirs d'Air Canada. Ce vol atteste la représentation noire dans l'aviation; mais plus important encore, il signale aux gens noirs compétents qu'ils ont une place dans notre industrie, et particulièrement à Air Canada. Nous remercions Air Canada pour son soutien à ce vol historique et pour sa collaboration avec la communauté des employés noirs d'Air Canada afin de renforcer la culture de notre société aérienne. »

Air Canada figure au palmarès des Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada depuis plusieurs années consécutives. Elle détaille ses initiatives communautaires et à propos de la diversité dans son rapport de développement durable.

Dans les sondages internes, remplis sur une base volontaire, 387 employés d'Air Canada se sont auto-identifiés comme Noirs : ils occupent des postes de direction et de gestion ainsi que des postes spécialisés dans tous les groupes de travail (pilotes, agents de bord, agents - Service clientèle, techniciens d'entretien et personnel des services au sol, entre autres).

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

