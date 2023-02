MONTRÉAL, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Air Canada a récemment figuré parmi les lauréats dans la catégorie Innovative HR Teams 2023 de HRD. Décerné par HRD Canada, une publication de premier plan spécialisée dans les ressources humaines, ce prix récompense les organisations qui se sont démarquées en mettant en place avec succès des programmes de ressources humaines avant-gardistes et innovants.

Logo d'Air Canada (Groupe CNW/Air Canada)

« À Air Canada, nous considérons nos employés comme de précieux atouts, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques. C'est pourquoi nous continuons d'investir dans une multitude de programmes de ressources humaines innovants et progressistes, axés notamment sur le recrutement, la diversité et l'inclusion, le mieux-être, les récompenses et la reconnaissance, afin d'attirer et de retenir les meilleurs talents du monde. De plus, nous avons veillé à ce que notre culture d'entreprise prenne en considération les aspects que sont le développement durable et le bien commun dans notre prise de décisions stratégiques, ce qui s'est traduit par un large éventail d'occasions d'inciter les employés à s'investir dans des causes importantes qui changent les choses. Nous sommes ravis d'être reconnus par HRD Canada pour les efforts que nous déployons afin de transformer les RH en une organisation qui soutient les gens, tout en mettant en place des relations et une raison d'être pertinentes. »

Dans son rapport Innovative HR Teams 2023, HRD Canada rend hommage à des sociétés qui repoussent les limites pour faire progresser le secteur des ressources humaines. Les entreprises ont été invitées à soumettre leur candidature en présentant des équipes de RH qui adoptent des stratégies agiles, audacieuses et avant-gardistes pour le personnel. Les candidatures portaient, entre autres, sur la gestion du talent, la diversité et l'inclusion, la santé et le mieux-être, et la technologie des RH. HRD Canada a fait une évaluation objective des entreprises en fonction des renseignements détaillés qu'elles ont fournis, de l'innovation dont elles ont réellement fait preuve et de leur réussite avérée -- tout en les comparant -- afin de déterminer les gagnants.

Air Canada a été récompensée maintes fois pour ses programmes avant-gardistes axés sur les ressources humaines, la culture d'entreprise et la mobilisation des employés. Elle s'est récemment vu décerner les prix suivants :

un des Meilleurs employeurs au Canada en 2023, selon Forbes ;

en 2023, selon ; un des Meilleurs employeurs dans le monde en 2022, selon Forbes;

un des Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2022, selon Forbes;

en 2022, selon un des Meilleurs employeurs de Montréal en 2022, selon Mediacorp Canada (pour une neuvième année de suite);

prix Payworks remis à l'entreprise ayant le meilleur plan de responsabilité sociale, décerné lors de la cérémonie annuelle des Canadian HR Awards 2022.

Les personnes qui souhaitent propulser leur carrière vers de nouveaux sommets avec Air Canada trouveront plus de renseignements ici. Pour en savoir davantage sur les employés et sur les programmes d'Air Canada, consultez le rapport de développement durable de la Société : Citoyens du monde.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 51 aéroports au Canada, 51 aux États-Unis et 88 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]