Air Canada remporte le prix du meilleur plan de responsabilité sociale aux Canadian HR Awards

MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a récemment été reconnue à la cérémonie annuelle des Canadian HR Awards en remportant le prix Payworks remis à l'entreprise ayant le meilleur plan de responsabilité sociale. Ce prix honore une organisation qui a réussi à intégrer la responsabilité sociale à sa culture d'entreprise par l'entremise de ses employés, tout en impliquant son équipe des ressources humaines dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces initiatives.

Air Canada a récemment été reconnue à la cérémonie annuelle des Canadian HR Awards en remportant le prix Payworks remis à l’entreprise ayant le meilleur plan de responsabilité sociale. (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes très heureux de cette reconnaissance puisque nous jugeons que l'intégration des volets durable, environnemental et social dans notre entreprise est aussi importante que les facteurs économiques qui contribuent au succès de notre société aérienne, a déclaré Arielle Meloul‑Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques. Nous avons développé notre culture d'entreprise pour tenir compte du développement durable et du bien collectif dans notre prise de décisions stratégiques, ce qui s'est traduit par une foule d'occasions de faire participer les employés à des causes importantes qui font une différence. »

Voici certaines des initiatives de développement durable ancrées dans la culture organisationnelle d'Air Canada et adoptées par ses employés :

la Fondation Air Canada, qui a amassé plus d'un million de dollars et versé près de 600 000 $ en appui à près de 160 organismes de bienfaisance, ainsi que son programme de transport hospitalier et d'autres partenariats visant à améliorer la santé et le bien-être des enfants;

du travail humanitaire pour appuyer l' Ukraine , notamment des employés qui donnent de leur temps pour préparer des trousses alimentaires d'urgence et des trousses pour les interventions d'urgence, des vols spéciaux pour transporter des fournitures humanitaires et médicales pour le compte d'organismes d'aide internationale et la facilitation de vols pour les gens qui veulent venir au Canada ;

, notamment des employés qui donnent de leur temps pour préparer des trousses alimentaires d'urgence et des trousses pour les interventions d'urgence, des vols spéciaux pour transporter des fournitures humanitaires et médicales pour le compte d'organismes d'aide internationale et la facilitation de vols pour les gens qui veulent venir au ; un plan d'action climatique comportant des stratégies et des cibles absolues à moyen terme pour atteindre l'objectif à long terme de carboneutralité de toutes les activités mondiales d'Air Canada d'ici 2050;

des pôles de vaccination d'Air Canada mis en place en 2021 pour contribuer aux efforts de vaccination au Canada en offrant aux employés mis en disponibilité des postes non médicaux temporaires dans des centres de vaccination provinciaux de Vancouver , Toronto et Montréal;

en offrant aux employés mis en disponibilité des postes non médicaux temporaires dans des centres de vaccination provinciaux de , et Montréal; des occasions de mobilisation du personnel, qui permettent aux employés de redonner à leurs collectivités en participant aux causes qui leur tiennent à cœur;

la poursuite continue des initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion, dont le lancement de programmes de formation à ce sujet à l'échelle de la Société et l'engagement à créer un conseil exécutif et un comité directeur en matière de diversité, d'équité et d'inclusion;

plusieurs programmes de réutilisation, de recyclage et de dons de tissus, notamment la création d'une application pour permettre aux employés d'échanger des éléments d'uniforme neufs ou peu utilisés dans le but de promouvoir des solutions de rechange durables à l'enfouissement;

l'initiative Fill it Forward, qui encourage les employés à rester bien hydratés tout en soutenant l'environnement et en contribuant à Water First, un organisme caritatif canadien qui s'attaque aux défis liés à l'eau au sein des communautés des Premières Nations par l'instruction, la formation et la collaboration significative.

On trouvera dans Citoyens du monde, le rapport de développement durable 2021 d'Air Canada, de plus amples renseignements sur les initiatives de la Société, notamment en ce qui a trait à la sécurité, au bien-être, à l'environnement et à son engagement envers la société, ses employés et les collectivités.

Les prix annuels Canadian HR Awards sont considérés comme le plus important programme indépendant de reconnaissance dans le secteur des ressources humaines. Ces prix soulignent les réussites, les meilleures pratiques et le leadership des 12 derniers mois en RH des dirigeants, employeurs et équipes de RH les plus remarquables. Les Canadian HR Awards sont présentés par HRD Canada et Canadian HR Reporter.

Plus tôt cette année, Air Canada a reçu d'autres distinctions pour ses programmes et ses réussites en matière de ressources humaines; la société aérienne a été notamment désignée par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au Canada pour la diversité et l'un des meilleurs employeurs au Canada en 2022. Air Canada a aussi été reconnue en 2022 parmi les « Meilleurs employeurs de Montréal » pour la neuvième année d'affilée par Mediacorp Canada.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes, qui célèbre son 25e anniversaire en 2022. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 51 aéroports au Canada, 51 aux États-Unis et 86 sur le reste du globe. En Amérique du Nord, Air Canada constitue le seul transporteur aérien d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles de Skytrax qui, en 2021, lui a décerné les prix Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord ainsi qu'un Prix d'excellence dans la gestion de la COVID-19. Par Aéroplan, son programme de fidélité phare du secteur du voyage, Air Canada donne la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767‑300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]