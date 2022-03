Air Canada réaffirme et renforce son engagement envers les langues officielles dans sa culture d'entreprise

Créer une nouvelle direction des Langues officielles responsable du plan d'action et des initiatives linguistiques de la société aérienne

Augmenter l'offre de cours de langues afin d'améliorer la prestation d'un service bilingue par l'ensemble du personnel

Incitatifs spéciaux pour les employés qui recommandent des candidats bilingues embauchés par la suite

MONTRÉAL, le 21 mars 2022 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui de nouvelles initiatives en matière de langues officielles qui renforceront et consolideront son engagement envers le bilinguisme dans sa culture d'entreprise.

Deux vice-présidentes générales, appuyées par des cadres supérieurs, ont été mandatées pour examiner et améliorer continuellement les pratiques d'Air Canada en matière de langues officielles. Ces nouvelles initiatives, annoncées à tous les employés la semaine dernière, ont été bien accueillies.

« Comme nous privilégions toujours une approche d'amélioration continue dans nos activités, nous mettons en œuvre des initiatives supplémentaires pour renforcer davantage notre engagement envers les langues officielles dans notre culture d'entreprise. Nous remercions nos employés pour leur rétroaction car celle-ci a été déterminante et a contribué à ces nouveaux développements, a déclaré Arielle Meloul-Weschler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques. En tant qu'entreprise canadienne profondément attachée à l'identité de notre pays, nous savons que nous pouvons toujours faire plus et faire mieux. Plus qu'une simple obligation légale, les langues officielles du Canada cadrent avec nos objectifs commerciaux et font partie intégrante de notre service à la clientèle ainsi que de notre marque mondiale distinctive. »

De la parole aux actes

Création d'une direction des Langues officielles

La nouvelle direction des Langues officielles d'Air Canada sera chargée de mettre en œuvre le plan d'action linguistique d'Air Canada et de rendre compte des progrès à la haute direction sur une base trimestrielle. Cette équipe spécialisée permettra également de déployer plus efficacement les initiatives en matière de langues officielles à l'échelle de l'entreprise.

Plus de formation pour soutenir la prestation d'un service bilingue

Air Canada offrira davantage de cours de langue et améliorera l'éventail proposé pour permettre à son personnel de perfectionner continuellement ses compétences linguistiques. Dès cet été, la société aérienne lancera de nouveaux modules de formation à l'intention de tous les employés de première ligne et des cadres afin de continuer à promouvoir les valeurs des langues officielles et de faire connaître tous les outils disponibles.

Reconnaissance et engagement

Air Canada met en valeur le bilinguisme dans ses programmes internes de reconnaissance de l'excellence des employés. La société aérienne mettra également en place un incitatif spécial pour les employés qui recommandent des candidats bilingues embauchés par la suite.

« Ces initiatives, qui sont soutenues par toute l'équipe de la haute direction, s'ajoutent aux efforts importants déjà déployés dans le cadre de notre stratégie commerciale pour mieux coordonner nos initiatives sur les marchés francophones, a déclaré Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d'Air Canada. Air Canada s'est engagée et est déterminée à continuer de soutenir et de renforcer les langues officielles dans sa culture d'entreprise. Plus qu'une obligation, il s'agit d'une promesse envers nos employés, nos clients et le public, qui ont tous de grandes attentes à notre égard, et nous faisons en sorte de tenir cette promesse. »

Air Canada, qui est la plus grande société du secteur privé à offrir des services bilingues à travers le Canada, est fière d'offrir des services dans les deux langues officielles du pays, faisant ainsi preuve d'un véritable leadership parmi les grandes entreprises canadiennes dans la promotion du bilinguisme. Au fil des ans, Air Canada a mis en œuvre une série d'initiatives durables dans son plan d'action linguistique afin de continuer à servir ses clients dans les deux langues officielles et de promouvoir un milieu de travail bilingue.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux, et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

