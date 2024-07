Plus de 1 000 athlètes et membres de la délégation d'Équipe Canada monteront à bord de vols d'Air Canada à destination des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

L'Escale Air Canada à la Maison olympique du Canada à Paris présentera le meilleur de l'hospitalité et de la culture canadiennes, avec une soirée spéciale à la Maison paralympique du Canada à Paris pour célébrer Équipe Canada

Le concours Remportez votre billet fera découvrir aux athlètes ambassadeurs d'équipe Air Canada des messages de soutien inspirants de partisans de partout au pays

MONTRÉAL, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Hier soir, à l'aéroport international Toronto Pearson, Air Canada a organisé la célébration officielle du départ des athlètes et membres de la délégation d'Équipe Canada, maintenant en route pour les Jeux olympiques de Paris 2024 à bord d'un 777 de Boeing arborant une livrée spéciale pour encourager Équipe Canada. En outre, des plans sont en cours pour la prochaine célébration de départ, qui aura lieu lorsque les athlètes et membres de la délégation d'Équipe Canada pour les Jeux paralympiques partiront avant la cérémonie d'ouverture, le 28 août.

Hier soir, à l’aéroport international Toronto Pearson, Air Canada a organisé la célébration officielle du départ des athlètes et membres de la délégation d’Équipe Canada, maintenant en route pour les Jeux olympiques de Paris 2024 à bord d’un 777 de Boeing arborant une livrée spéciale pour encourager Équipe Canada. (Groupe CNW/Air Canada)

Pour qu'ils arrivent reposés et prêts pour compétitionner à leur meilleur niveau, Air Canada offrira une expérience de voyage exceptionnelle aux athlètes d'Équipe Canada à destination et au retour des Jeux, avec l'appui du programme Visons l'or! de ses employés. Le programme exige une minutieuse chorégraphie de plus de 20 directions d'Air Canada ainsi que la coordination de plusieurs escales de la société aérienne à l'échelle de son réseau mondial, lesquelles travaillent main dans la main pour assurer une expérience de voyage agréable et efficace pour Équipe Canada.

« Équipe Canada représente le meilleur de ce que nous sommes en tant que pays. Et elle s'avère une source d'inspiration pour tous les Canadiens qui voudraient concrétiser leurs rêves, explique Andy Shibata, vice-président - Marques. Alors que nous nous préparons à vivre les célébrations destinées à ces remarquables athlètes, nous, à Air Canada, sommes enchantés de rassembler les partisans canadiens à Paris, au pays et dans le monde entier avec une série d'activations marketing célébrant la poursuite des rêves olympiques et paralympiques d'Équipe Canada cet été. »

Présenter le meilleur du Canada au monde entier

Conçue pour refléter les éléments caractéristiques de l'aviation et mettre en valeur la culture riche et dynamique du pays, l'Escale Air Canada à la Maison olympique du Canada à Paris offrira un espace d'hospitalité, de communauté et d'échanges. Une série d'événements y seront organisés, tant pour les partisans que pour les athlètes, qui pourront savourer des boissons et plats réconfortants typiquement canadiens, et certains des meilleurs talents musicaux du Canada, dont Loud et le groupe The Arkells, y seront accueillis. Les éléments représentant la culture canadienne seront également présents dans les célébrations d'Équipe Canada à la Maison paralympique du Canada, à Paris, pendant les Jeux paralympiques.

Célébrer avec les partisans canadiens à Paris, au pays et dans le monde entier

De plus, pour permettre à davantage de Canadiens de vivre l'effervescence des Jeux, Air Canada fait équipe avec CBC et Radio-Canada ainsi qu'avec les icônes canadiennes France Beaudoin et l'athlète olympique Phylicia George. Ensemble, elles rendront compte de l'expérience des Jeux alors qu'elles discuteront avec des partisans et des athlètes à l'Escale Air Canada et suivront les membres de l'équipe Air Canada qui participent aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le public canadien pourra suivre toute l'action sur CBC, Radio-Canada et les plateformes connexes.

Afin de rapprocher l'Équipe Canada et ses partisans, Air Canada lancera le concours Remportez votre billet, qui coïncidera avec la cérémonie d'ouverture des Jeux. Le concours permettra aux Canadiens de transmettre leurs messages de soutien aux athlètes olympiques et paralympiques de l'équipe Air Canada sur les médias sociaux, tout en donnant aux participants la chance de gagner l'une des neuf paires de billets aller-retour pour n'importe quelle destination desservie par Air Canada.

Célébrer l'importance de poursuivre ses rêves

L'inspirant message publicitaire de la société aérienne, Un billet vers le rêve, a été dévoilé sur les réseaux sociaux le 17 juillet et sera diffusé pour la première fois à la télévision, au cinéma et en ligne le 26 juillet. Le message publicitaire rend hommage à la persévérance et à la résilience des athlètes d'Équipe Canada dans leur parcours pour représenter leur pays aux Jeux à travers les histoires de deux générations d'une même famille canadienne.

Par l'intermédiaire de la Fondation Air Canada, vouée à la santé et au bien-être des enfants, la société aérienne fera également vivre l'euphorie des Jeux aux enfants hospitalisés. De plus, Air Canada transportera à Paris deux jeunes partisans qui pourront rencontrer leurs héros d'Équipe Canada aux Jeux olympiques et paralympiques et se laisser inspirer par les histoires de persévérance et la capacité à surmonter l'adversité de ces athlètes.

Porter haut le drapeau en tant que transporteur officiel d'Équipe Canada

Air Canada est fière d'être le transporteur officiel de l'équipe olympique canadienne depuis 1988 et de l'équipe paralympique canadienne depuis 2007. Elle sera le transporteur aérien officiel d'Équipe Canada pour les quatre prochains Jeux olympiques et paralympiques, et ce partenariat de longue date témoigne de son engagement à faire rayonner le meilleur du Canada sur la scène nationale et internationale.

